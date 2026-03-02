Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (2)?

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 26 aconteceu na noite desta segunda-feira (2). A dinâmica contou com a participação de todos os participantes.

Sincerão Linha Direta. Com o tema definido, cada participante poderia ligar para outro e justificar o motivo de achar ele traidor. Quem atendia, ouvia em silêncio. A ligação durava 1 minuto.

