Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos terminou com um carro invadindo uma barraca de praia no bairro Meireles, na noite de quinta-feira (19). Apesar do impacto, ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os automóveis colidiram entre si e, após a batida, um dos condutores perdeu o controle da direção, invadiu a área da barraca e causou danos materiais.

Seu Direito

Mulher trans ganha processo contra plano de saúde no Ceará para realizar cirurgia de redesignação

Ceará

Fim de semana deve ser de chuvas intensas em cidades do CE; veja locais

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar atenderam à ocorrência e coletaram informações no local.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. O caso está sob responsabilidade do 29º Distrito Policial e segue em investigação.

Denúncias

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

Também é possível enviar mensagens, áudios, vídeos ou fotografias pelo WhatsApp (85) 3101-0181, além de utilizar a plataforma “e-denúncia”, disponível no site do serviço. O sigilo e o anonimato são garantidos.

