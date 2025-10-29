Imagem mostra multidão de alunos e professores em auditório, todos com os braços para cima em comemoração ao Prêmio Terra de Sabidos.
Terra de Sabidos

Entrega do Prêmio Terra de Sabidos reúne escolas e autoridades na Alece; ‘injeção de esperança’

Cerimônia contou com palestra de Luana Genot e presença de autoridades da educação cearense.

Theyse Viana
29 de Outubro de 2025
Mulher negra com cabelo afro e trançado na parte frontal, usando batom preto, vestido colorido e brincos vermelhos em formato de flor, posando em ambiente externo com fundo neutro.
Premiação do Terra de Sabidos terá Luana Génot como palestrante

Evento irá premiar projetos inspiradores de escolas públicas do Ceará

Thatiany Nascimento
27 de Outubro de 2025
Logotipo do “Prêmio Terra de Sabidos”, com uma mão segurando um troféu dourado e o texto em letras brancas sobre fundo azul decorado com uma estrela amarela e o símbolo do Diário do Nordeste.
Conheça os vencedores do Prêmio Terra de Sabidos do Diário do Nordeste

A premiação recebeu 199 inscrições válidas de 71 cidades do Ceará.

Thatiany Nascimento
22 de Outubro de 2025
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de uma sala de aula com alunas sentadas de frente para o quadro e um professor posicionado em frente ao quadro usando blusa vermelha
Prêmio Terra de Sabidos distribuirá R$ 15 mil entre projetos de educação no CE; veja como participar

As inscrições seguem abertas até o dia 7 de outubro e podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Thatiany Nascimento
20 de Setembro de 2025
Jovem de costas em primeiro plano vestindo uma farda da escola pública
Diário do Nordeste lança Prêmio Terra de Sabidos para alunos e educadores; veja como se inscrever

Os vencedores de cada categoria receberão R$ 3 mil. Estudantes, professores, coordenadores e gestores podem participar da premiação

Thatiany Nascimento
18 de Setembro de 2025
Cearense da rede pública é aprovado em Medicina na UFC e em Ciência de Dados na USP e FGV

Thatiany Nascimento
10 de Setembro de 2025
Estudante do CE que ajudou a combater abandono escolar é aprovada em 2 universidades públicas

Thatiany Nascimento
03 de Setembro de 2025
Filha de pedreiro e dona de casa da zona rural da menor cidade do CE é aprovada em Medicina na UFCA

Thatiany Nascimento
27 de Agosto de 2025
Conheça a escola pública do Ceará com mais alunos aprovados no ensino superior em 8 anos

Thatiany Nascimento
11 de Agosto de 2025
Filha de doméstica passa em 2 universidades de Matemática e reforça atuação de ‘meninas nas exatas'

Thatiany Nascimento
06 de Agosto de 2025
Da zona rural, egresso da melhor escola pública do CE ‘percorre’ 480km e realiza sonho de ser universitário

Thatiany Nascimento
25 de Julho de 2025
jovem indígena usando um cocar, blusa azul, cordão e calça preta em frente à plantas
Estudante Tremembé ingressa em curso de Farmácia e fortalece presença indígena na Universidade

Thatiany Nascimento
16 de Julho de 2025
Cearense da rede pública que conciliava estudo e 10h de trabalho por dia é aprovado na universidade

Thatiany Nascimento
09 de Julho de 2025
Professor ensina música para alunos em sala com instrumentos e violões pendurados na parede
Conheça o projeto 'Terra de Sabidos' do Diário do Nordeste e relembre as histórias já reveladas

Especial jornalístico que discute a valorização da educação pública lança sua 4ª edição neste

Redação
27 de Junho de 2025
Estudantes assistem aula em sala de aula; na camisa de um deles lê-se:
Terra de Sabidos 2025 mostra como o acesso à universidade muda a vida de ex-alunos da rede pública no CE

Quarta edição do especial jornalístico conta histórias de quem chegou ao ensino superior, destacando a valorização da educação pública e a autoestima dos estudantes

Redação
25 de Junho de 2025
'Favelart': com ações de arte e cultura, estudante da periferia de Fortaleza ajuda a melhorar o próprio bairro

Thatiany Nascimento
27 de Dezembro de 2024
‘Todo dia é um dia para eles de muita sobrevivência’: psicóloga apoia estudantes a cuidar da saúde mental

Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2024
Ex-aluna da rede pública organiza trilha em ‘cidade sagrada’ do CE para apoiar assentamento rural

Thatiany Nascimento
20 de Dezembro de 2024
Enfermeiro que estudou em escola pública do CE retorna a Icó e ajuda idosos a ‘cursarem’ a universidade

Thatiany Nascimento
18 de Dezembro de 2024