Fortaleza recebe novo serviço da Amazon de entrega em 15 minutos para produtos de supermercados
O serviço "Amazon Now" estreou em oito cidades brasileiras.
Fortaleza é uma das cidades brasileiras que receberá o novo serviço da Amazon de entregas rápidas de produtos de mercearia. A funcionalidade estreou nesta terça-feira (3) no Brasil e deve chegar à capital cearense até 9 de março.
Batizado de "Amazon Now", o serviço promete entrega em 15 minutos de diversos produtos, incluindo alimentos frescos e congelados, fraldas e outros itens. A entrega será gratuita para membros Amazon Prime - que pagam assinatura mensal da companhia.
Já para não membros, o serviço de entrega custará R$ 5,49. Haverá isenção da taxa para todos os clientes durante a promoção de lançamento do serviço.
Para viabilizar a entrega instantânea, a Amazon terá mini centros de distribuição em parceria com a Rappi - plataforma de entrega de itens de supermercado e restaurantes.
Os bairros de Fortaleza que terão o serviço e os centros de distribuição não foram informados. A empresa também não divulgou o investimento e a quantidade de empregos gerados com a nova atividade.
FORTALEZA FOI ESCOLHIDA POR FORTE DEMANDA
Fortaleza foi escolhida devido à alta demanda e infraestrutura já existente da companhia, como o centro de distribuição em Itaitinga, destaca Fernanda Grumach, diretora de Shopping Experience da Amazon.
“Já temos uma base de clientes muito relevante em Fortaleza e entendemos que existe essa demanda. Escolhemos olhando nossa base de clientes e o interesse nessas regiões”, aponta.
Amazon deve expandir a oferta do serviço pelo Brasil. “Não queremos parar por aqui. Queremos expandir tanto a área de cobertura quanto a seleção de produtos. Para isso, vamos olhar região por região, entendendo também quais são os produtos que precisamos ter em cada uma”, afirma.
Veja também
Fortaleza e Recife são as duas cidades contempladas no Nordeste na fase inicial do serviço, que já opera em outros países, como Estados Unidos e México.
Veja as cidades contempladas no Brasil:
- Fortaleza;
- Recife;
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Campinas;
- Curitiba;
- Porto Alegre;
- Belo Horizonte.
AMAZON NOW
O Amazon Now funcionará no próprio e-commerce da Amazon, por site ou aplicativo. A seção de entrega em minutos tem diversos segmentos, como frutas e verduras, carnes, bebidas alcoólicas, cuidados pessoais, produtos para bebês e padaria.
Após efetuar a compra, o cliente receberá via WhatsApp atualizações do pedido e um código de segurança que deve ser informado na entrega.
O link de rastreamento deve permitir acompanhar a entrega em tempo real e se comunicar com o entregador, sem compartilhar os dados pessoais. Também é possível pagar uma gorjeta opcional para o profissional.
A Amazon destaca que a entrega rápida é mais um passo da otimização das vendas digitais nos últimos anos.
“Já ampliamos significativamente nossas opções de entregas em horas em São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo que produtos de mais de 30 categorias fossem recebidos poucas horas após a compra”, destacou a companhia.
*A repórter Letícia do Vale viajou a convite da Amazon para o evento de lançamento do serviço em São Paulo.