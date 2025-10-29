Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Ednardo Rodrigues Professor de Astronomia, Físico, Mestre Cientista e Doutor em Eng. Elétrica. Escreve, às segundas-feiras, sobre o céu, planetas, astros e seus mistérios
Coluna Ednardo

Opinião

Cometa 3I/Atlas: tudo sobre a passagem do astro interestelar que chega perto do Sol nesta quarta

Um cometa em trajetória hiperbólica, ele veio de fora do Sistema Solar e está só de passagem.

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 29 de Outubro de 2025
Imagem de fundo preto com ondas azuis e vermelhas ao centro simula dois buracos negros orbitando um ao outro.

Opinião

'Dança violenta': imagem histórica registra dois buracos negros orbitando um ao outro pela 1ª vez

Descobertas foram feitas usando uma rede de radiotelescópios que formou um "olho" do tamanho da Terra.

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 24 de Outubro de 2025
Arbusto com flores rosas vibrantes em destaque no primeiro plano, contrastando com o céu totalmente preto ao fundo. Atrás do arbusto, vê-se um eclipse solar parcial, onde a Lua cobre parte do Sol, formando um anel luminoso em forma de crescente brilhante, criando um efeito dramático e surreal na cena.

Opinião

Eclipse solar de domingo (21) anuncia a chegada da primavera; entenda

A coincidência de datas não é apenas poética, é científica

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 21 de Setembro de 2025

Opinião

Eclipse lunar ocorrerá neste domingo, dia da Independência

A Lua passará inteiramente pela sombra da Terra, na parte mais escura chamada de umbra, e assumirá um tom avermelhado

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 03 de Setembro de 2025
Astrofotografia do Cometa 3I/Atlas que pode ser uma nave espacial, segundo pesquisador de Harvard

Opinião

Visitante interestelar pode ser nave espacial, segundo pesquisador de Harvard

Identificado como um ponto de luz rápido e tênue, possui uma trajetória hiperbólica e pode ter vindo de outro sistema

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 20 de Agosto de 2025
Imagem digitalmente manipulada mostrando um submarino preto no espaço, posicionado em frente ao Sol em erupção, sugerindo uma cena surreal ou fictícia

Opinião

Terremoto da Rússia que gerou tsunami pode estar relacionado à tempestade solar

Embora o Sol não cause diretamente os terremotos, ele pode criar condições favoráveis à sua ocorrência

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 06 de Agosto de 2025
Observatório Vera Rubin em Cerro Pachón no Chile.

Opinião

Sete novos asteroides próximos da Terra: uma descoberta impressionante do Observatório Vera C. Rubin

Nenhum dos sete asteroides recém-descobertos pelo Observatório Vera C. Rubin representa ameaça atualmente, mas estudar possíveis cenários é essencial para a defesa planetária

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 29 de Julho de 2025
Sistema de posicionamento Global - GPS, da sigla em inglês, Global Positioning System

Opinião

Como a Crise do GPS pode nos afetar

A possibilidade de os Estados Unidos bloquearem o sinal GPS no Brasil ganhou força após rumores políticos envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mencionaram essa possibilidade como retaliação geopolítica

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 23 de Julho de 2025
Imagem colorida do espaço profundo, mostrando três nebulosas brilhantes. O fundo é repleto de estrelas e nuvens de poeira em tons dourados, marrons e alaranjados.

Opinião

Vera Rubin: novo observatório homenageia uma mulher, supera todos os outros e está aberto no Chile

A cientista forneceu as primeiras evidências convincentes da matéria escura, mudando para sempre a cosmologia

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 07 de Julho de 2025
Céu noturno com estrelas e um cometa cruzando o horizonte iluminado ao fundo

Opinião

Asteróide, um alerta vindo do espaço sobre os perigos para a Terra

O Dia Internacional do Asteroide, 30 de junho, foi escolhido por marcar o aniversário da queda de um asteroide que explodiu sobre a Sibéria, em 1908

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 30 de Junho de 2025
Imagem mostra vista da Terra direto do espaço. Apenas o topo do planeta aparece, em tons azuis e terrosos.

Opinião

Terra Jovem: saiba porque cientistas rejeitam a ideia

Esse pensamento é tão obsoleto quanto a ideia da Terra plana, e ambas estão no mesmo patamar de desinformação

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 28 de Junho de 2025
Imagem da explosão de Foguete da SpaceX durante abastecimento

Opinião

Foguete da SpaceX explode durante abastecimento e coloca em risco missões para Lua e Marte; veja

Empresa de Elon Musk sofreu mais um revés desde que ele assumiu função política no governo dos EUA

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 19 de Junho de 2025
Foto de duas galáxias em close, mais esbranquiçadas, e milhares aos fundo, alaranjadas, obtidas pelo Telescópio Espacial James Webb

Opinião

Telescópio Espacial ajuda cientistas a resolver mistério na cosmologia

Pesquisadores em astrofísica buscam medir qual é a taxa de expansão do universo

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 17 de Junho de 2025
Imagem da lua em leve tom de azul em um fundo preto

Opinião

Sonda da iSpace se choca com a superfície da Lua nesta quinta (5)

A falha parece ter ocorrido no sistema de medição a laser, que apresentou atrasos na leitura da altitude, impedindo a sonda de reduzir sua velocidade a tempo

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 06 de Junho de 2025
Imagem produzida por inteligência artificial mostra, em primeiro plano, a sonda Resilience, da empresa iSpace, um objeto metálico em formato cilíndrico e sustentado por quatro hastes. As hastes estão fincadas no que simula o solo lunar, cinza e rochoso. Ao fundo, em segundo plano, o planeta Terra.

Opinião

Sonda japonesa Resilience pousa hoje sobre a Lua

A visão de longo prazo da equipe japonesa é audaciosa: até 2040, espera-se que entre 1.000 e 10.000 pessoas vivam na Lua

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 05 de Junho de 2025
foto de elon musk com criança e ao lado de Donald Trump

Opinião

Após sair do governo Trump, Elon Musk foca em levar a humanidade para Marte

O CEO da SpaceX era chefe do Departamento de Eficiência Governamental

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 31 de Maio de 2025
Imagem de satélite com fundo preto do universo, várias estrelas e outros corpos celestes coloridos em azul, vermelho e amarelo, com destaque ampliado para uma mancha vermelha elíptica representando uma galáxia distante

Opinião

Telescópio James Webb descobre galáxia mais distante do universo

Novo achado contribui para confirmar que o universo está se expandindo

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 30 de Maio de 2025
Imagem de concepção artística da sonda Voyager em um fundo preto

Opinião

NASA reativa propulsores da sonda Voyager após 20 anos inativos no espaço

Recentemente, em maio deste ano, NASA conseguiu reativar os propulsores da Voyager 1 que estavam inativos há 20 anos

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 22 de Maio de 2025
Imagem em tom de azul escuro que remete a um planeta

Opinião

Nono planeta do sistema está para ser descoberto

Um brasileiro chamado Patryk Sofia Lykawka está envolvido na possível descoberta

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 09 de Maio de 2025
Vista espacial de um planeta azul com nuvens e sol vermelho brilhante ao fundo no espaço

Opinião

Cheiro de vidas extraterrestres pode ser semelhante ao de algas marinhas, mostram evidências

Pesquisas recentes sobre um exoplaneta revelam que surgiu uma suspeita de haver DMS produzido por microalgas, por isso o cheiro característico do mar

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 24 de Abril de 2025
1 2 3