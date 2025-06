Foguete da SpaceX explode durante abastecimento e coloca em risco missões para Lua e Marte; veja

A SpaceX sofreu mais um golpe em sua já conturbada jornada com a nova versão do Starship. O protótipo Ship 36 explodiu violentamente enquanto era carregado com metano e oxigênio líquidos para teste de ignição dos motores Raptor.

A explosão aconteceu na noite de quarta-feira (18), no complexo de desenvolvimento em Starbase, no Texas. A intensidade foi tamanha que pôde ser vista e sentida a mais de 50 quilômetros de distância.

Imagens ao vivo de câmeras da NASASpaceflight mostraram o foguete de 121 m sendo engolido por uma labareda de fogo pouco depois das 23h, horário local.

A SpaceX confirmou que o veículo sofreu uma “anomalia grave” e que todos os funcionários foram evacuados com segurança.

Além da explosão inicial, é possível observar uma explosão secundária causada pelo incêndio que se espalhou para tanques de combustível próximos e equipamentos de solo.

O local de testes Massey’s é um setor da Star Base que fica em Boca Chica no Texas, onde o incidente ocorreu, é atualmente um lugar onde a SpaceX realiza testes de abastecimento e ignição estática antes de mover os foguetes para a plataforma de lançamento.

Ainda não se sabe a extensão dos danos à infraestrutura, mas é possível que o local fique fora de operação por semanas ou até meses.

A explosão do Ship 36 representa um atraso significativo para o cronograma da SpaceX.

A empresa havia marcado o próximo voo de teste para 29 de junho, mas esse plano já foi descartado. Sem um local funcional para testes, a SpaceX está temporariamente sem capacidade para preparar novos protótipos para voo.

Isso coloca em risco não apenas os testes do Starship, mas também missões futuras à Lua e a Marte.

Problemas com a nova versão do Starship

A versão atual do Starship, conhecida como Block 2, tem apresentado desempenho inferior ao da versão anterior, o Block 1.

Enquanto os primeiros protótipos conseguiram atingir a órbita e realizar reentradas controladas, os três últimos voos da nova versão terminaram em explosões no ar transformando a nave em estrelas cadentes.

Especialistas apontam falhas recorrentes na região dos motores como possível causa, sugerindo um problema de design ainda não resolvido.

O fator Elon Musk: política e distração

Desde que Elon Musk assumiu um papel ativo no governo dos Estados Unidos como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) sob a presidência de Donald Trump, sua atenção às operações da SpaceX diminuiu visivelmente.

Embora Musk tenha retornado recentemente às instalações da SpaceX, o estrago já estava feito: a empresa perdeu ritmo, e os fracassos se acumularam.

Além disso, a associação política de Musk com Trump gerou controvérsias e ameaças públicas de corte de contratos governamentais, o que aumentou a instabilidade em torno da SpaceX. A percepção pública da empresa também foi afetada, com críticas sobre a priorização de ambições políticas em detrimento da excelência técnica.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.