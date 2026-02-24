IFCE oferta mais de 6 mil vagas em curso gratuito para o Enem
As inscrições já estão abertas e permanecem enquanto houver vagas
O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para o SuperEnem, cursinho preparatório gratuito voltado para estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
São ofertadas 6.500 vagas, com aulas on-line iniciando na próxima segunda-feira (2) e seguindo, de segunda a sexta-feira, até a semana de realização do Enem 2026.
As inscrições já estão abertas e permanecem enquanto houver vagas. Interessados devem preencher um formulário eletrônico no site do IFCE.
Aulas ao vivo
Semanalmente, serão realizadas dez aulas ao vivo com resolução de questões e conteúdos focados nas cinco grandes áreas do conhecimento avaliadas no Enem.
Ao final de cada aula, o conteúdo ficará gravado no YouTube oficial do projeto, podendo ser revisitado pelo estudante sempre que necessário. As aulas serão ministradas por professores especialistas do IFCE, de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30.
Participantes que estejam cursando o ensino médio em escolas públicas e institutos federais de todo o Brasil ainda terão acesso a conteúdo extra e plataformas educativas.