CNU 2025: resultados individuais já podem ser consultados
Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, e respostas a pedidos de revisão.
Candidatos que realizaram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) já podem consultar os resultados individuais no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Estão disponíveis os resultados da prova discursiva, avaliação de títulos, respostas a pedidos de revisão, assim como procedimentos de vagas reservadas e de caracterização da deficiência (PCD).
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclarece que ainda não se trata da classificação final do concurso.
A lista de classificação para vagas imediatas e lista de espera devem ser divulgadas nesta sexta-feira (20).
Vagas
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário.
As provas foram aplicadas em dois dias em centenas de municípios de todo o país, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro.
Datas importantes:
- 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera e o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse.
- 23 de fevereiro: prazo final para candidatos convocados se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.
- 27 de fevereiro: divulgação das listas de convocação para 2ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.
- 28 de fevereiro a 2 de março: prazo para candidatos convocados se manifestarem na 2ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.
- 6 de março: divulgação das listas de convocação para 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.
- 7 a 9 de março: prazo para candidatos convocados se manifestarem na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.
- 16 de março: divulgação das classificações finais para vagas imediatas e lista de espera.