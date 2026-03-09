Mulher em veleiro à deriva é resgatada na praia da Caponga

Uma velejadora de 32 anos foi resgatada de uma embarcação à deriva neste domingo (8), na Praia da Caponga, em Cascavel. A mulher estava em um veleiro que tinha a vela rasgada e necessitava de atendimento médico por conta de um quadro inflamatório.

O resgate foi realizado por uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Os agentes foram acionados pela Capitania dos Portos, segundo a Secretaria da Segurança da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Agentes da Ciopaer chegaram ao local sobrevoando e identificaram que a vela da embarcação estava danificada, o que impedia a navegação.

Para que a velejadora pudesse ser atendida, houve necessidade de transporte aeromédico. A equipe utilizou um guincho elétrico para retirar a vítima do veleiro e trazê-la para um helicóptero.

Na aeronave, a mulher recebeu atendimento médico e, ao chegar na base da Ciopaer em Fortaleza, foi levada por uma ambulância para uma unidade de saúde no bairro Edson Queiroz.

Confira vídeo do resgate: