André Almeida Jornalista esportivo no Sistema Verdes Mares. Análises, bastidores, estatísticas, números e táticas do futebol cearense.
Galeano em disputa de bola com Thiago Silva

Opinião

Ceará foi prejudicado pela arbitragem, mas isso não apaga a péssima atuação

Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense

Foto frontal André Almeida
André Almeida 30 de Outubro de 2025

Opinião

Ceará fica em situação preocupante após derrota para o Atlético-MG

Vovô perde confronto direto e chega ao 3º jogo seguido sem vitória

Foto frontal André Almeida
André Almeida 25 de Outubro de 2025
Lucas Mugni comemora gol pelo Ceará

Opinião

É legítimo Lucas Mugni querer contrato maior, mas número de vezes que jogou 90 minutos pesa contra

Camisa 10 tem inegável contribuição ao Alvinegro, mas dificuldade física deve ser considerada

Foto frontal André Almeida
André Almeida 13 de Outubro de 2025

Opinião

Frustração da reta final não apaga campanha do Floresta na Série C

Verdão não conquista o acesso para a Série B, mas campanha deve ser reconhecida

Foto frontal André Almeida
André Almeida 11 de Outubro de 2025
João Ricardo, goleiro do Fortaleza

Opinião

Ausência de João Ricardo é prejuízo gigantesco para o Fortaleza

Goleiro está fora da temporada

Foto frontal André Almeida
André Almeida 10 de Outubro de 2025
Marcos Victor, zagueiro do Ceará

Opinião

Marcos Victor tem nova grande atuação e se consolida como titular na zaga do Ceará

Camisa 44 ganhou a titularidade durante o Brasileirão e tem se destacado

Foto frontal André Almeida
André Almeida 06 de Outubro de 2025
Fernando Sobral e Ceará comemora gol

Opinião

Ceará tem melhor atuação no Brasileirão em vitória incontestável sobre o Santos

Alvinegro ganha uma posição na rodada com vitória

Foto frontal André Almeida
André Almeida 05 de Outubro de 2025
Pedro Henrique comemora gol marcado pelo Ceará

Opinião

O que torna a vitória do Ceará sobre o São Paulo em um resultado gigante

Alvinegro quebrou tabu contra o Tricolor Paulista

Foto frontal André Almeida
André Almeida 29 de Setembro de 2025
Renato Paiva é o técnico do Fortaleza

Opinião

Renato Paiva é demitido sem conseguir mostrar nada de novo no Fortaleza; veja vídeo

Paiva deixa o Leão após dez partidas e menos de dois meses de trabalho

Foto frontal André Almeida
André Almeida 02 de Setembro de 2025
Breno Lopes em Fortaleza x Corinthians

Opinião

Fortaleza perdeu dois pontos contra o Corinthians

Já são 17 jogos no Brasileirão, com apenas 3 vitórias. Um time com este desempenho não pode se dar ao luxo de ter tamanha desatenção na reta final de um jogo crucial como foi este contra o Corinthians

Foto frontal André Almeida
André Almeida 03 de Agosto de 2025
Elenco do Fortaleza

Opinião

Saída de Vojvoda aumenta pressão no elenco do Fortaleza e jogadores sabem disso

Fortaleza enfrenta o Bahia neste sábado (19), pela 15ª rodada do Brasileirão

Foto frontal André Almeida
André Almeida 18 de Julho de 2025
Foto de Vojvoda

Opinião

Os bastidores da saída de Vojvoda do Fortaleza

Sequência negativa, falta de mudanças que pudessem gerar um novo impacto e decisões questionáveis acabaram minando trabalho do treinador argentino em 2025

Foto frontal André Almeida
André Almeida 14 de Julho de 2025
jogador

Opinião

Destaque do Fluminense na Copa de Clubes, Hércules ainda tem parte do passe pertencente ao Fortaleza

Tricolor é detentor de quase 1/3 dos direitos econômicos do atleta

Foto frontal André Almeida
André Almeida 03 de Julho de 2025
Léo Condé em ação pelo Ceará

Opinião

Léo Condé se torna 3º técnico mais longevo a comandar o Ceará neste século

Treinador ultrapassou a marca de um ano no comando do Ceará

Foto frontal André Almeida
André Almeida 29 de Junho de 2025
Foto de Vojvoda, treinador do Fortaleza.

Opinião

Fortaleza acerta ao manter Vojvoda até o fim do ano

Apesar da parcela de responsabilidade e dos erros cometidos, o treinador argentino é parte da solução para os problemas do Fortaleza

Foto frontal André Almeida
André Almeida 16 de Junho de 2025
Pol Fernández em ação pelo Fortaleza

Opinião

Pol Fernández: de contratação badalada ao maior fiasco do futebol cearense em 2025

Em poucos meses, argentino passou de principal reforço da janela de transferência para afastado e inutilizado por Vojvoda

Foto frontal André Almeida
André Almeida 06 de Junho de 2025
Neymar em ação pelo Santos e Vina com a camisa do Ceará

Opinião

O futebol, a utopia e a ilusão de reviver o que já foi bom um dia

A realidade é que o Neymar e o Vina ideal, embora vivos nas lembranças dos torcedores, são utópicos

Foto frontal André Almeida
André Almeida 05 de Junho de 2025
Torcida do Ceará na Arena Castelão

Opinião

Ceará completa 111 anos com motivos para celebrar

Bom início de Brasileirão, conquistas estaduais, desempenho em clássicos e melhor situação financeira trazem perspectiva animadora neste aniversário, diferente dos últimos anos

Foto frontal André Almeida
André Almeida 02 de Junho de 2025
Marinho em disputa de bola com Cebolinha em Flamengo x Fortaleza

Opinião

Fortaleza tem mais uma noite tenebrosa em 2025. Já passou da hora de medidas enérgicas

Tricolor foi humilhado pelo Flamengo em derrota por 5 a 0

Foto frontal André Almeida
André Almeida 01 de Junho de 2025
marcelo paz presidente do fortaleza

Opinião

Movimentação do Fortaleza indica setor que mais deve ser reformulado nesta janela

Sendo este setor vital para o bom funcionamento do time - o que não tem acontecido - temos elementos suficientes para acreditar que deverá haver mudanças em breve

Foto frontal André Almeida
André Almeida 28 de Maio de 2025
