Prefeitura de Maracanaú abre concurso público com 100 vagas para professores

A Prefeitura de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu inscrição de concurso público com 100 vagas de nível superior para cargos efetivos de professor da rede municipal de ensino.

As oportunidades são para Professor da Educação Básica para Educação Infantil, Alfabetizador do 1º e 2º ano, Fundamental do 3º ao 5º ano, além de professores das áreas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso.

Todos os candidatos devem possuir licenciatura plena na área correspondente ao cargo pretendido. A remuneração inicial é de R$ 5.661,59, para a carga horária semanal de 40 horas.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

Inscrição

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 16 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Fundação Cetrede, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 140,00.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva, e avaliação de títulos. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 22 de março de 2026.