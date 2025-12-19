Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Durante todo o mês de dezembro, a capital cearense recebe diversos eventos, em sua maioria gratuitos, para celebrar a magia do Natal. Entre cantatas, shows musicais e apresentações de grupos culturais, há opções em diversos pontos da Cidade e para toda a família.

Para te ajudar a montar o roteiro e aproveitar os últimos dias de programação natalina, o Verso elencou algumas das principais atrações do período que ocorrem nos próximos dias. Confira a seguir:

Vilazinha de Belém

Legenda: Iluminação da Vilazinha conta com 20 mil lâmpadas de LED. Foto: Divulgação.

Com cenários imersivos que fazem recriam o nascimento de Jesus, a Vilazinha de Belém, experiência natalina já tradicional em São Paulo, chega a Fortaleza neste mês com entrada gratuita e ampla estrutura.

O espaço conta com a iluminação de cerca de 20 mil lâmpadas de LED, além de exposição de presépios, árvores de Natal gigantes e apresentações musicais. Há visitas guiadas diariamente, das 18h às 22h.

Serviço

Quando: Até 6 de janeiro de 2026 (exceto nos dias 24/12 e 31/12)

Horário: 18h às 22h

Onde: Av. Santos Dumont, 7553 - Bairro de Lourdes

Acesso gratuito



Liga de Natal na Cidade da Criança

Legenda: Elenco reúne talentos cearenses: Fernando Cattony, Solange Teixeira, Denis Lacerda, Rodolfo Rodrigues, Bruna Pessoa, Thiago Andrade e Batuta. Foto: Davi Maia/Divulgação.

No ano em que o grupo Liga do Natal celebra dez anos em atividade, o público será contemplado com uma edição especial do projeto, com o retorno do espetáculo “Uma Aventura no Ceará”, escrito por Moisés Loureiro, Thiago Andrade e Flavia Muluc. A peça terá duas apresentações, nos dias 20 e 21 de dezembro.

Nos dois dias, a programação começa às 16h, com brincadeiras, contação de histórias e atrações culturais. Às 18h, as luzes natalinas da Cidade da Criança serão acesas e o espetáculo da Liga de Natal terá início.

Serviço

Quando: Sábado, 20, e domingo, 21 de dezembro

Horário: 18h

Onde: Cidade da Criança (Av. Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)

Acesso gratuito



Camerata de Natal no MIS

Legenda: Camerata de Natal será realizada na Praça do MIS neste sábado (20). Foto: Divulgação.

Neste sábado (20), a Praça do MIS recebe um espetáculo especial da Camerata de Cordas da UFC, que realiza o concerto “Camerata de Natal”. O repertório terá canções como “Aleluia do Messias”, “Noite Feliz” e outras composições tradicionais.

A apresentação conta com participação dos corais Encanto da Rua e Maestro Orlando Leite (UFC), do Conservatório Cearense de Dança e da Escola de Dança Madiana Romcy.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de dezembro

Horário: 18h

Onde: Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesso gratuito



Caixa de Natal com Roberta Sá

Legenda: Em 2024, a 'Caixa de Natal' reuniu cerca de 2 mil pessoas. Foto: Wesley D'Almeida/Divulgação.

A segunda edição do projeto Caixa de Natal recebe, como convidada especial, a cantora Roberta Sá. A apresentação inclui ainda a tradicional cantata natalina, com um coral de crianças e adolescentes.

O espetáculo será realizado neste sábado (20), às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza. Os ingressos foram disponibilizados gratuitamente para retirada no Sympla, mas já estão esgotados.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Ingressos esgotados



Ciclo Ceará Natalino

Legenda: Nos dias 20 e 21, a celebração reúne apresentações de cultura popular na Lagoa Redonda. Foto: Álvaro Bravo Jr/Divulgação.

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) realiza, durante o mês de dezembro, apresentações culturais gratuitas com temática natalina em sete cidades do Estado.

Em Fortaleza, as atrações ocorrem até o dia 21 de dezembro e ocupam os bairros Demócrito Rocha, Jardim América, Curió e Lagoa Redonda.

Confira a programação completa:

19/12 (sexta-feira)

Natal de Paz, Amor, Luz e Tradição!

Onde: Praça da Estação do Metrô Juscelino Kubitschek (Av, João Pessoa, s/n - Demócrito Rocha)

Horário: 18h

6ª Mostra Natalina do Jardim América - Um convite a um novo tempo de reencontro, de renovação e de recomeços

Onde: Praça do Jardim América (Rua Ana Neri, s/n - Jardim América)

Horário: 19h

11º Festival Natal de Luz Arte de Amar

Onde: Ponto de Cultura LGBTQI+ Arte de Amar (Rua George Sosa, 97 - Curió)

Horário: 19h

20/12 (sábado) 6ª Mostra Natalina do Jardim América - Um convite a um novo tempo de reencontro, de renovação e de recomeços

Onde: Praça do Jardim América (Rua Ana Neri, s/n - Jardim América)

Horário: 19h 11º Festival Natal de Luz Arte de Amar

Onde: Ponto de Cultura LGBTQI+ Arte de Amar (Rua George Sosa, 97 - Curió)

Horário: 19h Celebrações de Natal - Mestres, Folguedos e Tradições

Onde: Quadra da EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares (Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1540 - Lagoa Redonda)

Horário: 19h 21/12 (domingo) Celebrações de Natal - Mestres, Folguedos e Tradições

Onde: Quadra da EMEIEF Profa. Fernanda Maria de Alencar Colares (Av. Professor José Arthur de Carvalho, 1540 - Lagoa Redonda)

Horário: 19h

Serviço

Quando: Até 21 de dezembro

Acesso gratuito





Ciclo Natalino de Fortaleza

Legenda: Apresentação do 'Boi Pretinho'. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Fortaleza realiza, desde o último dia 17 até 20 de janeiro, uma série de apresentações natalinas em todas as 12 regionais da Capital. Ao todo, o Ciclo Natalino 2025 contempla 24 projetos culturais. Todos os espetáculos são abertos ao público.

Confira a programação completa:

19/12 (sexta-feira)

Pastoril Encanto do Natal

Horário: 19h

Onde: Rede Cuca do Pici (Rua Coronel Matos Dourado, 1499 - Pici)

Pastoril Estrela da Anunciação

Horário: 19h

Onde: Instituto Arena PSV (Rua Marcelo Santa Fé, 934 - Siqueira)

União dos Povos de Santa Edwiges

Grupos: Lapinha Viva Santa Edwiges, Pastoril Pirambu, Cai Cai Balão, Lapinha Viva Deus Menino, Guardiã das Tradições e Estrela da Anunciação

Horário: 19h

Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (Lagoa Redonda)

Pastoril Nossa Senhora das Dores e Gota Solidária

Horário: A partir das 19h30

Onde: Instituto Gota Solidária (Rua General Clarindo de Queiroz, 2018 - Farias Brito)

20/12 (sábado)

Grupo Terço das Crianças

Horário: 17h

Onde: Centro Pastoral Lindalva Miranda (Rua Felipe Camarão, 1125 - Cristo Redentor)

União dos Povos de Santa Edwiges

Grupos: Pastoril Estrela Luminosa, Jesus Nordestino, Reisado Nossa Senhora de Fátima e Boi Ceará

Horário: 19h

Onde: Rua George Sosa, 97 - Curió (Lagoa Redonda)

Lapinha Viva Deus Menino

Horário: 21h

Rua Altamira Quintino, 1193 - Canindezinho

Auto de Natal Jesus Nordestino de Todas as Raças

Horário: 21h30

Onde: Praça Santíssima Trindade (Av. C, 311 - José Walter)

21/12 (domingo)

Pastoril Estrelas da Juventude

Horário: 18h

Onde: Av. Boulevard, 783 - Jangurussu

Lapinha Viva Estrela Guia

Horário: 20h

Onde: Praça da UV4 (Av. E, 353 - Conjunto Ceará)

23/12 (terça-feira)

Companhia de Teatro Epidemia de Bonecos

Horário: 19h

Onde: Praça Isabel Ferreira (Rua Isabel Ferreira, s/n - Curió)

25/12 (quinta-feira)

Pastoril Esperança Divina

Horário: 19h

Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

Coral dos Saberes Natalinos

Horário: 19h

Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

Pastoril Lembranças da Tia Guiomar

Horário: 20h

Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

Dramistas da Lagoa Redonda

Horário: 20h30

Onde: Quadra Flor da Bela (Rua Elias Francisco, 312 - Sabiaguaba)

27/12 (sábado)

Boi Pretinho

Horário: 18h

Onde: Praça das Mangueiras (Rua 130 - Parque Dois Irmão, próximo à Igreja Nossa Senhora das Graças - Conjunto Tupã Mirim)

3/01 (sábado)

Pastoril Divina Jornada

Horário: 17h

Onde: EEMTI Matias Beck (Rua Professor Aida Balaio, 38 - Vicente Pinzón)

5/01 (segunda-feira)

Pastoril Estrela de Seu Silvestre

Horário: 19h

Onde: Areninha do Rodolfo Teófilo (Rua Frei Marcelino, 151 - Rodolfo Teófilo)

6/01 (terça-feira)

Pastoril Estrela da Serra

Horário: 19h

Onde: Polo de Lazer do Conj. Esperança - Instituto Acre (Av. Contorno Norte, 1175 - Conj. Esperança)

Reisado Maracatu, a Coroação da Cultura Popular

Horário: 20h

Onde: Sede do Maracatu Corte Imperial (Rua Major Facundo 1712, José Bonifácio - Centro)

20/01 (terça-feira)

Boi Ceará

Horário: 19h

Onde: Sede do Boi Ceará (Rua Vento Leste,94, Goiabeiras, Barra do Ceará)

Serviço

Quando: Até 6 de janeiro

Acesso gratuito



Evento natalino beneficente

Legenda: Cantora se apresenta na capital cearense. Foto: Divulgação.

Além de eventos gratuitos, a Capital também terá eventos em prol de tornar o fim de ano mais feliz para quem precisa de ajuda. Exemplo disso é o concerto "Encanto de Natal", que será realizado no Náutico Atlético Cearense, na próxima segunda-feira (22), com apresentação da soprano Paula Magh e participação especial dos artistas Ricardo Máximo, Vivian Fernandez, Phillipe Dantas e Antônio Garcia.

Com repertório 100% natalino, o evento busca arrecadar fraldas geriátricas para o Lar Torres de Melo. Para garantir o ingresso, é preciso levar as doações à loja Jolies Maries ou à loja Roupa de Treinar Fortaleza, ambas localizadas no primeiro piso do Shopping Aldeota.

Serviço

Quando: Segunda-feira, 22 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Náutico Atlético Cearense - Salão Atrium (Av. Beira Mar, S/N - Meireles)

Ingresso: 3 pacotes de fraldas geriátricas (tamanho M ou G) | Necessário retirar ingressos previamente nas lojas Jolies Maries ou Roupa de Treinar (Shopping Aldeota)

