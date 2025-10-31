Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Opinião

Colunistas

Retrato frontal Adalberto Barreto

Adalberto Barreto

Como livrar-se de culpas de pais incapazes de assumir a responsabilidade parental?
Retrato frontal Alberto Pompeu

Alberto Pompeu

Como montar uma reserva de emergência: guia analítico
Retrato frontal Alessandra Silva Xavier

Alessandra Silva Xavier

O que é sucesso para você?
Retrato frontal Alexandre Mota

Alexandre Mota

O que disse Léo Condé sobre o erro de arbitragem contra o Ceará no Maracanã
Retrato frontal Alexandre Queiroz Pereira

Alexandre Queiroz Pereira

Reflexões sobre Governança Urbana na 7ª Conferência da Cidade de Fortaleza
Retrato frontal Ana Alves

Ana Alves

Planilhas e apps gratuitos para controlar os gastos mensais
Retrato frontal Ana Grasieli Lustosa

Ana Grasieli Lustosa

Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos
Retrato frontal Ana Karenyna

Ana Karenyna

Como usar livros na decoração de casa
Retrato frontal André Almeida

André Almeida

Ceará foi prejudicado pela arbitragem, mas isso não apaga a péssima atuação
Retrato frontal Arenusa Goulart

Arenusa Goulart

Quem está no volante da sua estratégia de IA?
Retrato frontal Beatriz Jucá

Beatriz Jucá

Os millennials ainda podem sonhar com a casa própria?
Retrato frontal Bruna Damasceno

Bruna Damasceno

Por que 100% das multinacionais cobram ESG dos fornecedores, mas 35% das empresas brasileiras não?
Retrato frontal Carol Melo

Carol Melo

Amigas com câncer de mama redescobrem a alegria no mar de Fortaleza
Retrato frontal Dahiana Araújo

Dahiana Araújo

Como as narrativas e expectativas sobre Juliana Marins na Indonésia te afetaram?
Retrato frontal Dediane Souza

Dediane Souza

Do ouvido ao bolso: o desafio das Conferências LGBTI+
Retrato frontal Delania Santos

Delania Santos

O dilema do veterano diante da nova liderança
Retrato frontal Denise Santiago

Denise Santiago

Fortaleza e a fase complicada em 2025
Retrato frontal Diego Barbosa

Diego Barbosa

Barbeiro muda vida de autistas ao criar método de corte de cabelo
Retrato frontal Ednardo Rodrigues

Ednardo Rodrigues

Cometa 3I/Atlas: tudo sobre a passagem do astro interestelar que chega perto do Sol nesta quarta
Retrato frontal Egídio Serpa

Egídio Serpa

Laboratório do Futuro, da UFC, encerra debate sobre Estratégias Digitais
Retrato frontal Elaine Quinderé

Elaine Quinderé

O verdadeiro estilo pessoal é um acervo vivo
Retrato frontal Eliziane Correia

Eliziane Correia

Quando os adultos esquecem de brincar
Retrato frontal Hamlet Oliveira

Hamlet Oliveira

3º Prêmio Check Up celebra profissionais da saúde e estética nesta quinta (16)
Retrato frontal Igor Pires

Igor Pires

Como será a nova sala VIP do Aeroporto de Fortaleza?
Retrato frontal Inácio Aguiar

Inácio Aguiar

Plano Diretor: vereadores devem reverter criação de Zona de Proteção no entorno do Aeroporto
Retrato frontal Ingrid Coelho

Ingrid Coelho

Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões
Retrato frontal Italo Henrique

Italo Henrique

Ciência, história e cultura: o berço de fósseis no coração do Cariri cearense
Retrato frontal Jeritza Gurgel

Jeritza Gurgel

CAPTEI: Gil Santos celebra 57 anos em festa vibrante na Taíba
Retrato frontal João Gabriel Tréz

João Gabriel Tréz

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'
Retrato frontal João Lima Neto

João Lima Neto

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais
Retrato frontal Maria Camila Moura

Maria Camila Moura

Patrulha Moral e o teatro da superioridade ética
Retrato frontal Mila Costa

Mila Costa

O processo do esquecimento
Retrato frontal Mylena Gadelha

Mylena Gadelha

Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões
Retrato frontal Nayana Siebra

Nayana Siebra

Dieta carnívora: especialista alerta sobre riscos e cuidados com plano alimentar famoso nas redes
Retrato frontal Paulo Angelim

Paulo Angelim

Imóveis para locação por temporada: dá lucro mesmo? Descubra o que ninguém te conta
Retrato frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

O que aconteceu com o Vaqueirinho de Mauriti?
Retrato frontal Silvero Pereira

Silvero Pereira

Algumas dores não ficam no pátio da escola
Retrato frontal Tom Barros

Tom Barros

O uniforme preto dos goleiros geniais
Retrato frontal Victor Ximenes

Victor Ximenes

Assembleia entra na articulação a favor de produtores de energia solar
Retrato frontal Vladimir Marques

Vladimir Marques

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise
Retrato frontal Wagner Mendes

Wagner Mendes

Bruno Mesquita será o relator do Plano Diretor de Fortaleza
Retrato frontal Wilton Bezerra

Wilton Bezerra

Com uma 'mãozinha' da arbitragem, Fluminense vence o Ceará
Retrato frontal Xico Sá

Xico Sá

Dos anões do Orçamento aos gigantes das emendas Pix

ARTIGOS

Confira todos artigos de opinião dos colaboradores do Diário do Nordeste

Como o financiamento direto torna possível o sonho da casa e do terreno

Luana Falcão

IA na redação: igualdade de oportunidades

Samuel Brasil

Ação de revisão criminal no STF

Agapito Machado

A cena e o papel

Saraiva Júnior