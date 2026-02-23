Locais de prova do concurso do IBGE devem ser divulgados nesta segunda (23)
As avaliações serão aplicadas no próximo 1º de março.
Os locais de prova do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) devem ser divulgados nesta segunda-feira (23), conforme o cronograma oficial. O certame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e oferece 9,8 mil vagas temporárias em todo o País.
As provas serão aplicadas no próximo 1º de março, em turnos diferentes a depender do cargo, conforme o horário de Brasília. Confira os horários, de acordo com os cargos:
- Agente de Pesquisa e Mapeamento: de 8h às 11h;
- Supervisor de Coleta e Qualidade: de 14h às 17h.
Serão aplicadas 60 questões objetivas.
Salário e prazo dos contratos do concurso do IBGE
O processo seletivo oferece 9,8 mil vagas para os cargos de Agente de Pesquisa e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade. Para o Ceará, são 463 vagas.
A remuneração para agente é de R$ 2.676,24, enquanto que a de supervisor é de R$ 3.379.
Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo ser prorrogados para até três anos.