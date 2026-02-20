Carros colidem e um deles invade barraca de praia na Beira-Mar de Fortaleza; vídeo

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos terminou com um carro invadindo uma barraca de praia no bairro Meireles, na noite de quinta-feira (19). Apesar do impacto, ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os automóveis colidiram entre si e, após a batida, um dos condutores perdeu o controle da direção, invadiu a área da barraca e causou danos materiais.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar atenderam à ocorrência e coletaram informações no local.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. O caso está sob responsabilidade do 29º Distrito Policial e segue em investigação.

Denúncias

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

Também é possível enviar mensagens, áudios, vídeos ou fotografias pelo WhatsApp (85) 3101-0181, além de utilizar a plataforma “e-denúncia”, disponível no site do serviço. O sigilo e o anonimato são garantidos.