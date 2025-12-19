Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções
Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.
Durante todo o mês de dezembro, a capital cearense recebe diversos eventos, em sua maioria gratuitos, para celebrar a magia do Natal. Entre cantatas, shows musicais e apresentações de grupos culturais, há opções em diversos pontos da Cidade e para toda a família.
Para te ajudar a montar o roteiro e aproveitar os últimos dias de programação natalina, o Verso elencou algumas das principais atrações do período que ocorrem nos próximos dias. Confira a seguir:
Vilazinha de Belém
Com cenários imersivos que fazem recriam o nascimento de Jesus, a Vilazinha de Belém, experiência natalina já tradicional em São Paulo, chega a Fortaleza neste mês com entrada gratuita e ampla estrutura.
O espaço conta com a iluminação de cerca de 20 mil lâmpadas de LED, além de exposição de presépios, árvores de Natal gigantes e apresentações musicais. Há visitas guiadas diariamente, das 18h às 22h.
Serviço
Quando: Até 6 de janeiro de 2026 (exceto nos dias 24/12 e 31/12)
Horário: 18h às 22h
Onde: Av. Santos Dumont, 7553 - Bairro de Lourdes
Acesso gratuito
Liga de Natal na Cidade da Criança
No ano em que o grupo Liga do Natal celebra dez anos em atividade, o público será contemplado com uma edição especial do projeto, com o retorno do espetáculo “Uma Aventura no Ceará”, escrito por Moisés Loureiro, Thiago Andrade e Flavia Muluc. A peça terá duas apresentações, nos dias 20 e 21 de dezembro.
Nos dois dias, a programação começa às 16h, com brincadeiras, contação de histórias e atrações culturais. Às 18h, as luzes natalinas da Cidade da Criança serão acesas e o espetáculo da Liga de Natal terá início.
Serviço
Quando: Sábado, 20, e domingo, 21 de dezembro
Horário: 18h
Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)
Acesso gratuito
Camerata de Natal no MIS
Neste sábado (20), a Praça do MIS recebe um espetáculo especial da Camerata de Cordas da UFC, que realiza o concerto “Camerata de Natal”. O repertório terá canções como “Aleluia do Messias”, “Noite Feliz” e outras composições tradicionais.
A apresentação conta com participação dos corais Encanto da Rua e Maestro Orlando Leite (UFC), do Conservatório Cearense de Dança e da Escola de Dança Madiana Romcy.
Serviço
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 18h
Onde: Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Caixa de Natal com Roberta Sá
A segunda edição do projeto Caixa de Natal recebe, como convidada especial, a cantora Roberta Sá. A apresentação inclui ainda a tradicional cantata natalina, com um coral de crianças e adolescentes.
O espetáculo será realizado neste sábado (20), às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza. Os ingressos foram disponibilizados gratuitamente para retirada no Sympla, mas já estão esgotados.
Serviço
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
Ingressos esgotados
Ciclo Ceará Natalino
A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) realiza, durante o mês de dezembro, apresentações culturais gratuitas com temática natalina em sete cidades do Estado.
Em Fortaleza, as atrações ocorrem até o dia 21 de dezembro e ocupam os bairros Demócrito Rocha, Jardim América, Curió e Lagoa Redonda.
Confira a programação completa:
19/12 (sexta-feira)
Natal de Paz, Amor, Luz e Tradição!
Onde: Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (Av, João Pessoa, s/n - Demócrito Rocha)
Horário: 18h
6ª Mostra Natalina do Jardim América - Um convite a um novo tempo de reencontro, de renovação e de recomeços
Onde: Praça do Jardim América (Rua Ana Neri, s/n - Jardim América)
Horário: 19h
11º Festival Natal de Luz Arte de Amar
Onde: Ponto de Cultura LGBTQI+ Arte de Amar (Rua George Sosa, 97 - Curió)
Horário: 19h
20/12 (sábado)
6ª Mostra Natalina do Jardim América - Um convite a um novo tempo de reencontro, de renovação e de recomeços
Onde: Praça do Jardim América (Rua Ana Neri, s/n - Jardim América)
Horário: 19h
11º Festival Natal de Luz Arte de Amar
Onde: Ponto de Cultura LGBTQI+ Arte de Amar (Rua George Sosa, 97 - Curió)
Horário: 19h
Celebrações de Natal - Mestres, Folguedos e Tradições
Onde: Quadra da EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares (Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1540 - Lagoa Redonda)
Horário: 19h
21/12 (domingo)
Celebrações de Natal - Mestres, Folguedos e Tradições
Onde: Quadra da EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares (Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1540 - Lagoa Redonda)
Horário: 19h
Serviço
Quando: Até 21 de dezembro
Acesso gratuito
Ciclo Natalino de Fortaleza
A Prefeitura de Fortaleza realiza, desde o último dia 17 até 20 de janeiro, uma série de apresentações natalinas em todas as 12 regionais da Capital. Ao todo, o Ciclo Natalino 2025 contempla 24 projetos culturais. Todos os espetáculos são abertos ao público.
Confira a programação completa:
19/12 (sexta-feira)
Pastoril Encanto do Natal
Horário: 19h
Onde: Rede Cuca do Pici (Rua Coronel Matos Dourado, 1499 - Pici)
Pastoril Estrela da Anunciação
Horário: 19h
Onde: Instituto Arena PSV (Rua Marcelo Santa Fé, 934 - Siqueira)
União dos Povos de Santa Edwiges
Grupos: Lapinha Viva Santa Edwiges, Pastoril Pirambu, Cai Cai Balão, Lapinha Viva Deus Menino, Guardiã das Tradições e Estrela da Anunciação
Horário: 19h
Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (Lagoa Redonda)
Pastoril Nossa Senhora das Dores e Gota Solidária
Horário: A partir das 19h30
Onde: Instituto Gota Solidária (Rua General Clarindo de Queiroz, 2018 - Farias Brito)
20/12 (sábado)
Grupo Terço das Crianças
Horário: 17h
Onde: Centro Pastoral Lindalva Miranda (Rua Felipe Camarão, 1125 - Cristo Redentor)
União dos Povos de Santa Edwiges
Grupos: Pastoril Estrela Luminosa, Jesus Nordestino, Reisado Nossa Senhora de Fátima e Boi Ceará
Horário: 19h
Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (Lagoa Redonda)
Lapinha Viva Deus Menino
Horário: 21h
Rua Altamira Quintino, 1193 - Canindezinho
Auto de Natal Jesus Nordestino de Todas as Raças
Horário: 21h30
Onde: Praça Santíssima Trindade (Av. C, 311 - José Walter)
21/12 (domingo)
Pastoril Estrelas da Juventude
Horário: 18h
Onde: Av. Boulevard, 783 - Jangurussu
Lapinha Viva Estrela Guia
Horário: 20h
Onde: Praça da UV4 (Av. E, 353 - Conjunto Ceará)
23/12 (terça-feira)
Companhia de Teatro Epidemia de Bonecos
Horário: 19h
Onde: Praça Isabel Ferreira (Rua Isabel Ferreira, s/n - Curió)
25/12 (quinta-feira)
Pastoril Esperança Divina
Horário: 19h
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)
Coral dos Saberes Natalinos
Horário: 19h
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)
Pastoril Lembranças da Tia Guiomar
Horário: 20h
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)
Dramistas da Lagoa Redonda
Horário: 20h30
Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)
27/12 (sábado)
Boi Pretinho
Horário: 18h
Onde: Praça das Mangueiras (Rua 130 - Parque Dois Irmão, próximo à Igreja Nossa Senhora das Graças - Conjunto Tupã Mirim)
3/01 (sábado)
Pastoril Divina Jornada
Horário: 17h
Onde: EEMTI Matias Beck (Rua Professor Aida Balaio, 38 - Vicente Pinzón)
5/01 (segunda-feira)
Pastoril Estrela de Seu Silvestre
Horário: 19h
Onde: Areninha do Rodolfo Teófilo (Rua Frei Marcelino, 151 - Rodolfo Teófilo)
6/01 (terça-feira)
Pastoril Estrela da Serra
Horário: 19h
Onde: Polo de Lazer do Conj. Esperança - Instituto Acre (Av. Contorno Norte, 1175 - Conj. Esperança)
Reisado Maracatu, a Coroação da Cultura Popular
Horário: 20h
Onde: Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo 1712, José Bonifácio - Centro)
20/01 (terça-feira)
Boi Ceará
Horário: 19h
Onde: Sede do Boi Ceará (Rua Vento Leste,94, Goiabeiras, Barra do Ceará)
Serviço
Quando: Até 6 de janeiro
Acesso gratuito
Evento natalino beneficente
Além de eventos gratuitos, a Capital também terá eventos em prol de tornar o fim de ano mais feliz para quem precisa de ajuda. Exemplo disso é o concerto "Encanto de Natal", que será realizado no Náutico Atlético Cearense, na próxima segunda-feira (22), com apresentação da soprano Paula Magh e participação especial dos artistas Ricardo Máximo, Vivian Fernandez, Phillipe Dantas e Antônio Garcia.
Com repertório 100% natalino, o evento busca arrecadar fraldas geriátricas para o Lar Torres de Melo. Para garantir o ingresso, é preciso levar as doações à loja Jolies Maries ou à loja Roupa de Treinar Fortaleza, ambas localizadas no primeiro piso do Shopping Aldeota.
Serviço
Quando: Segunda-feira, 22 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Náutico Atlético Cearense - Salão Atrium (Av. Beira Mar, S/N - Meireles)
Ingresso: 3 pacotes de fraldas geriátricas (tamanho M ou G) | Necessário retirar ingressos previamente nas lojas Jolies Maries ou Roupa de Treinar (Shopping Aldeota)