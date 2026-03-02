Diário do Nordeste
Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Escrito por
Redação
(Atualizado às 08:04)
Papo Carreira
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Legenda: Há vagas para a Capital e Interior do Estado.
Foto: Shutterstock/Donjoy.

Diversas vagas para concursos e seleções públicas estão abertas no Ceará nesta segunda-feira (2). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Veja as vagas a seguir.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) oferece 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. Entre as oportunidades de níveis médio e técnico, são ofertadas sete vagas para o cargo de assistente em administração e 19 para técnico em diversas especialidades. Já as vagas de nível superior são distribuídas entre 14 áreas da graduação.

Conforme o edital, os salários são de R$ 3.029,90 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 4.967,04 para cargos de nível superior.

As inscrições podem ser feitas até 5 de março pelo site do Idecan, entidade responsável pelo certame. 

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Quixeré

A Câmara Municipal de Quixeré está com inscrições abertas para concurso público. As 17 vagas são destinadas a candidatos de nível fundamental. Interessados têm até 9 de março para se inscrever no site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

Todas as vagas têm remuneração de R$ 1.621 para 40 horas trabalhadas semanalmente. As inscrições custam R$ 70.

Veja a distribuição das vagas

  • Agente administrativo: 6
  • Auxiliar de serviços gerais: 3
  • Cozinheiro: 2
  • Vigia: 3
  • Recepcionista: 3

>> Veja edital completo

Prefeitura de Banabuiú

A Prefeitura de Banabuiú, no interior do Ceará, está com três editais abertos de concurso público. As oportunidades são para trabalhar nas autarquias municipais de Trânsito e de Meio Ambiente. Para participar de qualquer um dos processos seletivos, os candidatos têm até hoje, 2 de março, para se inscrever no site do Instituto Consulpam.

No primeiro edital da autarquia de Trânsito, as vagas são para agente administrativo, motorista, auxiliar de serviços gerais e vigia. Já o segundo edital objetiva selecionar 44 agentes municipais de trânsito.

O edital para a autarquia de Meio Ambiente, por sua vez, procura candidatos para vagas de fiscal ambiental, analista ambiental, técnico em meio ambiente, agente administrativo, motorista, auxiliar de serviços gerais e vigia.

Os salários variam conforme o cargo escolhido: o menor é R$ 1.621 e o maior é R$ 3.050.

>> Veja o edital para vários cargos da Autarquia de Trânsito
>> Veja o edital para agentes municipais de trânsito
>> Veja o edital para vários cargos da Autarquia de Meio Ambiente

Força Aérea Brasileira (FAB)

A Força Aérea Brasileira divulgou edital com 27 vagas para exames de admissão de profissionais de nível superior nas áreas de Engenharia, Capelania e do Quadro de Apoio.

Veja a distribuição das vagas para cada quadro:

  • Oficiais de Apoio: são ofertadas oito vagas para profissionais das áreas de análise de sistemas, ciências contábeis, jornalismo, psicologia, e serviços jurídicos. Podem se inscrever candidatos com idade máxima de 32 anos até 31/12/2027;
  • Oficiais de Engenheiros: são ofertadas 18 vagas para profissionais das engenharias: civil, cartográfica, da computação, elétrica, eletrônica, mecânica, e de telecomunicações. Os candidatos devem ter, no máximo, 35 anos até 31/12/2027;
  • Oficiais Capelães: é ofertada apenas uma vaga para o cargo de capelão, profissional responsável por prestar assistência religiosa e espiritual aos militares. Os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos até 31/12/2027.

As inscrições devem ser feitas até 13 de março pelo site oficial de ingresso da FAB. A taxa de inscrição é de R$ 150.

>> Veja edital completo

Hospital Regional de Itapipoca

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) abriu seleção de diversos cargos para o Hospital Regional de Itapipoca (HRI), no interior do Ceará. As vagas são para profissionais de níveis médio e técnico.

Entre os cargos ofertados estão os de:

  • Maqueiro
  • Técnico em Laboratório – Agência Transfusional,
  • Auxiliar de Logística,
  • Técnico em Equipamentos Biomédicos,
  • Auxiliar de Laboratório,
  • Copeiro,
  • Conferente e Expedidor de Roupas,
  • Auxiliar de Manutenção,
  • Auxiliar de Equipamentos Biomédicos.
  • As remunerações iniciais variam de R$ 1.621 a R$ 2.463,29, a depender da função.

Interessados devem se candidatar pelo site do ISGH até hoje, segunda-feira (2). Além dos requisitos de escolaridade, o candidato deve ter experiência mínima de seis meses em atividades relacionadas à função e apresentar a documentação necessária pedida em edital.

