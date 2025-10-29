Cerimônia contou com palestra de Luana Genot e presença de autoridades da educação cearense.
Evento irá premiar projetos inspiradores de escolas públicas do Ceará
A premiação recebeu 199 inscrições válidas de 71 cidades do Ceará.
A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores
As inscrições seguem abertas até o dia 7 de outubro e podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores
Os vencedores de cada categoria receberão R$ 3 mil. Estudantes, professores, coordenadores e gestores podem participar da premiação
Especial jornalístico que discute a valorização da educação pública lança sua 4ª edição neste
Quarta edição do especial jornalístico conta histórias de quem chegou ao ensino superior, destacando a valorização da educação pública e a autoestima dos estudantes