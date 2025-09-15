Moradia é um direito básico, mas empregos precários e instabilidade financeira afastam gerações mais novas do mercado imobiliário
Redes sociais deixaram de ser um lugar para se conectar aos amigos para virar fonte de informação
Preta, aquela que chocou o país por ser ela mesma, demonstrou fortaleza até quando expôs suas fragilidades. Semeou neste mundo lições valiosas para a diversidade e o amor próprio
Jornalista potiguar fala de preconceito e apagamento no livro “Só Sei Que Foi Assim: A Trama do Preconceito Contra o Povo do Nordeste”
Febre envolvendo bonecos hiper-realistas nas redes sociais amplia críticas às mulheres, vira meme de órgãos públicos e ganha espaço no Congresso Nacional
Virgínia chegou em Brasília para prestar depoimento a senadores na CPI das Bets e escolheu performar inocência, como se não compreendesse os impactos de jogos como o do Tigrinho num Brasil de endividados. Acabou tietada pelos que deveriam lhe questionar
Quando chegar a vez de elas se reproduzirem, daqui a uns 25 anos, voltarão ao local onde nasceram, um ciclo simbólico para lembrar aos jovens e crianças a cuidarem da nossa praia e do nosso mundo
Quem frequenta o Centro de Turismo do Ceará há de conhecer Nana, sua famosa playlist de música brasileira e o cuidado e a atenção que ela coloca em cada prato
No livro “É perigoso deixar as mãos livres", a escritora Isabela Bosi nos convida a imaginar o que outros caminhos e outras decisões poderiam ter feito de nós
É absolutamente constrangedor que, diante de um feito histórico, tenhamos que desmentir absurdos. Que o cinema e a arte nos ajudem diariamente a reforçar e cuidar da democracia
A festa que subverte algumas lógicas do mundo é também momento para exercitar a liberdade, extravasar o riso e se apoderar de si e da cidade
Neste início de ano, começa a valer a lei dos celulares fora das escolas. Combater o excesso de tempo online e aproximar crianças e adolescentes do mundo real - tão contraditório quanto interessante -, é um desafio de todos e não só dos pais
Aos 19 anos, Yorrana abre ostras com o cuidado de preservar a história do sustento familiar enquanto sonha em desbravar o mundo da perícia forense e da escrita de terror
Primeira brasileira a levar o prêmio de melhor atriz de drama não acreditava que pudesse triunfar na premiação, mas já era ovacionada pelos brasileiros
Preparar uma lista de intenções pode ser um ritual com pedidos para o universo, mas é também um exercício de reflexão sobre nossos propósitos pessoais para o ano que se inicia
As luzes coloridas acesas nas praças e prédios públicos da cidade são um convite para sair do tempo acelerado e da literalidade para reencontrar a magia do Natal
Um pai que ousou desacelerar o mundo para cuidar da família se despede da vida com a força de um gigante
Um curitibano radicado no Ceará criou um dos maiores grupos de busólogos no Estado, que se encontra regularmente para buscar veículos raros e compartilhar de fotografias a desenhos e miniaturas detalhistas sobre os mais variados modelos de ônibus
O centro da cidade é o conjunto de coisas que ontem pareciam insignificantes e que, vez por outra, me volta à mente como memória especial da Fortaleza contraditória e caótica em que vivemos
A quem interessa seguir apagando a história de mulheres relevantes na história do Brasil?