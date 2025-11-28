O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos
Inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até 11 de dezembro, inscrições para processo seletivo que busca preencher mais de 9 mil vagas. São ofertados os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade — ambas as funções exigem dos candidatos nível médio completo.
As funções têm responsabilidades e atribuições bem distintas. Por isso, são exigidos conhecimentos específicos para cada uma.
Veja também
Para os candidatos às vagas de agente de pesquisas e mapeamento, as 60 questões estão distribuídas da seguinte forma:
- Língua Portuguesa: 20
- Geografia: 15
- Raciocínio Lógico Matemático: 15
- Noções de Informática: 5
- Ética no Serviço Público: 5
Já os candidatos às vagas de supervisor de coleta e qualidade terão de responder às perguntas de:
- Língua Portuguesa: 14
- Raciocínio Lógico Matemático: 8
- Ética no Serviço Público: 5
- Noções de Informática: 5
- Noções de Administração e Situações Gerenciais: 14
- Geografia: 14
Veja também
Veja o conteúdo programático de cada disciplina (Agente de Pesquisas e Mapeamento)
Língua Portuguesa
- Interpretação e compreensão de texto;
- Organização estrutural dos textos;
- Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade;
- Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo;
- Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo;
- Textos literários e não literários;
- Tipologia da frase portuguesa;
- Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção;
- Problemas estruturais das frases;
- Norma culta;
- Pontuação e sinais gráficos;
- Organização sintática das frases: termos e orações;
- Ordem direta e inversa;
- Tipos de discurso;
- Registros de linguagem;
- Funções da linguagem;
- Elementos dos atos de comunicação;
- Estrutura e formação de palavras;
- Formas de abreviação;
- Classes de palavras; aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores;
- Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos;
- Polissemia e ambiguidade;
- Os dicionários: tipos; organização de verbetes;
- Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos; latinismos;
- Ortografia e acentuação gráfica;
- A crase.
Raciocínio Lógico Matemático
- Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados;
- Conjuntos e suas operações, diagramas;
- Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros;
- Proporcionalidade direta e inversa;
- Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo;
- Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações;
- Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos;
- Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas;
- Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais;
- Problemas de contagem e noções de probabilidade;
- Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área;
- Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância;
- Problemas de lógica e raciocínio.
Ética no Serviço Público
- Código de Ética do IBGE
- Lei nº 8.112/1990 e suas alterações:
- Art. 116: incisos I a IV, inciso V (alíneas a e c), incisos VI a XII e parágrafo único
- Art. 117: incisos I a VI e IX a XIX
- Art. 118 a 126
- Art. 127: incisos I a III
- Art. 132: incisos I a VII e IX a XIII
- Art. 136 a 141
- Art. 142: incisos I (primeira parte), II e III, e §§ 1º a 4º
Geografia
1. Noções básicas de cartografia;
- 1.1. Orientação: pontos cardeais;
- 1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;
- 1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções;
2. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);
3. Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;
4. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;
5. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).
Noções de Informática
1. Noções Básicas de Informática;
- 1.1. Sistema Operacional Windows (Desktop, Menu Iniciar, Pastas e arquivos);
- 1.2. Gerenciamento de arquivos e pastas;
- 1.3. Aplicações do Microsoft Office;
- 1.3.1. Microsoft Word;
- 1.3.2. Microsoft Excel;
- 1.3.3. Microsoft PowerPoint;
2. Tipos de arquivos mais comuns;
3. Navegação entre pastas e uso do Explorador de Arquivos;
4. Conceitos de criar, renomear, copiar, mover, recortar, colar, excluir e desfazer;
5. Criar e editar documentos;
6. Formatação básica: fonte, parágrafo, alinhamento;
7. Inserir imagens, tabelas e cabeçalhos;
8. Inserção de dados em células;
9. Operações básicas: soma, média, porcentagem;
10. Uso de fórmulas simples de soma e média;
11. Criação de slides;
12. Inserção de texto e imagens;
13. Segurança da Informação;
- 2.1. Conceitos fundamentais e princípios básicos da Segurança da Informação;
- 2.2. Ameaças Comuns;
- 2.3. Boas Práticas de Segurança;
- 2.4. Ferramentas e Recursos;
14. Fundamentos básicos de Geoinformação;
- 14.1. O que é um SIG – Sistema de Informação Geográfica;
- 14.2. Componentes principais de um SIG;
- 14.3. Tipos de dados geoespaciais: raster (imagem) e vetor (mapas com linhas, pontos, áreas);
- 14.4. Localização no espaço: coordenadas geográficas e GPS.
Veja o conteúdo programático de cada disciplina (Supervisor de Coleta e Qualidade)
Língua Portuguesa
- Interpretação e compreensão de texto;
- Organização estrutural dos textos;
- Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade;
- Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo;
- Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo;
- Textos literários e não literários;
- Tipologia da frase portuguesa;
- Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção;
- Problemas estruturais das frases;
- Norma culta;
- Pontuação e sinais gráficos;
- Organização sintática das frases: termos e orações;
- Ordem direta e inversa;
- Tipos de discurso;
- Registros de linguagem;
- Funções da linguagem;
- Elementos dos atos de comunicação;
- Estrutura e formação de palavras;
- Formas de abreviação;
- Classes de palavras; aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores;
- Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos;
- Polissemia e ambiguidade;
- Os dicionários: tipos; organização de verbetes;
- Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos; latinismos;
- Ortografia e acentuação gráfica;
- A crase.
Raciocínio Lógico Matemático
- Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados;
- Conjuntos e suas operações, diagramas;
- Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros;
- Proporcionalidade direta e inversa;
- Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo;
- Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações;
- Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos;
- Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas;
- Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais;
- Problemas de contagem e noções de probabilidade;
- Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área;
- Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância;
- Problemas de lógica e raciocínio.
Ética no Serviço Público
- Código de Ética do IBGE
- Lei nº 8.112/1990 e suas alterações:
- Art. 116: incisos I a IV, inciso V (alíneas a e c), incisos VI a XII e parágrafo único
- Art. 117: incisos I a VI e IX a XIX
- Art. 118 a 126
- Art. 127: incisos I a III
- Art. 132: incisos I a VII e IX a XIII
- Art. 136 a 141
- Art. 142: incisos I (primeira parte), II e III, e §§ 1º a 4º
Noções de Informática
1. Noções de sistema operacional (ambiente Windows);
2. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice);
3. Redes de computadores;
3.1. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet;
3.2. Programas de navegação (Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome);
3.3. Programas de correio eletrônico (Outlook);
3.4. Sítios de busca e pesquisa na Internet;
3.5. Grupos de discussão;
3.6. Redes sociais;
4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas;
5. Segurança da informação;
5.1. Procedimentos de segurança;
5.2. Procedimentos de backup.
Noções de Administração e Situações Gerenciais
- Aspectos gerais da administração. Organizações como sistemas abertos;
- Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle;
- Motivação, comunicação e liderança;
- Processo decisório e resolução de problemas;
- Noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas;
- Eficiência e funcionamento de grupos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes de trabalho;
- Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação;
- Avaliação de desempenho;
- Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.
Geografia
1. Noções básicas de cartografia;
1.1. Orientação: pontos cardeais;
1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;
1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções;
2. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);
3. Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;
4. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;
5. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).
Seleção do IBGE
O IBGE define esta seleção pública como a "maior" da história da instituição. As inscrições têm taxa de R$ 38,50 e devem ser feitas até 11 de dezembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, e as provas devem ser aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026.
Os salários variam entre R$ 2.676,24 e R$ 3.379.
Veja o cronograma completo
- Inscrições: até 11 de dezembro;
- Isenção da taxa: até 11 de dezembro;
- Pagamento da taxa: até 12 de dezembro;
- Data da prova: 22 de fevereiro de 2026 (8h às 11h – Agente de Pesquisas | 14h às 17h – Supervisor de Coleta);
- Divulgação preliminar do gabarito oficial da prova objetiva: 24/2/2026;
- Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva: 27/3/2026;
- Publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado: 30/4/2026.