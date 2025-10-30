Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.
Confira dicas para atravessar o desafio de educar entre gerações diferentes.
Há 25 anos, lugar democratiza acesso de fortalezenses à leitura.
Lista inclui livros de crônicas, poesias e romances.
Lourdinha Reis é natural do Maranhão e já confessou ser team Edward.
Cantor e compositor está internado há 11 dias em Belo Horizonte.
Alencar Barber atua no interior do Ceará e já ajudou crianças que há quatro anos não iam a um salão.
Memórias podem se transformar em inseguranças profundas.
As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.
Jam session solidária em prol do saxofonista Lucas Marden se soma à vaquinha para ajudar o artista.
Antonio Baldini e Rafaela Mariano compartilharam registro em vídeo nas redes sociais.
Pela primeira vez no Ceará, Realness terá shows das drag queens Mellody Queen, Helena Malditta, Deydianne Piaf e mais.
Milton, recentemente, foi diagnosticado com demência.
Livros expostos ajudam a incentivar o hábito de leitura.
Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.
Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.
Obra tem nove episódios e estreou na última quinta (23), no Globoplay.
15ª edição do evento começa nesta sexta-feira (24) em Fortaleza e Paracuru.
Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.
Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas