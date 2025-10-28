Rastro luminoso foi visto em pelo menos seis municípios.
Paciente de 21 anos apresentou sintomas leves típicos de infecção viral.
Mesmo mais distante do Sol, o planeta supera todos os outros em calor.
Os cinco planetas anões tiveram suas classificações alteradas ao longo dos séculos
Fenômeno é conhecido por fragmentos rápidos, brilhantes e frequentemente com trilhas luminosas persistentes no céu
Elas são as únicas espaçonaves que operam fora da heliosfera
Objeto interestelar se aproxima do Sol e revela pistas sobre a origem de outros sistemas planetários
O fenômeno será visível em sua totalidade em países do Norte da África
Fenômeno ocorre cerca de três ou quatro vezes por ano, sempre de forma consecutiva
Pesquisas dos cientistas podem possibilitar a criação de novos tratamentos para doenças autoimunes e câncer