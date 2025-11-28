Diário do Nordeste
O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

Inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Funcionário do IBGE na frente de uma casa.
Legenda: São ofertadas mais de 9 mil vagas para dois cargos temporários no IBGE.
Foto: Shutterstock/Alf Ribeiro.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até 11 de dezembro, inscrições para processo seletivo que busca preencher mais de 9 mil vagas. São ofertados os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade — ambas as funções exigem dos candidatos nível médio completo.

As funções têm responsabilidades e atribuições bem distintas. Por isso, são exigidos conhecimentos específicos para cada uma.

Para os candidatos às vagas de agente de pesquisas e mapeamento, as 60 questões estão distribuídas da seguinte forma:

  • Língua Portuguesa: 20
  • Geografia: 15
  • Raciocínio Lógico Matemático: 15
  • Noções de Informática: 5
  • Ética no Serviço Público: 5

Já os candidatos às vagas de supervisor de coleta e qualidade terão de responder às perguntas de:

  • Língua Portuguesa: 14
  • Raciocínio Lógico Matemático: 8
  • Ética no Serviço Público: 5
  • Noções de Informática: 5
  • Noções de Administração e Situações Gerenciais: 14
  • Geografia: 14

Veja o conteúdo programático de cada disciplina (Agente de Pesquisas e Mapeamento)

Língua Portuguesa

  1. Interpretação e compreensão de texto;
  2. Organização estrutural dos textos;
  3. Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade;
  4. Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo;
  5. Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo;
  6. Textos literários e não literários;
  7. Tipologia da frase portuguesa;
  8. Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção;
  9. Problemas estruturais das frases;
  10. Norma culta;
  11. Pontuação e sinais gráficos;
  12. Organização sintática das frases: termos e orações;
  13. Ordem direta e inversa;
  14. Tipos de discurso;
  15. Registros de linguagem;
  16. Funções da linguagem;
  17. Elementos dos atos de comunicação;
  18. Estrutura e formação de palavras;
  19. Formas de abreviação;
  20. Classes de palavras; aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores;
  21. Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos;
  22. Polissemia e ambiguidade;
  23. Os dicionários: tipos; organização de verbetes;
  24. Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos; latinismos;
  25. Ortografia e acentuação gráfica;
  26. A crase.

Raciocínio Lógico Matemático

  1. Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados;
  2. Conjuntos e suas operações, diagramas;
  3. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros;
  4. Proporcionalidade direta e inversa;
  5. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo;
  6. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações;
  7. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos;
  8. Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas;
  9. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais;
  10. Problemas de contagem e noções de probabilidade;
  11. Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área;
  12. Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância;
  13. Problemas de lógica e raciocínio.

Ética no Serviço Público

  • Código de Ética do IBGE
  • Lei nº 8.112/1990 e suas alterações:
    • Art. 116: incisos I a IV, inciso V (alíneas a e c), incisos VI a XII e parágrafo único
    • Art. 117: incisos I a VI e IX a XIX
    • Art. 118 a 126
    • Art. 127: incisos I a III
    • Art. 132: incisos I a VII e IX a XIII
    • Art. 136 a 141
    • Art. 142: incisos I (primeira parte), II e III, e §§ 1º a 4º

Geografia

1. Noções básicas de cartografia;

  • 1.1. Orientação: pontos cardeais;
  • 1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;
  • 1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções;

2. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);

3. Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;

4. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;

5. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

Noções de Informática

1. Noções Básicas de Informática;

  • 1.1. Sistema Operacional Windows (Desktop, Menu Iniciar, Pastas e arquivos);
  • 1.2. Gerenciamento de arquivos e pastas;
  • 1.3. Aplicações do Microsoft Office;
  • 1.3.1. Microsoft Word;
  • 1.3.2. Microsoft Excel;
  • 1.3.3. Microsoft PowerPoint;

2. Tipos de arquivos mais comuns;

3. Navegação entre pastas e uso do Explorador de Arquivos;

4. Conceitos de criar, renomear, copiar, mover, recortar, colar, excluir e desfazer;

5. Criar e editar documentos;

6. Formatação básica: fonte, parágrafo, alinhamento;

7. Inserir imagens, tabelas e cabeçalhos;

8. Inserção de dados em células;

9. Operações básicas: soma, média, porcentagem;

10. Uso de fórmulas simples de soma e média;

11. Criação de slides;

12. Inserção de texto e imagens;

13. Segurança da Informação;

  1. 2.1. Conceitos fundamentais e princípios básicos da Segurança da Informação;
  2. 2.2. Ameaças Comuns;
  3. 2.3. Boas Práticas de Segurança;
  4. 2.4. Ferramentas e Recursos;

14. Fundamentos básicos de Geoinformação;

  • 14.1. O que é um SIG – Sistema de Informação Geográfica;
  • 14.2. Componentes principais de um SIG;
  • 14.3. Tipos de dados geoespaciais: raster (imagem) e vetor (mapas com linhas, pontos, áreas);
  • 14.4. Localização no espaço: coordenadas geográficas e GPS.

Veja o conteúdo programático de cada disciplina (Supervisor de Coleta e Qualidade)

Língua Portuguesa

  1. Interpretação e compreensão de texto;
  2. Organização estrutural dos textos;
  3. Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade;
  4. Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo;
  5. Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo;
  6. Textos literários e não literários;
  7. Tipologia da frase portuguesa;
  8. Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção;
  9. Problemas estruturais das frases;
  10. Norma culta;
  11. Pontuação e sinais gráficos;
  12. Organização sintática das frases: termos e orações;
  13. Ordem direta e inversa;
  14. Tipos de discurso;
  15. Registros de linguagem;
  16. Funções da linguagem;
  17. Elementos dos atos de comunicação;
  18. Estrutura e formação de palavras;
  19. Formas de abreviação;
  20. Classes de palavras; aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores;
  21. Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos;
  22. Polissemia e ambiguidade;
  23. Os dicionários: tipos; organização de verbetes;
  24. Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos; latinismos;
  25. Ortografia e acentuação gráfica;
  26. A crase.

Raciocínio Lógico Matemático

  1. Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados;
  2. Conjuntos e suas operações, diagramas;
  3. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros;
  4. Proporcionalidade direta e inversa;
  5. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo;
  6. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações;
  7. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos;
  8. Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas;
  9. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais;
  10. Problemas de contagem e noções de probabilidade;
  11. Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área;
  12. Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância;
  13. Problemas de lógica e raciocínio.

Ética no Serviço Público

  1. Código de Ética do IBGE
  2. Lei nº 8.112/1990 e suas alterações:
    • Art. 116: incisos I a IV, inciso V (alíneas a e c), incisos VI a XII e parágrafo único
    • Art. 117: incisos I a VI e IX a XIX
    • Art. 118 a 126
    • Art. 127: incisos I a III
    • Art. 132: incisos I a VII e IX a XIII
    • Art. 136 a 141
    • Art. 142: incisos I (primeira parte), II e III, e §§ 1º a 4º

Noções de Informática

1. Noções de sistema operacional (ambiente Windows);

2. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice);

3. Redes de computadores;

3.1. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet;

3.2. Programas de navegação (Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome);

3.3. Programas de correio eletrônico (Outlook);

3.4. Sítios de busca e pesquisa na Internet;

3.5. Grupos de discussão;

3.6. Redes sociais;

4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas;

5. Segurança da informação;

5.1. Procedimentos de segurança;

5.2. Procedimentos de backup.

Noções de Administração e Situações Gerenciais

  1. Aspectos gerais da administração. Organizações como sistemas abertos;
  2. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle;
  3. Motivação, comunicação e liderança;
  4. Processo decisório e resolução de problemas;
  5. Noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas;
  6. Eficiência e funcionamento de grupos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes de trabalho;
  7. Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação;
  8. Avaliação de desempenho;
  9. Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.

Geografia

1. Noções básicas de cartografia;

1.1. Orientação: pontos cardeais;

1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;

1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções;

2. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);

3. Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;

4. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;

5. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

Seleção do IBGE

O IBGE define esta seleção pública como a "maior" da história da instituição. As inscrições têm taxa de R$ 38,50 e devem ser feitas até 11 de dezembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, e as provas devem ser aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026.

Os salários variam entre R$ 2.676,24 e R$ 3.379.

Veja o cronograma completo

  • Inscrições: até 11 de dezembro;
  • Isenção da taxa: até 11 de dezembro;
  • Pagamento da taxa: até 12 de dezembro;
  • Data da prova: 22 de fevereiro de 2026 (8h às 11h – Agente de Pesquisas | 14h às 17h – Supervisor de Coleta);
  • Divulgação preliminar do gabarito oficial da prova objetiva: 24/2/2026;
  • Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva: 27/3/2026;
  • Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado: 30/4/2026.
