CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

O governo federal divulgou, nesta sexta-feira (20), as listas de classificação preliminar da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizada em 2025. Os resultados foram disponibilizados no Diário Oficial da União (DOU).

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

A partir das 16h desta sexta (20), os candidatos poderão conferir a classificação individual com a nota detalhada em todos os cargos inscritos, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Veja também Papo Carreira Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Confirmação de interesse

Também foi disponibilizado o edital da 1ª convocação para confirmação de interesse ao cargo. O prazo tem início às 10h deste sábado (21) e vai até a segunda-feira (23), às 23h59.

A confirmação deve ser realizada na área da pessoa candidata, no site da FGV, para o cargo em que constar a classificação em vaga imediata.

Se não houver a confirmação dentro do prazo, o candidato será eliminado do cargo específico e dos de menor preferência, mas segue concorrendo para os cargos de maior preferência.

Cronograma das rodadas de confirmação de interesse:

1ª rodada – Das 10h de 21 de fevereiro até 23h59 de 23 de fevereiro

2ª rodada (após nova convocação no dia 27/2) – Das 10h de 28 de fevereiro até 23h59 de 2 de março

3ª rodada (após nova convocação no dia 6/3) – Das 10h de 7 de março até 23h59 de 9 de março

Resultado final

A divulgação das listas definitivas de classificação em vagas imediatas e lista de espera está prevista para 16 de março de 2026. As listas serão divulgadas já considerando as respostas de todas as rodadas de confirmação de interesse.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias em centenas de municípios de todo o país, sendo a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro.