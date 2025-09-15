Diário do Nordeste
Beatriz Jucá Jornalista e escritora. Conta o mundo em linhas retas, pela história de gente real. Escreve às quartas
Fachada de prédio residencial com varandas, onde o lado esquerdo tem tijolos escuros e o direito tijolos alaranjados, criando contraste nas cores

Opinião

Os millennials ainda podem sonhar com a casa própria?

Moradia é um direito básico, mas empregos precários e instabilidade financeira afastam gerações mais novas do mercado imobiliário

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 15 de Setembro de 2025
Foto de detalhe de um homem com jaqueta marrom, blusa branca, anel e relógio digitando em celular

Opinião

Estamos dispostos a deixar que chatbots mediem nossa forma de ler o mundo?

Redes sociais deixaram de ser um lugar para se conectar aos amigos para virar fonte de informação

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 03 de Setembro de 2025
Foto da cantora Preta Gil cantando e segurando microfone em palco. Ela usa um vestido colorido com decote colado ao corpo e aponta o dedo indicador para o público. Atrás dela, uma luz vermelha ilumina a banda

Opinião

A força inspiradora de Preta Gil

Preta, aquela que chocou o país por ser ela mesma, demonstrou fortaleza até quando expôs suas fragilidades. Semeou neste mundo lições valiosas para a diversidade e o amor próprio

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 21 de Julho de 2025
Silhueta de um homem e uma mulher observando obras de xilogravura

Opinião

Octávio Santiago mostra o Brasil que adora o Nordeste, mas detesta o nordestino

Jornalista potiguar fala de preconceito e apagamento no livro “Só Sei Que Foi Assim: A Trama do Preconceito Contra o Povo do Nordeste”

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 25 de Junho de 2025
imagem contendo três bonecos hiper-realistas que simulam bebês humanos

Opinião

O curioso caso dos bebês reborn

Febre envolvendo bonecos hiper-realistas nas redes sociais amplia críticas às mulheres, vira meme de órgãos públicos e ganha espaço no Congresso Nacional

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 21 de Maio de 2025
Virgínia Fonseca, mulher branca de cabelos longos louros, com blusa escura falando ao microfone

Opinião

A influencer das bets e a performance da inocência

Virgínia chegou em Brasília para prestar depoimento a senadores na CPI das Bets e escolheu performar inocência, como se não compreendesse os impactos de jogos como o do Tigrinho num Brasil de endividados. Acabou tietada pelos que deveriam lhe questionar

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 15 de Maio de 2025
Imagem de muitas pessoas sentadas na areia da praia fotografando nascimento de tartarugas, à luz do dia

Opinião

Uma multidão para ver o espetáculo das tartarugas valentes na Praia do Futuro

Quando chegar a vez de elas se reproduzirem, daqui a uns 25 anos, voltarão ao local onde nasceram, um ciclo simbólico para lembrar aos jovens e crianças a cuidarem da nossa praia e do nosso mundo

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 06 de Maio de 2025
Mulher branca de camisa preta sorrindo

Opinião

Nana, a mulher que decora pratos com comida e recados de afeto no centro de Fortaleza

Quem frequenta o Centro de Turismo do Ceará há de conhecer Nana, sua famosa playlist de música brasileira e o cuidado e a atenção que ela coloca em cada prato

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 11 de Abril de 2025
Mulher de pele clara com cabelos longos e preto

Opinião

A escritora que nos instiga a escavar as personas que soterramos na memória

No livro “É perigoso deixar as mãos livres", a escritora Isabela Bosi nos convida a imaginar o que outros caminhos e outras decisões poderiam ter feito de nós

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 02 de Abril de 2025
Uma plateia assiste à transmissão do Oscar de 2025 enquanto o diretor Walter Salles faz o discurso após vencer a categoria Melhor Filme Internacional com o longa

Opinião

As fake news não vão ofuscar nosso Oscar

É absolutamente constrangedor que, diante de um feito histórico, tenhamos que desmentir absurdos. Que o cinema e a arte nos ajudem diariamente a reforçar e cuidar da democracia

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 05 de Março de 2025
Mulher fantasiada e sorrindo, em meio a bloco de pré-carnaval

Opinião

O direito ao carnaval

A festa que subverte algumas lógicas do mundo é também momento para exercitar a liberdade, extravasar o riso e se apoderar de si e da cidade

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 19 de Fevereiro de 2025
Criança pequena assistindo tela de celular

Opinião

Como vamos manter nossos filhos longe dos smartphones?

Neste início de ano, começa a valer a lei dos celulares fora das escolas. Combater o excesso de tempo online e aproximar crianças e adolescentes do mundo real - tão contraditório quanto interessante -, é um desafio de todos e não só dos pais

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 06 de Fevereiro de 2025
Yorrana ao lado do pai, com caixas de peixes e camarões à frente deles, em um box no Mercado dos Peixes de Fortaleza

Opinião

A terceira geração do Box 24: 'o Mercado dos Peixes representa o autoconhecimento e a cultura da minha família'

Aos 19 anos, Yorrana abre ostras com o cuidado de preservar a história do sustento familiar enquanto sonha em desbravar o mundo da perícia forense e da escrita de terror

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 29 de Janeiro de 2025
Fernanda Torres, atriz brasileira, segurando a estatueta do Globo de Ouro

Opinião

Fernanda Torres e a vitória no Globo de Ouro, um feito a ser celebrado

Primeira brasileira a levar o prêmio de melhor atriz de drama não acreditava que pudesse triunfar na premiação, mas já era ovacionada pelos brasileiros

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 06 de Janeiro de 2025
Silhueta de um homem fotografando a queima de fogos no céu, no dia do Ano Novo

Opinião

O que você deseja para 2025?

Preparar uma lista de intenções pode ser um ritual com pedidos para o universo, mas é também um exercício de reflexão sobre nossos propósitos pessoais para o ano que se inicia

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 31 de Dezembro de 2024
Árvore de Natal na Praça do Ferreira

Opinião

Buscar mensagens para recuperar a magia do Natal

As luzes coloridas acesas nas praças e prédios públicos da cidade são um convite para sair do tempo acelerado e da literalidade para reencontrar a magia do Natal

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 25 de Dezembro de 2024

Opinião

Marcelo e a ousadia da paciência

Um pai que ousou desacelerar o mundo para cuidar da família se despede da vida com a força de um gigante

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 19 de Dezembro de 2024
Henrique gosta de fotografar raridades, mas também de capturar os rostos de viajantes na rodoviária durante as partidas

Opinião

Henrique, o busólogo que movimenta uma comunidade de fanáticos por ônibus

Um curitibano radicado no Ceará criou um dos maiores grupos de busólogos no Estado, que se encontra regularmente para buscar veículos raros e compartilhar de fotografias a desenhos e miniaturas detalhistas sobre os mais variados modelos de ônibus

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 10 de Dezembro de 2024
Foto aérea da Praça da Estação, com o mar ao fundo

Opinião

Uma cidade inteira pulsa no centro de Fortaleza

O centro da cidade é o conjunto de coisas que ontem pareciam insignificantes e que, vez por outra, me volta à mente como memória especial da Fortaleza contraditória e caótica em que vivemos

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 27 de Novembro de 2024
Preta Tia Simoa, mulher preta cearense que contribuiu para abolição da escravidão no Ceará

Opinião

Preta Tia Simoa e o difícil rastreio da memória da mulher preta

A quem interessa seguir apagando a história de mulheres relevantes na história do Brasil?

Beatriz Jucá
Beatriz Jucá 13 de Novembro de 2024
