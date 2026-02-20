Diário do Nordeste
FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Papo Carreira
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Legenda: O processo seletivo é composto por provas escritas, que serão aplicadas no dia 14 de junho, e prova de títulos, exclusiva para as vagas do Quadro de Apoio.
Foto: Divulgação FAB.

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital com 27 vagas para exames de admissão de profissionais de nível superior nas áreas de Engenharia, Capelania e do Quadro de Apoio. 

Conforme o edital, são ofertadas 8 vagas para o Quadro de Oficiais de Apoio, que compreende oportunidades nas áreas de análise de sistemas, ciências contábeis, jornalismo, psicologia, e serviços jurídicos. Podem se inscrever candidatos com idade máxima de 32 anos até 31/12/2027. 

Para o Quadro de Oficiais Engenheiros, o edital oferta 18 vagas distribuídas nas engenharias: civil, cartográfica, da computação, elétrica, eletrônica, mecânica, e de telecomunicações. Para esse quadro, os candidatos devem ter, no máximo, 35 anos até 31/12/2027. 

Já para o Quadro de Oficiais Capelães, é ofertada uma vaga para o cargo de capelão, profissional responsável por prestar assistência religiosa e espiritual aos militares. Neste caso, os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos até 31/12/2027.

>> Confira edital completo

Inscrições

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até 13 de março, pelo site oficial de ingresso da FAB. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

O processo seletivo é composto por provas escritas, que serão aplicadas no dia 14 de junho, e prova de títulos, exclusiva para as vagas do Quadro de Apoio. Os inscritos ainda passarão por Inspeção de Saúde; Exame de Aptidão Psicológica; e Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF). 

Os aprovados em todas as etapas realizarão o curso ou estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG). 

Após a conclusão, os formandos serão nomeados Segundo-Tenente (Capelães), com remuneração de R$ 8.179,00, ou Primeiro-Tenente (demais especialidades), com salário de R$ 9.004,00.

 

