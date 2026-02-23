Diário do Nordeste
Locais de prova do concurso do IBGE devem ser divulgados nesta segunda (23)

As avaliações serão aplicadas no próximo 1º de março.

(Atualizado às 14:37)
Profissional do IBGE de costas caminhando em calçada.
Legenda: O concurso do IBGE será aplicado no próximo 1º de março.
Foto: Shutterstock/Joa Souza.

Os locais de prova do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) devem ser divulgados nesta segunda-feira (23), conforme o cronograma oficial. O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e oferece 9,8 mil vagas temporárias em todo o País.

As provas serão aplicadas no próximo 1º de março, em turnos diferentes a depender do cargo, conforme o horário de Brasília. Confira os horários, de acordo com os cargos:

  • Agente de Pesquisa e Mapeamento: de 8h às 11h;
  • Supervisor de Coleta e Qualidade: de 14h às 17h.

Serão aplicadas 60 questões objetivas.

teaser image
Papo Carreira

O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

teaser image
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

teaser image
Papo Carreira

Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

Salário e prazo dos contratos do concurso do IBGE 

O processo seletivo oferece 9,8 mil vagas para os cargos de Agente de Pesquisa e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade. Para o Ceará, são 463 vagas.

A remuneração para agente é de R$ 2.676,24, enquanto que a de supervisor é de R$ 3.379.

Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo ser prorrogados para até três anos.

