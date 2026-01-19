BBB: por que algumas violências são punidas e outras premiadas?

Uma semana da nova edição do Big Brother Brasil e o programa já nos convoca à reflexão. Não apenas pelos conflitos entre os "brothers", mas por ter escancarado nossa dificuldade coletiva de reconhecer certas violências, principalmente, quando elas vêm embaladas de "superação" ou "teste de resistência".

O programa ressuscitou o Quarto Branco, um espaço sem conforto algum, com luz branca, sem distinção possível entre dia e noite, frio, alimentação reduzida à água e bolacha, ruídos, sons perturbadores. Sirenes, choros, gritos de bebês. Em determinado momento, as luzes se apagam, potencializando ainda mais os estímulos sonoros. Em outro momento, todos os ruídos estridentes são acionados simultaneamente.

O mesmo programa que, corretamente, afirma não compactuar com violências e expulsa qualquer participante que cometa violência física ou sexual, produz, deliberadamente, sofrimento como entretenimento. O sofrimento foi embalado pela retórica da superação; o ambiente hostil foi apresentado como "desafio" e quem mais suporta a privação é celebrado como "guerreiro".

Mas guerreiros lutam contra inimigos. No Quarto Branco, não há inimigos externos. O "inimigo" é o próprio corpo: o sistema nervoso sobrecarregado, a confusão mental, a fome, o cheiro do próprio corpo após dias sem banho. Ali não houve heroísmo, mas submissão em troca de pertencimento, em troca da chance de entrar no jogo.

A produção destacou que todos os participantes estavam sendo avaliados por médicos. No entanto, vale lembrar o que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) nos diz: saúde não é ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E absolutamente ninguém sob aquelas condições do Quarto Branco estava bem. Havia privação de sono, de higiene, cognição prejudicada, o corpo em constante estado de alerta, caminhando para a exaustão completa. Legenda: No Quarto Branco houve a produção deliberada de sofrimento psíquico e corporal, por meio de estímulos sensoriais agressivo e da privação de sono, alimento e de dignidade básica. Foto: Globo / Reprodução.

No Quarto Branco houve a produção deliberada de sofrimento psíquico e corporal, por meio de estímulos sensoriais agressivos (as luzes brancas, os ruídos perturbadores) e da privação de sono, alimento e de dignidade básica. Ali, o sofrimento não foi um ‘efeito colateral’ da dinâmica, ele foi o próprio mecanismo da dinâmica.

Estamos em 2026, já não podemos reduzir o conceito de violência apenas a agressões físicas ou sexuais visíveis. A imposição sistemática de condições que ultrapassam os limites do corpo humano, que provocam desorganização mental e ferem a dignidade também é violência, ainda que venha com patrocínio, prêmios e uma narrativa de superação.

Vivemos na sociedade do desempenho, que chama exaustão de mérito. O BBB apenas reflete, em escala televisiva, o que já acontece fora da casa: quem aguenta mais violência é aplaudido; quem cai, quem desmaia, quem adoece é descartado.

Ontem um participante tentou beijar uma "sister" sem consentimento, percebeu "o que não deveria ter acontecido" e apertou o botão de desistência. O apresentador do programa, corretamente, repudiou a atitude e disse que ele teria sido expulso do programa caso não tivesse desistido.

Fica, então, a contradição: por que uma violência é intolerável e outra é premiada? Por que violar um corpo por desejo sexual gera expulsão imediata, enquanto violar corpos pela privação, pelo frio, por ruídos estridentes, pela fome e falta de banho gera aplauso, premiação, patrocínio e narrativa heroica?

É preciso reconhecer que há uma banalização perigosa da violência psicológica, que quando é apresentada de forma lucrativa, transmitida ao vivo e patrocinada vira ‘prova de resistência’. Legenda: Suportar absurdos, muitas vezes, é apenas ausência de possibilidades de escolha, desespero travestido de mérito. Foto: Globo / Divulgação.

E tudo isso acontece com um dinheiro cenográfico exposto na sala aos participantes. Um montante de dinheiro que parece recompensar limites ultrapassados, violências e funciona, simbolicamente, como justificativa para normalizar o inaceitável.

O problema não é o Big Brother em si. O programa pode, sim, prestar um serviço à sociedade ao fomentar debates e ao repudiar com veemência certas violências. A contradição está em combater uma violência enquanto ensina, e premia, a suportar outro tipo de violência; em repudiar o assediador, mas celebrar quem enfrentou as condições degradantes impostas no Quarto Branco. Não são guerreiros, são submissos. Não é entretenimento, é banalização da violência.