Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearense descobre síndrome rara durante gravidez, fica em estado grave e renasce após parto da filha

Alana Barros mora em Portugal e desenvolveu Síndrome de Guillain-Barré.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Ceará
Na imagem, no lado esquerdo, a mulher aparece sentada em uma cadeira de rodas dentro de um ambiente hospitalar. Ela veste um pijama listrado de rosa e branco e usa uma pulseira de identificação médica no pulso. Sua expressão é serena, mas transparece o cansaço do processo de recuperação. Ao fundo, vê-se um ventilador preto e equipamentos hospitalares. No lado direito, a mesma mulher aparece em um ambiente externo, ao ar livre, durante o pôr do sol. Ela está de pé, sorrindo suavemente para a câmera, carregando um bebê recém-nascido em um sling cinza (carregador de pano). O bebê usa um casaco de plush rosa. A iluminação é quente e dourada, transmitindo uma sensação de esperança e novo começo.
Legenda: Alana Barros antes e depois dos desafios vivenciados com a Síndrome de Guillain-Barré: esperança e fé.
Foto: Arquivo pessoal.

Não é exagero dizer que existem duas versões de Alana Barros Diogo da Silva Azevedo. A primeira quando descobriu a Síndrome de Guillain-Barré e enfrentou verdadeiro calvário devido à condição rara desenvolvida durante a gestação; e a de agora, feliz e forte, ao celebrar o milagre na vida após ser praticamente desenganada pela Medicina.

Esta história de tantas surpresas, desafios e, sobretudo, fé, começou no fim do ano passado, quando a advogada de 29 anos ingressou no segundo trimestre da gravidez. Cearense residente em Portugal, ela havia acabado de retornar de Fortaleza e estava nos preparativos para o chá de bebê da filha. “Estava trabalhando normalmente, inclusive. A única coisa que tive foi uma coriza, espécie de gripe, e um torcicolo. Nada muito grave”, conta.

Dois dias antes do chá, porém, começou a sentir formigamento nas mãos e nos pés – algo que se multiplicou com o avanço das horas. Até a língua chegou a ficar dormente, e a primeira suspeita foi de Covid-19. O estado piorou na mesma noite do evento da filha: Alana acordou com dor de cabeça muito forte na madrugada, principalmente no lado direito da cabeça. 

Veja também

teaser image
Ceará

Centro de tratamento e pesquisa para crianças com doenças raras é inaugurado na Unifor

teaser image
Ceará

Aluno do CE se torna 1º médico da família e homenageia parentes com ensaio fotográfico na zona rural

“Me olhei no espelho e reparei que estava com o lado do rosto paralisado. Primeiro, pensei: ‘Tive um AVC’. Chamei meu esposo e, apavorados, corremos para o hospital”. Médicos avaliaram os sintomas, perceberam que eles não estavam progredindo, e a cearense ficou em observação. Descartaram a hipótese de AVC e cogitaram Paralisia de Bell – doença marcada pela perda ou dificuldade de movimentação dos músculos de um lado da face. 

A tranquilidade da rapidez do diagnóstico durou pouco. Uma médica afirmou ser importante não descartar a Síndrome de Guillain-Barré – premissa que, com o passar do tempo, apenas se comprovou.

Da saída de Faro, cidade onde Alana e o esposo moravam, até Lisboa para realização de exames e outros encaminhamentos, as funções normais da advogada começaram a entrar em colapso, e a certeza veio: a síndrome já estava nela.

Evolução da doença em Alana

Em Portugal, todo o tratamento de Alana aconteceu pela rede pública. À medida que os efeitos da síndrome se manifestaram pelo corpo, a cearense ficava cada vez pior.

Em poucos dias, ela deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), perdeu os movimentos corporais – primeiro das pernas, depois dos braços, até de coisas simples, a exemplo de engolir água, falar e respirar sozinha – passou a tossir 24 horas por dia, contraiu pneumonia e desenvolveu secreção capaz de conferir sensação constante de afogamento. 

“Fui ficando tetraplégica. Para me mobilizar, precisava de muitas pessoas, de três, quatro enfermeiras, porque meu corpo estava completamente mole. Não conseguia sustentar nem o pescoço. Não dava”, recorda. 

Na imagem, uma mulher jovem, de óculos e cabelos presos, é amparada por duas profissionais de saúde enquanto se levanta pela primeira vez em um quarto de hospital. Ela veste um roupão hospitalar branco com estampas azuis e utiliza um andador de metal para se apoiar. As profissionais estão de costas para a câmera, usando aventais descartáveis azuis e máscaras protetoras. A paciente olha para a frente com um leve sorriso de esforço e determinação. Ao fundo, vê-se a janela do hospital com persianas e equipamentos médicos.
Legenda: Registro de Alana pela primeira vez de pé após um mês da descoberta da síndrome.
Foto: Arquivo pessoal.

A complicação se dava porque, devido à gravidez, ela não poderia ser sedada, com possibilidade de pôr em risco a vida da bebê. Resultado: embora diante de toda a dor, a advogada sentia tudo, estava consciente de cada passo.

Inclusive do próximo que se anunciava. Em determinado momento de tanta angústia, o instante chegou. Era 6 de outubro de 2025 quando o bebê passou a clamar para sair, e haveria de acontecer – os médicos já haviam anunciado que o parto precisava ser feito. 

Na imagem, uma mulher jovem está deitada em uma cama de hospital, coberta por um lençol verde, vivendo o primeiro contato com sua filha recém-nascida. O bebê está envolto em uma manta branca sobre o peito da mãe. A mulher usa óculos, tem cabelos escuros presos em tranças e possui um tubo nasal. Um homem vestindo avental cirúrgico verde se inclina sobre elas, encostando suavemente sua testa na da mulher, em um gesto de carinho e apoio. O ambiente é uma unidade hospitalar, com diversos equipamentos médicos, monitores e frascos ao fundo.
Legenda: Primeiros encontros de Alana com a filha.
Foto: Arquivo pessoal.

Apenas nesse dia, foi sedada, entubada, passou pelo parto e, depois do procedimento, fizeram aspiração nela para tentar tirar o máximo de secreção possível. “No dia seguinte, já acordei entubada. Estava com a visão muito alterada, turva, quase não conseguia enxergar, e ainda tive um quadro de pré-eclâmpsia. No quinto dia, os médicos me extubaram. E foi muito difícil voltar a respirar porque você desaprende a fazer isso”, dimensiona.

Apenas nove dias após o parto, mediante retorno paulatino da respiração, Alana conheceu a filha. A descrição do instante do contato entre as duas emociona: “Até pra tocar nela era difícil. Quase não a sentia porque eu ainda estava completamente dormente, o corpo estava todo formigando… Mas foi o dia em que eu a conheci”.

Reabilitação e nova vida

A vinda da primogênita mudou tudo. Alana renasceu. O que diariamente era vivenciado como declínio, passou a representar força. Esposo da advogada, o também cearense Eliaquim Azevedo credita à chegada do bebê o fato de a companheira respirar, literalmente, novos ares.

Na imagem, fotografia noturna em um estacionamento. Uma mulher jovem está sentada em uma cadeira de rodas ao lado da porta aberta de um carro preto; ela veste uma camiseta rosa da Adidas, casaco e calças pretas. Dentro do carro, no banco traseiro, vê-se um bebê recém-nascido em uma cadeirinha. Ao lado da mulher, um homem jovem sorri para a câmera; ele veste uma jaqueta cinza sobre uma camiseta branca, calças pretas e carrega uma bolsa amarela a tiracolo. Ao fundo, há árvores, outros carros estacionados e a iluminação pública da rua.
Legenda: Saída da maternidade onde estava a filha do casal.
Foto: Arquivo pessoal.

“O fato de nossa filha ter tido alta antes de Alana foi uma motivação a mais para que minha esposa fizesse muita fisioterapia e corresse atrás de uma terapia ocupacional focada no cuidado com a bebê – com pesos exatamente iguais ao que a neném estava, exatamente pra conseguir cuidar dela”, compartilha.

A gente chama nossa filha de ‘nosso milagrinho’. É nosso presente de Deus, que Ele cuidou e trouxe no momento certo. A gente fez planos e Ele mudou tudo. O nome dela estava escolhido desde quando namorávamos, sempre quisemos ter uma menina, e Deus realizou”.

Na imagem, uma mulher jovem de cabelos escuros e leve sorriso posa em frente a uma porta de vidro dupla em um hospital. Ela veste um cardigã de tricô verde sobre uma camiseta branca e aponta com o dedo indicador para cima, em direção a uma placa metálica na parede. A placa contém as inscrições:
Legenda: No último mês de janeiro, após alta da UTI.
Foto: Arquivo pessoal.

Não à toa, essa nova versão de Alana – revitalizada após tantos desafios, embora ainda com o corpo em ajuste para lidar com tão grandes baques – se apega ainda mais à fé e às pessoas que a apoiaram na decisão de continuar sonhando. Gosta de trazer à tona o nome do esposo, dos pais, dos sogros e de todo o corpo de médicos e enfermeiros do hospital onde esteve internada. Ajudaram-na a crer em um amanhã possível e colorido.

Gosta também de se ver novamente produtiva, as funções em movimento ascendente. Retornou à rotina de trabalho – embora, no momento, apenas de forma virtual –, a dirigir e até a pegar a filha no colo no bebê-canguru. Segundo a Medicina, ela realmente deve voltar a fazer tudo, mas no tempo certo. Basta treinar. Não desistir.

Na imagem, uma mulher jovem de cabelos escuros e expressão serena sorri levemente para a câmera em um ambiente externo ao entardecer. Ela carrega um bebê pequeno junto ao peito em um sling de tecido cinza mesclado. O bebê veste um casaco de moletom rosa com capuz e parece dormir tranquilamente. A mulher usa uma blusa de tricô bege de gola alta. Ao fundo, vê-se um estacionamento com carros, postes de iluminação e o céu com tons suaves de laranja e azul típicos do pôr do sol.
Legenda: Primeira vez de Alana pegando a filha no colo por meio do bebê-canguru.
Foto: Arquivo pessoal.

“Para alguém que tem Guillain-Barré, digo que, apesar de ser uma condição rara, uma doença autoimune, tem cura. Mas a pessoa vai precisar de muita força de vontade pra fazer muita fisioterapia e conseguir sair dessa condição. De maneira bem prática: confie no processo, de que você vai ficar bem. Logo a noite vai passar e os dias bons vão chegar”, torce.

“Acima de tudo: tenha fé em Deus. O diagnóstico não é a palavra final. Um milagre aconteceu comigo. Hoje mais do que nunca – porque eu já acreditava nisso – sei que, se for da vontade de Deus, as coisas acontecem e o milagre vem”.

O que é a Síndrome de Guillain-Barré

Conforme o Ministério da Saúde, a Síndrome de Guillain Barré é um distúrbio autoimune. Isso significa que o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso – correspondente aos nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo. 

A condição, considerada rara, geralmente é provocada por processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos. Várias infecções têm sido associadas à síndrome, sendo a por Campylobacter, causadora de diarréia, a mais comum. 

Na imagem, fotografia de Alana Barros em uma unidade de terapia intensiva hospitalar após o parto. Ela está deitada em um leito, vestindo uma bata azul clara e coberta por lençóis brancos com o logotipo do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Alana está entubada e conectada a um ventilador mecânico por meio de tubos brancos e verdes presos ao rosto com fitas adesivas médicas. Seus braços apresentam diversos acessos venosos, curativos e bandagens. No canto inferior direito, vê-se a mão de outra pessoa tocando suavemente o braço de Alana, em um gesto de apoio. O fundo mostra monitores cardíacos e equipamentos médicos típicos de uma UTI.
Legenda: Alana Barros, hospitalizada com Síndrome de Guillain-Barré, após o parto da filha.
Foto: Arquivo pessoal.

Para se ter ideia, a incidência anual é de 1-4 casos por 100 mil habitantes, com pico entre 20 e 40 anos de idade. Outras infecções encontradas na literatura cientifica que podem desencadear a doença incluem Zika, dengue, chikungunya, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, sarampo, vírus de influenza A, hepatite A, B, C, HIV, entre outros. 

Muitos vírus e bactérias já foram associados temporariamente ao desenvolvimento da Síndrome de Guillain Barré, embora em geral seja difícil comprovar a verdadeira causa da doença. O diagnóstico é dado por meio da análise do líquido cefalorraquidiano (líquor) e exame eletrofisiológico. 

Na imagem, uma mulher jovem de pele clara e cabelos escuros presos sentada em uma cadeira de rodas no que parece ser um quarto de hospital. Ela veste um pijama listrado de rosa e branco, calça de moletom rosa clara e chinelos de pelúcia rosa. Ela olha diretamente para a câmera com uma expressão serena. Ao fundo, veem-se camas hospitalares, um ventilador de coluna preto e cortinas divisórias azuis claras.
Legenda: Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível da Síndrome de Guillain-Barré.
Foto: Arquivo pessoal.

A maioria dos pacientes percebe inicialmente a doença pela sensação de dormência ou queimação nos membros inferiores (pés e pernas) e, em seguida, superiores (mãos e braços). Dor neuropática lombar (nervos, medula da coluna ou no cérebro) ou nas pernas pode ser vista em pelo menos 50% dos casos. 

Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível, ocorrendo geralmente nesta ordem: membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço. Outros sinais e sintomas relacionados à Síndrome de Guillain Barré são:

  • Sonolência;
  • Confusão mental;
  • Coma;
  • Crise epiléptica;
  • Alteração do nível de consciência;
  • Perda da coordenação muscular;
  • Visão dupla;
  • Fraqueza facial;
  • Tremores;
  • Redução ou perda do tono muscular;
  • Dormência, queimação ou coceira nos membros.

Aproximadamente 5% a 15% dos casos podem evoluir para óbito, geralmente resultante de insuficiência respiratória, pneumonia aspirativa, embolia pulmonar, arritimias cardíacas e sepse hospitalar. O Brasil conta hoje com 136 centros especializados em reabilitação, que atendem pacientes com a Síndrome de Guillain Barré pela rede pública de saúde.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Montagem de fotos mostra uma selfie de Vitória à esquerda e ela entrando em um barco à direita.
Ceará

Psicóloga cearense desaparecida no Reino Unido teria pulado de embarcação a motor para o mar

Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, teria utilizado dois barcos da região.

Luana Severo
12 de Março de 2026
Imagem do padre Cézar Teixeira, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Joaquim Távora.
Ceará

'Não é praia de nudismo': padre denuncia atos obscenos de homens em frente à igreja de Fortaleza

Caso foi registrado próximo à Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no bairro Joaquim Távora.

Redação
12 de Março de 2026
Alexandre Frota e a aeronave Van's RV-10.
Ceará

Cearense será primeiro brasileiro a dar volta ao mundo sozinho em um monomotor

Jornada tem início no próximo domingo (15) e prevê cerca de 150 dias de voo com travessia em cinco continentes.

Renato Bezerra
12 de Março de 2026
Imagem de câmera de segurança mostrando uma pessoa de pé em um ambiente interno. A pessoa veste um casaco com capuz escuro e calças largas claras, caminhando da esquerda para a direita. O fundo é composto por uma superfície clara e um suporte metálico inclinado está visível no chão.
Ceará

Colete salva-vidas de barco supostamente usado por psicóloga cearense está desaparecido

As buscas por Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida no Reino Unido, continuarão na sexta (13).

Mylena Gadelha
12 de Março de 2026
Caixa do medicamento Fosfato de Oseltamivir 75 mg e múltiplos blisters com cápsulas brancas e amarelas, dispostos sobre uma superfície clara.
Ceará

Tamiflu: saiba para que serve, quem pode tomar e quais os riscos do remédio

Medicamento contra influenza traz melhora nas primeiras horas dos sintomas gripais, mas também pode causar efeitos colaterais graves.

Geovana Almeida*
12 de Março de 2026
Ceará

"Cachoeira invertida" faz água subir e fenômeno surpreende no CE; veja vídeo

Caso contraria a gravidade e impressiona os moradores de Ubajara

Gabriel Bezerra*
12 de Março de 2026
Ônibus estacionados em Fortaleza. Os novos veículos apresentam cor laranja, branca e azul.
Ceará

Veja quais linhas receberão os primeiros ônibus novos em Fortaleza

Veículos devem passar por bairros como Siqueira, São Gerardo, Montese, José de Alencar e Itaperi.

Clarice Nascimento e Ana Alice Freire*
12 de Março de 2026
Na imagem, no lado esquerdo, a mulher aparece sentada em uma cadeira de rodas dentro de um ambiente hospitalar. Ela veste um pijama listrado de rosa e branco e usa uma pulseira de identificação médica no pulso. Sua expressão é serena, mas transparece o cansaço do processo de recuperação. Ao fundo, vê-se um ventilador preto e equipamentos hospitalares. No lado direito, a mesma mulher aparece em um ambiente externo, ao ar livre, durante o pôr do sol. Ela está de pé, sorrindo suavemente para a câmera, carregando um bebê recém-nascido em um sling cinza (carregador de pano). O bebê usa um casaco de plush rosa. A iluminação é quente e dourada, transmitindo uma sensação de esperança e novo começo.
Ceará

Cearense descobre síndrome rara durante gravidez, fica em estado grave e renasce após parto da filha

Alana Barros mora em Portugal e desenvolveu Síndrome de Guillain-Barré.

Diego Barbosa
12 de Março de 2026
Cidades do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns estão em lista da Funceme.
Ceará

51 municípios do Ceará têm aviso de chuvas intensas para quinta (12); veja lista

Precipitações apresentam risco potencial entre 20% e 40% para ocorrência do fenômeno.

Redação
11 de Março de 2026
Uma mão segura um smartphone que aponta a câmera para um código QR estampado na manga azul de uma camiseta branca com o logotipo
Ceará

Senai testará farda com QR Code em alunos do Ceará; entenda

Proposta, apresentada durante a Feira da Indústria, em Fortaleza, prevê que estudantes usem fardas com informações como turma, tipo sanguíneo e contatos de emergência.

Ana Alice Freire* e Thatiany Nascimento
11 de Março de 2026
Ceará

Perfumes de luxo com até 60% off chegam à Le'Loyn

Seleção especial reúne fragrâncias importadas para celebrar o consumidor.

Agência de Conteúdo DN
11 de Março de 2026
Grupo de famílias e crianças reunido em um parque em Fortaleza, sob árvores, com faixa sobre Prader-Willi ao fundo.
Ceará

Ceará tem cerca de 250 pessoas com síndrome que causa fome insaciável

Adolescente forçado a comer bolo em escola de Fortaleza é uma das pessoas com a Síndrome de Prader-Willi (SPW) no Estado.

Theyse Viana
11 de Março de 2026
Foto da obra da ponte em Nova Russas.
Ceará

Ponte de R$ 2,3 mi desaba em Nova Russas três meses antes de ser entregue

Contrato da ‘Ponte Y’ foi apresentado em dezembro de 2023.

Bergson Araujo Costa
10 de Março de 2026
Um púlpito vazio com microfone em destaque, em um ambiente de auditório ou igreja com bancos de madeira.
Ceará

Justiça determina que templos religiosos de Fortaleza respeitem limites de som

Medida cautelar foi concedida em dezembro, mas divulgada pelo Ministério Público nesta terça-feira (10).

Redação
10 de Março de 2026
Homem caminha sob chuva em rua urbana, segurando guarda-chuva roxo e sacolas amarelas. Ao fundo, comércios com fachadas azuis e calçada molhada. Registro do cotidiano na cidade.
Ceará

106 municípios do CE têm aviso de chuvas intensas e raios até quarta (11); veja onde

Probabilidade de precipitações varia de 20% a 40%.

Redação
10 de Março de 2026
Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte
Ceará

Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte

Animal apresentava ferimentos leves e recebeu atendimento médico antes da soltura.

Beatriz Rabelo e Luana Severo
10 de Março de 2026
Pessoas caminham sob chuva em calçada urbana. Em destaque, uma mulher de calça amarela segura um guarda-chuva azul. Ao fundo, pedestres, um guarda-chuva colorido e montes de areia de uma obra.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quarta-feira (11)

Precipitações podem chegar até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Redação
10 de Março de 2026
Na imagem, fachada de uma casa histórica de um pavimento no bairro da Parangaba, em Fortaleza. A construção possui paredes em tom rosa desbotado com detalhes arquitetônicos clássicos e um frontão triangular central ornamentado. Há quatro portas/janelas altas de madeira branca com vidros coloridos na parte superior, todas apresentando sinais de desgaste e pichações. À frente da casa, um carro azul escuro está estacionado na rua asfáltica. Ao fundo, árvores verdes sob um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Prédio na Parangaba alvo de demolição já foi chácara e data do fim do século XIX

Derrubada da edificação foi embargada após denúncia, na tarde da última sexta-feira, restando apenas a fachada da estrutura.

Beatriz Rabelo e Diego Barbosa
10 de Março de 2026
Paciente com a Mpox
Ceará

Ceará confirma primeiro caso de Mpox em 2026

No Brasil são 140 casos confirmados, sendo três na região Nordeste.

João Lima Neto
10 de Março de 2026
Uma parede rochosa acinzentada e com fissuras naturais exibe diversas pinturas rupestres que lembram carimbos de mãos humanas em pigmento avermelhado. Os registros estão distribuídos por várias partes da pedra, com maior concentração de silhuetas de mãos em uma área plana à esquerda. Pequenos ninhos de terra circulares aparecem incrustados na rocha, criando um contraste de textura com as marcas ancestrais.
Ceará

Sítio arqueológico com pinturas rupestres revela presença ancestral na Serra da Meruoca

Área conhecida como Córrego da Onça reúne grafismos pré-coloniais e reforça a ocupação histórica de povos originários no Interior do Ceará.

Ana Alice Freire*
10 de Março de 2026