'Cobicei ela, desejei ela', diz Pedro sobre assédio contra Jordana no BBB 26

Pedro Henrique, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 26, explicou no confessionário os motivos que o levaram à desistência do programa na noite deste domingo (18).

Durante a edição da TV Globo, foi exibido na íntegra o relato de Pedro após ele apertar o botão de desistência. Ele admite que tentou beijar Jordana após entender como flerte um pedido da advogada durante uma ida à despensa.

"Estava faz dias querendo me segurar para não ficar cobiçando as meninas, a Jordana, principalmente, porque é muito parecida com a minha esposa. Hoje acabei caindo nisso, cobicei ela, desejei ela, e achei que ela tinha dado moral, tinha sido recíproco, mas foi só coisa da minha cabeça", declarou.

"Ela falou: 'vamos ali procurar um babyliss'. Daí a gente chegou na despensa, eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", finalizou Pedro.

"Ele seria retirado", declara Tadeu Schmidt

Após ser exibido o relato de Pedro, o apresentador Tadeu Schimdt falou com os participantes, com recado nominalmente direcionado à Jordana. Após acolher a advogada pelo assédio sofrido, ele afirmou que o paranaense seria retirado.

"Se ele não tivesse desistido, com certeza seria retirado do programa", disse o apresentador.