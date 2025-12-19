Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Legenda: Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Foto: Divulgação.

Durante todo o mês de dezembro, a capital cearense recebe diversos eventos, em sua maioria gratuitos, para celebrar a magia do Natal. Entre cantatas, shows musicais e apresentações de grupos culturais, há opções em diversos pontos da Cidade e para toda a família.

Para te ajudar a montar o roteiro e aproveitar os últimos dias de programação natalina, o Verso elencou algumas das principais atrações do período que ocorrem nos próximos dias. Confira a seguir:

Veja também

teaser image
Verso

Confira roteiro de festas para curtir após a ceia de Natal em Fortaleza

teaser image
Verso

Casal investe em decoração natalina e faz nevar em casa na Maraponga

Vilazinha de Belém

Iluminação da Vilazinha conta com 20 mil lâmpadas de LED.
Legenda: Iluminação da Vilazinha conta com 20 mil lâmpadas de LED.
Foto: Divulgação.

Com cenários imersivos que fazem recriam o nascimento de Jesus, a Vilazinha de Belém, experiência natalina já tradicional em São Paulo, chega a Fortaleza neste mês com entrada gratuita e ampla estrutura.

O espaço conta com a iluminação de cerca de 20 mil lâmpadas de LED, além de exposição de presépios, árvores de Natal gigantes e apresentações musicais. Há visitas guiadas diariamente, das 18h às 22h.

Serviço
Quando: Até 6 de janeiro de 2026 (exceto nos dias 24/12 e 31/12)
Horário: 18h às 22h
Onde: Av. Santos Dumont, 7553 - Bairro de Lourdes
Acesso gratuito
 

Liga de Natal na Cidade da Criança

Elenco reúne talentos cearenses: Fernando Cattony, Solange Teixeira, Denis Lacerda, Rodolfo Rodrigues, Bruna Pessoa, Thiago Andrade e Batuta.
Legenda: Elenco reúne talentos cearenses: Fernando Cattony, Solange Teixeira, Denis Lacerda, Rodolfo Rodrigues, Bruna Pessoa, Thiago Andrade e Batuta.
Foto: Davi Maia/Divulgação.

No ano em que o grupo Liga do Natal celebra dez anos em atividade, o público será contemplado com uma edição especial do projeto, com o retorno do espetáculo “Uma Aventura no Ceará”, escrito por Moisés Loureiro, Thiago Andrade e Flavia Muluc. A peça terá duas apresentações, nos dias 20 e 21 de dezembro.

Nos dois dias, a programação começa às 16h, com brincadeiras, contação de histórias e atrações culturais. Às 18h, as luzes natalinas da Cidade da Criança serão acesas e o espetáculo da Liga de Natal terá início.

Serviço
Quando: Sábado, 20, e domingo, 21 de dezembro
Horário: 18h
Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)
Acesso gratuito
 

Camerata de Natal no MIS

Camerata de Natal será realizada na Praça do MIS neste sábado (20).
Legenda: Camerata de Natal será realizada na Praça do MIS neste sábado (20).
Foto: Divulgação.

Neste sábado (20), a Praça do MIS recebe um espetáculo especial da Camerata de Cordas da UFC, que realiza o concerto “Camerata de Natal”. O repertório terá canções como “Aleluia do Messias”, “Noite Feliz” e outras composições tradicionais.

A apresentação conta com participação dos corais Encanto da Rua e Maestro Orlando Leite (UFC), do Conservatório Cearense de Dança e da Escola de Dança Madiana Romcy.

Serviço
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 18h
Onde: Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
 

Caixa de Natal com Roberta Sá

Em 2024, a 'Caixa de Natal' reuniu cerca de 2 mil pessoas.
Legenda: Em 2024, a 'Caixa de Natal' reuniu cerca de 2 mil pessoas.
Foto: Wesley D'Almeida/Divulgação.

A segunda edição do projeto Caixa de Natal recebe, como convidada especial, a cantora Roberta Sá. A apresentação inclui ainda a tradicional cantata natalina, com um coral de crianças e adolescentes.

O espetáculo será realizado neste sábado (20), às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza. Os ingressos foram disponibilizados gratuitamente para retirada no Sympla, mas já estão esgotados.

Serviço
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Ingressos esgotados
 

Ciclo Ceará Natalino

Nos dias 20 e 21, a celebração reúne apresentações de cultura popular na Lagoa Redonda.
Legenda: Nos dias 20 e 21, a celebração reúne apresentações de cultura popular na Lagoa Redonda.
Foto: Álvaro Bravo Jr/Divulgação.

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) realiza, durante o mês de dezembro, apresentações culturais gratuitas com temática natalina em sete cidades do Estado.

Em Fortaleza, as atrações ocorrem até o dia 21 de dezembro e ocupam os bairros Demócrito Rocha, Jardim América, Curió e Lagoa Redonda.

Confira a programação completa:

19/12 (sexta-feira)

Natal de Paz, Amor, Luz e Tradição!
Onde: Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (Av, João Pessoa, s/n - Demócrito Rocha)
Horário: 18h

6ª Mostra Natalina do Jardim América - Um convite a um novo tempo de reencontro, de renovação e de recomeços
Onde: Praça do Jardim América (Rua Ana Neri, s/n - Jardim América)
Horário: 19h

11º Festival Natal de Luz Arte de Amar
Onde: Ponto de Cultura LGBTQI+ Arte de Amar (Rua George Sosa, 97 - Curió)
Horário: 19h

20/12 (sábado)

6ª Mostra Natalina do Jardim América - Um convite a um novo tempo de reencontro, de renovação e de recomeços
Onde: Praça do Jardim América (Rua Ana Neri, s/n - Jardim América)
Horário: 19h

11º Festival Natal de Luz Arte de Amar
Onde: Ponto de Cultura LGBTQI+ Arte de Amar (Rua George Sosa, 97 - Curió)
Horário: 19h

Celebrações de Natal - Mestres, Folguedos e Tradições
Onde: Quadra da EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares (Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1540 - Lagoa Redonda)
Horário: 19h

21/12 (domingo)

Celebrações de Natal - Mestres, Folguedos e Tradições
Onde: Quadra da EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares (Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1540 - Lagoa Redonda)
Horário: 19h

Serviço
Quando: Até 21 de dezembro
Acesso gratuito

Ciclo Natalino de Fortaleza

Apresentação do 'Boi Pretinho'.
Legenda: Apresentação do 'Boi Pretinho'.
Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Fortaleza realiza, desde o último dia 17 até 20 de janeiro, uma série de apresentações natalinas em todas as 12 regionais da Capital. Ao todo, o Ciclo Natalino 2025 contempla 24 projetos culturais. Todos os espetáculos são abertos ao público.

Confira a programação completa:

19/12 (sexta-feira)

Pastoril Encanto do Natal
Horário: 19h
Onde: Rede Cuca do Pici (Rua Coronel Matos Dourado, 1499 - Pici)

Pastoril Estrela da Anunciação
Horário: 19h
Onde: Instituto Arena PSV (Rua Marcelo Santa Fé, 934 - Siqueira)

União dos Povos de Santa Edwiges
Grupos: Lapinha Viva Santa Edwiges, Pastoril Pirambu, Cai Cai Balão, Lapinha Viva Deus Menino, Guardiã das Tradições e Estrela da Anunciação
Horário: 19h
Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (Lagoa Redonda)

Pastoril Nossa Senhora das Dores e Gota Solidária
Horário: A partir das 19h30
Onde: Instituto Gota Solidária (Rua General Clarindo de Queiroz, 2018 - Farias Brito)

20/12 (sábado)

Grupo Terço das Crianças
Horário: 17h
Onde: Centro Pastoral Lindalva Miranda (Rua Felipe Camarão, 1125 - Cristo Redentor)

União dos Povos de Santa Edwiges
Grupos: Pastoril Estrela Luminosa, Jesus Nordestino, Reisado Nossa Senhora de Fátima e Boi Ceará
Horário: 19h
Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (Lagoa Redonda) 

Lapinha Viva Deus Menino
Horário: 21h
Rua Altamira Quintino, 1193 - Canindezinho

Auto de Natal Jesus Nordestino de Todas as Raças
Horário: 21h30
Onde: Praça Santíssima Trindade (Av. C, 311 - José Walter)

21/12 (domingo)

Pastoril Estrelas da Juventude
Horário: 18h
Onde: Av. Boulevard, 783 - Jangurussu

Lapinha Viva Estrela Guia
Horário: 20h
Onde: Praça da UV4 (Av. E, 353 - Conjunto Ceará)

23/12 (terça-feira)

Companhia de Teatro Epidemia de Bonecos
Horário: 19h
Onde: Praça Isabel Ferreira (Rua Isabel Ferreira, s/n - Curió)

25/12 (quinta-feira)

Pastoril Esperança Divina
Horário: 19h
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

Coral dos Saberes Natalinos
Horário: 19h
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

Pastoril Lembranças da Tia Guiomar
Horário: 20h
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

Dramistas da Lagoa Redonda
Horário: 20h30
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

27/12 (sábado)

Boi Pretinho
Horário: 18h 
Onde: Praça das Mangueiras (Rua 130 - Parque Dois Irmão, próximo à Igreja Nossa Senhora das Graças - Conjunto Tupã Mirim)

3/01 (sábado)

Pastoril Divina Jornada
Horário: 17h
Onde: EEMTI Matias Beck (Rua Professor Aida Balaio, 38 - Vicente Pinzón)

5/01 (segunda-feira)

Pastoril Estrela de Seu Silvestre
Horário: 19h
Onde: Areninha do Rodolfo Teófilo (Rua Frei Marcelino, 151 - Rodolfo Teófilo)

6/01 (terça-feira)

Pastoril Estrela da Serra
Horário: 19h
Onde: Polo de Lazer do Conj. Esperança - Instituto Acre (Av. Contorno Norte, 1175 - Conj. Esperança)

Reisado Maracatu, a Coroação da Cultura Popular
Horário: 20h
Onde: Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo 1712, José Bonifácio - Centro)

20/01 (terça-feira)

Boi Ceará
Horário: 19h
Onde: Sede do Boi Ceará (Rua Vento Leste,94, Goiabeiras, Barra do Ceará)

Serviço
Quando: Até 6 de janeiro
Acesso gratuito
 

Evento natalino beneficente

Cantora Paula Magh se apresenta na capital cearense.
Legenda: Cantora se apresenta na capital cearense.
Foto: Divulgação.

Além de eventos gratuitos, a Capital também terá eventos em prol de tornar o fim de ano mais feliz para quem precisa de ajuda. Exemplo disso é o concerto "Encanto de Natal", que será realizado no Náutico Atlético Cearense, na próxima segunda-feira (22),  com apresentação da soprano Paula Magh e participação especial dos artistas Ricardo Máximo, Vivian Fernandez, Phillipe Dantas e Antônio Garcia.

Com repertório 100% natalino, o evento busca arrecadar fraldas geriátricas para o Lar Torres de Melo. Para garantir o ingresso, é preciso levar as doações à loja Jolies Maries ou à loja Roupa de Treinar Fortaleza, ambas localizadas no primeiro piso do Shopping Aldeota.

Serviço
Quando: Segunda-feira, 22 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Náutico Atlético Cearense - Salão Atrium (Av. Beira Mar, S/N - Meireles)
Ingresso: 3 pacotes de fraldas geriátricas (tamanho M ou G) | Necessário retirar ingressos previamente nas lojas Jolies Maries ou Roupa de Treinar (Shopping Aldeota)
 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Verso

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Redação
Há 1 hora
Imagem de divulgação do filme O Agente Secreto.
Verso

Filme 'O Agente Secreto' vence prêmio de 'Melhor Filme Internacional' nos Estados Unidos

Longa foi eleito no Austin Film Critics Awards 2025.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem de Walter Benjamin, para matéria sobre literatura.
Verso

Obra de Walter Benjamin oferece caminhos para enfrentar mundo em crise

Escritor alemão construiu obras na fronteira da filosofia e da literatura.

Beatriz Rabelo
18 de Dezembro de 2025
Foto estilo selfie que mostra uma mulher mais velha à esquerda e duas mulheres mais novas ao lado dela; acima, um senhor.
Mila Costa

Minha nova maternidade

Viramos pais dos nossos pais. Eles não me pediram nada, mas me ensinaram a ficar.

Mila Costa
18 de Dezembro de 2025
Verso

Confira roteiro de festas para curtir após a ceia de Natal em Fortaleza

Opções contam com apresentações de pop, música eletrônica e forró.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem do empresário Igor Queiroz Barroso recebendo o prêmio Troféu Mansueto Barbosa.
Verso

Igor Queiroz Barroso recebe Troféu Mansueto Barbosa

Entrega foi realizada durante a 5ª edição da Cantata da Esperança.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Três homens com expressões sérias, incluindo um com bigode e camisa azul, outro de óculos escuros e terno xadrez, e um de camisa polo laranja, próximos a um orelhão (telefone público) amarelo. A cena remete a um drama histórico ou série.
Verso

Veja onde assistir aos filmes brasileiros listados na shortlist do Oscar

Quatro produções do Brasil estão na corrida para uma indicação na maior premiação de cinema do mundo.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Fachada do Snake Bar.
Verso

Snake Bar, no Benfica, anuncia ‘vaquinha’ solidária para evitar fechamento

Inaugurado há cinco anos, o bar se tornou um dos principais espaços de rock da Capital.

Ana Beatriz Caldas
17 de Dezembro de 2025
Cantata da Esperança 2025, espetáculo da casa de vovó dedé.
Verso

Cantata da Esperança 2025 da Casa de Vovó Dedé é realizado nesta quarta (17)

Evento marcou ainda a entrega do Troféu Mansueto Barbosa.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Esta é uma fotografia noturna e muito colorida de uma casa intensamente decorada para o Natal. O tema principal é de iluminação exuberante e grandes infláveis temáticos. No centro da cena, a fachada da casa é coberta por milhares de luzes piscantes de cores variadas (vermelho, verde, azul, amarelo), com destaque para luzes azuis e brancas penduradas que simulam gelo ou chuva de estrelas. Há várias silhuetas de cervos no telhado, também iluminadas. Em frente à casa, há uma grande coleção de bonecos infláveis de Natal e personagens de desenhos animados que preenchem o primeiro plano. Eles estão dispostos sobre o que parece ser um tapete branco que simula neve.
Verso

Casal investe em decoração natalina e faz nevar em casa na Maraponga

Com perfil nas redes sociais, Casa 26 impressiona com ostensiva decoração de Natal.

Ana Alice Freire*
17 de Dezembro de 2025
Cerimônia oficial com três pessoas ao lado de um púlpito, incluindo uma figura usando faixa nas cores verde, amarela e azul, em ambiente institucional.
Verso

Além de 'Agente Secreto', Brasil emplaca documentários e curta na shortlist do Oscar 2026

Lista ainda tem o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, que concorre por uma produção não-brasileira.

Matheus Facundo
16 de Dezembro de 2025
Combinação mostra cenas dos filmes Central do Brasil, Cidade de Deus e Ainda Estou Aqui, produções brasileiras indicadas ao Oscar ao longo da história.
Verso

Oscar 2026: veja quais filmes brasileiros já foram indicados até hoje 

O Brasil, até o momento, foi premiado apenas uma vez.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Homem encostado em carro amarelo antigo em cenário rural com céu azul e canavial ao fundo. Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' entra na shortlist do Oscar 2026; veja lista

Escolhas não são as indicações oficiais, mas servem para reduzir a lista de inscritos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Na imagem, foto noturna de um edifício antigo e clássico, iluminado com decorações de Natal brilhantes. As luzes de LED brancas e vermelhas formam desenhos de árvores de Natal, estrelas e sinos ao redor das janelas e varandas. O edifício tem vários andares e sacadas com pessoas observando as decorações. Uma grande estrutura decorativa em forma de arco ou ponte, também coberta por luzes, se estende para a direita, e uma árvore com luzes cintilantes fica à esquerda. A cena está escura ao redor, destacando a iluminação festiva do prédio.
Verso

Cinco motivos para conferir o Ceará Natal de Luz

Evento acontece até 23 de dezembro de 2025

Montagem de fotos com uma estatueta do Oscar de um lado e do ator Wagner Moura do outro vestindo uma camisa azul e olhando para o lado, com imagem do filme O Agente Secreto.
Verso

Entenda o que é a shortlist do Oscar, 'peneira' de indicados da Academia para 2026

Relação de possíveis indicados deve ser divulgada nesta terça (16).

Mylena Gadelha
16 de Dezembro de 2025
Vista da plateia de uma orquestra sinfônica apresentando-se em um auditório. No centro, um maestro de costas, vestido de preto, rege o grupo sobre um pequeno tablado. Os músicos, também vestidos de preto, estão organizados em semicírculo. O ambiente possui paredes de madeira clara e um telão branco vazio ao centro. Em primeiro plano, as cabeças dos espectadores sentados em poltronas azuis aparecem de costas, desfocadas.
Verso

Câmara de Arte e Cultura da Uece é reativada após seis anos

Órgão responsável pela gestão de políticas culturais da Universidade Estadual do Ceará

João Gabriel Tréz
16 de Dezembro de 2025
Após separação, Gabriel Aragão seguiu com o SAPDL; Caio, Nicholas e Rafael formaram o trio 'Cor dos Olhos'.
Verso

Após disputa judicial, Gabriel Aragão garante uso exclusivo da marca ‘Selvagens à Procura de Lei’

Disputa pelos royalties ainda segue em negociação, segundo o vocalista da banda.

Ana Beatriz Caldas
15 de Dezembro de 2025
Uma fotografia noturna, tirada de cima, mostra um vibrante show ou evento ao ar livre em frente a um longo edifício histórico iluminado por uma forte luz roxa e azul. O palco, visível no centro da cena, está montado em frente à fachada do prédio, e a área logo abaixo está completamente lotada por uma grande e densa multidão. A iluminação dramática, que inclui as cores roxas e azuis refletidas no público e no edifício, junto com as silhuetas de palmeiras no lado esquerdo, cria uma atmosfera de festa noturna e celebração em larga escala.
Verso

Roberta Sá faz show em espetáculo de Natal na CAIXA Cultural

A segunda edição do CAIXA de Natal acontece no sábado (20)

Ana Alice Freire*
15 de Dezembro de 2025
Uma foto tirada em ângulo aberto e ligeiramente de baixo para cima mostra a fachada do icônico Cineteatro São Luiz em Fortaleza, Ceará, com um grupo de estudantes uniformizados entrando no cinema.
João Gabriel Tréz

Projeto gratuito do Cineteatro São Luiz leva estudantes ao cinema há 10 anos

Mais de 125 mil alunos foram atendidos nas mais de 500 sessões realizados no escopo do Escola no Cinema.

João Gabriel Tréz
14 de Dezembro de 2025
Retrato em close-up de uma mulher com cabelo castanho escuro e ondulado, em um ambiente de folhagem verde tropical, posando como modelo para joias. Ela veste um top ou vestido nude (cor da pele) com decote em V. Acessórios em tons terrosos e dourados estão em destaque: ela usa um colar de contas grandes e douradas, brincos pendurados em tom âmbar e pulseiras largas e empilhadas que combinam metal dourado liso com seções em resina âmbar e laranja. A modelo está com a mão direita no pescoço e a mão esquerda no antebraço, exibindo os anéis e pulseiras.
Elaine Quinderé

Artesanal & High-Tech: a moda de 2026 celebra a fusão entre tradição e inovação

Leveza, nostalgia e toques artesanais se misturam à tecnologia para definir as tendências do ano.

Elaine Quinderé
14 de Dezembro de 2025