CNU 2025: resultados individuais já podem ser consultados

Candidatos que realizaram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) já podem consultar os resultados individuais no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, respostas a pedidos de revisão, assim como procedimentos de vagas reservadas e de caracterização da deficiência (PCD).

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclarece que ainda não se trata da classificação final do concurso.

A lista de classificação para vagas imediatas e lista de espera devem ser divulgadas nesta sexta-feira (20).

Vagas

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias em centenas de municípios de todo o país, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro.

Datas importantes: