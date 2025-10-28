Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ciência

O que causou o clarão que iluminou o céu da Bahia?
Ciência

O que causou o clarão que iluminou o céu da Bahia?

Rastro luminoso foi visto em pelo menos seis municípios.

Redação
28 de Outubro de 2025
Paciente apresentou infecção viral, como febre, erupção cutânea e dores articulares.
Ciência

Fiocruz relata 1º caso raro de encefalite associada à infecção por zika no Brasil

Paciente de 21 anos apresentou sintomas leves típicos de infecção viral.

Redação
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra planeta Vênus em um fundo preto.
Ciência

Por que Vênus é mais quente que Mercúrio? Confira um guia dos extremos do Sistema Solar

Mesmo mais distante do Sol, o planeta supera todos os outros em calor.

Carol Melo
24 de Outubro de 2025
Imagem com os cinco planetas anões.
Ciência

Quais são os planetas anões oficiais do Sistema Solar?

Os cinco planetas anões tiveram suas classificações alteradas ao longo dos séculos

Bergson Araujo Costa
21 de Outubro de 2025
Chuva de meteoros Orionídeas em registro de 2023
Ciência

Chuva de meteoros será visível no Brasil nesta terça-feira (21); saiba como assistir

Fenômeno é conhecido por fragmentos rápidos, brilhantes e frequentemente com trilhas luminosas persistentes no céu

Redação
21 de Outubro de 2025
Ciência

Onde estão as sondas Voyager 1 e 2 e como elas ainda se comunicam com a Terra

Elas são as únicas espaçonaves que operam fora da heliosfera

Lucas Monteiro
16 de Outubro de 2025
Imagem mostra o objeto luminoso.
Ciência

Cometa 3I/Atlas cruza órbita de Marte e intriga cientistas

Objeto interestelar se aproxima do Sol e revela pistas sobre a origem de outros sistemas planetários

Redação
13 de Outubro de 2025
Pessoas observando um eclipse.
Ciência

Maior Eclipse solar do século terá 6 minutos de duração; veja quando

O fenômeno será visível em sua totalidade em países do Norte da África

Redação
09 de Outubro de 2025
A superlua cheia
Ciência

Primeira superlua de 2025 acontece na noite desta terça-feira (7)

Fenômeno ocorre cerca de três ou quatro vezes por ano, sempre de forma consecutiva

Redação
07 de Outubro de 2025
O Secretário Geral do Comitê Nobel, Thomas Perlmann (D), se dirige aos jornalistas em frente a uma tela exibindo os retratos de Mary E Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi durante uma coletiva de imprensa sobre os vencedores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025.
Ciência

Nobel de Medicina premia trio por descobertas no sistema imune

Pesquisas dos cientistas podem possibilitar a criação de novos tratamentos para doenças autoimunes e câncer

Carol Melo
06 de Outubro de 2025