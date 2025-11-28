O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até 11 de dezembro, inscrições para processo seletivo que busca preencher mais de 9 mil vagas. São ofertados os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade — ambas as funções exigem dos candidatos nível médio completo.

As funções têm responsabilidades e atribuições bem distintas. Por isso, são exigidos conhecimentos específicos para cada uma.

Para os candidatos às vagas de agente de pesquisas e mapeamento, as 60 questões estão distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa : 20

: 20 Geografia : 15

: 15 Raciocínio Lógico Matemático : 15

: 15 Noções de Informática : 5

: 5 Ética no Serviço Público: 5

Já os candidatos às vagas de supervisor de coleta e qualidade terão de responder às perguntas de:

Língua Portuguesa : 14

: 14 Raciocínio Lógico Matemático : 8

: 8 Ética no Serviço Público : 5

: 5 Noções de Informática : 5

: 5 Noções de Administração e Situações Gerenciais : 14

: 14 Geografia: 14

Veja o conteúdo programático de cada disciplina (Agente de Pesquisas e Mapeamento)

Língua Portuguesa

Interpretação e compreensão de texto; Organização estrutural dos textos; Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade; Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo; Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo; Textos literários e não literários; Tipologia da frase portuguesa; Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção; Problemas estruturais das frases; Norma culta; Pontuação e sinais gráficos; Organização sintática das frases: termos e orações; Ordem direta e inversa; Tipos de discurso; Registros de linguagem; Funções da linguagem; Elementos dos atos de comunicação; Estrutura e formação de palavras; Formas de abreviação; Classes de palavras; aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores; Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos; Polissemia e ambiguidade; Os dicionários: tipos; organização de verbetes; Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos; latinismos; Ortografia e acentuação gráfica; A crase.

Raciocínio Lógico Matemático

Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados; Conjuntos e suas operações, diagramas; Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros; Proporcionalidade direta e inversa; Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações; Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos; Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas; Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais; Problemas de contagem e noções de probabilidade; Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área; Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância; Problemas de lógica e raciocínio.

Ética no Serviço Público

Código de Ética do IBGE

Lei nº 8.112/1990 e suas alterações: Art. 116: incisos I a IV, inciso V (alíneas a e c), incisos VI a XII e parágrafo único Art. 117: incisos I a VI e IX a XIX Art. 118 a 126 Art. 127: incisos I a III Art. 132: incisos I a VII e IX a XIII Art. 136 a 141 Art. 142: incisos I (primeira parte), II e III, e §§ 1º a 4º



Geografia

1. Noções básicas de cartografia;

1.1. Orientação: pontos cardeais;

1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;

1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções;

2. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);

3. Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;

4. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;

5. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

Noções de Informática

1. Noções Básicas de Informática;

1.1. Sistema Operacional Windows (Desktop, Menu Iniciar, Pastas e arquivos);

1.2. Gerenciamento de arquivos e pastas;

1.3. Aplicações do Microsoft Office;

1.3.1. Microsoft Word;

1.3.2. Microsoft Excel;

1.3.3. Microsoft PowerPoint;

2. Tipos de arquivos mais comuns;

3. Navegação entre pastas e uso do Explorador de Arquivos;

4. Conceitos de criar, renomear, copiar, mover, recortar, colar, excluir e desfazer;

5. Criar e editar documentos;

6. Formatação básica: fonte, parágrafo, alinhamento;

7. Inserir imagens, tabelas e cabeçalhos;

8. Inserção de dados em células;

9. Operações básicas: soma, média, porcentagem;

10. Uso de fórmulas simples de soma e média;

11. Criação de slides;

12. Inserção de texto e imagens;

13. Segurança da Informação;

2.1. Conceitos fundamentais e princípios básicos da Segurança da Informação; 2.2. Ameaças Comuns; 2.3. Boas Práticas de Segurança; 2.4. Ferramentas e Recursos;

14. Fundamentos básicos de Geoinformação;

14.1. O que é um SIG – Sistema de Informação Geográfica;

14.2. Componentes principais de um SIG;

14.3. Tipos de dados geoespaciais: raster (imagem) e vetor (mapas com linhas, pontos, áreas);

14.4. Localização no espaço: coordenadas geográficas e GPS.

Veja o conteúdo programático de cada disciplina (Supervisor de Coleta e Qualidade)

Língua Portuguesa

Interpretação e compreensão de texto; Organização estrutural dos textos; Marcas de textualidade: coesão, coerência e intertextualidade; Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e injunção; características específicas de cada modo; Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório; características específicas de cada tipo; Textos literários e não literários; Tipologia da frase portuguesa; Estrutura da frase portuguesa: operações de deslocamento, substituição, modificação e correção; Problemas estruturais das frases; Norma culta; Pontuação e sinais gráficos; Organização sintática das frases: termos e orações; Ordem direta e inversa; Tipos de discurso; Registros de linguagem; Funções da linguagem; Elementos dos atos de comunicação; Estrutura e formação de palavras; Formas de abreviação; Classes de palavras; aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e interjeições; os modalizadores; Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos; Polissemia e ambiguidade; Os dicionários: tipos; organização de verbetes; Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos; latinismos; Ortografia e acentuação gráfica; A crase.

Raciocínio Lógico Matemático

Lógica: proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados; Conjuntos e suas operações, diagramas; Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros; Proporcionalidade direta e inversa; Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo; Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações; Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos; Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas; Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais; Problemas de contagem e noções de probabilidade; Geometria básica: ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área; Plano cartesiano: sistema de coordenadas, distância; Problemas de lógica e raciocínio.

Ética no Serviço Público

Código de Ética do IBGE Lei nº 8.112/1990 e suas alterações: Art. 116: incisos I a IV, inciso V (alíneas a e c), incisos VI a XII e parágrafo único

Art. 117: incisos I a VI e IX a XIX

Art. 118 a 126

Art. 127: incisos I a III

Art. 132: incisos I a VII e IX a XIII

Art. 136 a 141

Art. 142: incisos I (primeira parte), II e III, e §§ 1º a 4º

Noções de Informática

1. Noções de sistema operacional (ambiente Windows);

2. Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice);

3. Redes de computadores;

3.1. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet;

3.2. Programas de navegação (Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome);

3.3. Programas de correio eletrônico (Outlook);

3.4. Sítios de busca e pesquisa na Internet;

3.5. Grupos de discussão;

3.6. Redes sociais;

4. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas;

5. Segurança da informação;

5.1. Procedimentos de segurança;

5.2. Procedimentos de backup.

Noções de Administração e Situações Gerenciais

Aspectos gerais da administração. Organizações como sistemas abertos; Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle; Motivação, comunicação e liderança; Processo decisório e resolução de problemas; Noções básicas de gerência e gestão de organizações e de pessoas; Eficiência e funcionamento de grupos. O indivíduo na organização: papéis e interações. Trabalho em equipe. Equipes de trabalho; Responsabilidade, coordenação, autoridade, poder e delegação; Avaliação de desempenho; Compromisso com a qualidade nos serviços prestados.

Geografia

1. Noções básicas de cartografia;

1.1. Orientação: pontos cardeais;

1.2. Localização: coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude;

1.3. Representação: leitura, escala, legendas e convenções;

2. Aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil (grandes domínios de clima, vegetação, relevo e hidrografia; ecossistemas);

3. Organização do espaço agrário: atividades econômicas, modernização e conflitos; organização do espaço urbano: atividades econômicas, emprego e pobreza; rede urbana e regiões metropolitanas;

4. Dinâmica da população brasileira: fluxos migratórios, áreas de crescimento e de perda populacional;

5. Formação territorial e divisão político-administrativa (organização federativa).

Seleção do IBGE

O IBGE define esta seleção pública como a "maior" da história da instituição. As inscrições têm taxa de R$ 38,50 e devem ser feitas até 11 de dezembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, e as provas devem ser aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026.

Os salários variam entre R$ 2.676,24 e R$ 3.379.

Veja o cronograma completo