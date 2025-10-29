Um cometa em trajetória hiperbólica, ele veio de fora do Sistema Solar e está só de passagem.
Descobertas foram feitas usando uma rede de radiotelescópios que formou um "olho" do tamanho da Terra.
A coincidência de datas não é apenas poética, é científica
A Lua passará inteiramente pela sombra da Terra, na parte mais escura chamada de umbra, e assumirá um tom avermelhado
Identificado como um ponto de luz rápido e tênue, possui uma trajetória hiperbólica e pode ter vindo de outro sistema
Embora o Sol não cause diretamente os terremotos, ele pode criar condições favoráveis à sua ocorrência
Nenhum dos sete asteroides recém-descobertos pelo Observatório Vera C. Rubin representa ameaça atualmente, mas estudar possíveis cenários é essencial para a defesa planetária
A possibilidade de os Estados Unidos bloquearem o sinal GPS no Brasil ganhou força após rumores políticos envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mencionaram essa possibilidade como retaliação geopolítica
A cientista forneceu as primeiras evidências convincentes da matéria escura, mudando para sempre a cosmologia
O Dia Internacional do Asteroide, 30 de junho, foi escolhido por marcar o aniversário da queda de um asteroide que explodiu sobre a Sibéria, em 1908
Esse pensamento é tão obsoleto quanto a ideia da Terra plana, e ambas estão no mesmo patamar de desinformação
Empresa de Elon Musk sofreu mais um revés desde que ele assumiu função política no governo dos EUA
Pesquisadores em astrofísica buscam medir qual é a taxa de expansão do universo
A falha parece ter ocorrido no sistema de medição a laser, que apresentou atrasos na leitura da altitude, impedindo a sonda de reduzir sua velocidade a tempo
A visão de longo prazo da equipe japonesa é audaciosa: até 2040, espera-se que entre 1.000 e 10.000 pessoas vivam na Lua
O CEO da SpaceX era chefe do Departamento de Eficiência Governamental
Novo achado contribui para confirmar que o universo está se expandindo
Recentemente, em maio deste ano, NASA conseguiu reativar os propulsores da Voyager 1 que estavam inativos há 20 anos
Um brasileiro chamado Patryk Sofia Lykawka está envolvido na possível descoberta
Pesquisas recentes sobre um exoplaneta revelam que surgiu uma suspeita de haver DMS produzido por microalgas, por isso o cheiro característico do mar