montagem com fotos de influencer com cachorro e fantasia de halloween. A fantasia mais elogiada foi inspirada no filme A Noiva de Chucky

Zoeira

Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.

Redação 30 de Outubro de 2025
Tela de notebook mostra aplicativos do Microsoft 365.

Tecnologia

Microsoft fora do ar? Falha em serviço de nuvem provoca instabilidade em serviços

A empresa afirma que trabalha para corrigir o problema, mas disse não saber ainda o que ocasionou a falha.

Redação 29 de Outubro de 2025
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.

Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Paloma Vargas 29 de Outubro de 2025
Coluna Ednardo

Opinião

Cometa 3I/Atlas: tudo sobre a passagem do astro interestelar que chega perto do Sol nesta quarta

Um cometa em trajetória hiperbólica, ele veio de fora do Sistema Solar e está só de passagem.

Foto frontal Ednardo Rodrigues
Ednardo Rodrigues 29 de Outubro de 2025
Vídeo

Ciência

O que causou o clarão que iluminou o céu da Bahia?

Rastro luminoso foi visto em pelo menos seis municípios.

Redação 28 de Outubro de 2025
Imagem do Gmail para matéria sobre Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários.

Tecnologia

Megavazamento do Gmail e senhas expõe 180 milhões de usuários

Saiba como conferir se seus dados foram vazados.

Redação 27 de Outubro de 2025
Juliana Barroso, superintendente da Supesp no Ceará, sorridente em ambiente de escritório, usando blusa azul, com acessórios de joias e sentada em cadeira de escritório, praticando postura confiante.

Segurança

Superintendente da Supesp explica como análise de dados criminais pode ajudar no trabalho da Polícia

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará

Paulo Roberto Maciel* 26 de Outubro de 2025
Melissa é uma mulher jovem, branca, loira, de rosto fino e de cabelo liso e comprido. Na foto, uma selfie, ela está sorrindo.

Zoeira

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.

Redação 24 de Outubro de 2025
Foto da fachada do data center Mega Lobster, inaugurado na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Negócios

Novo data center em Fortaleza será o maior do Nordeste; veja como vai funcionar

Empreendimento na Praia do Futuro terá conexão com seis países.

Mariana Lemos 24 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.

Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação 23 de Outubro de 2025
