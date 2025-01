Fernanda Torres e a vitória no Globo de Ouro, um feito a ser celebrado

“Meu Deus, eu não preparei nada”, disse a atriz Fernanda Torres no palco do Globo de Ouro enquanto segurava firme a estatueta que reconheceu mundialmente seu trabalho no filme “Ainda estou aqui”. A inesquecível Fátima de “Entre Tapas e Beijos” e a memorável Vani de “Os Normais” venceu na categoria de melhor atriz de drama por viver Eunice Paiva e a dor de sua família durante a ditadura militar brasileira. Fernanda mostrou ser grande muitas vezes e, embora já viesse sendo ovacionada no Brasil pelo desempenho, não acreditava que pudesse triunfar na premiação. Disse que a indicação já valeria estourar o champagne.

A mãe, Fernanda Montenegro, não comprou o discurso, que parecia tentar reduzir as grandes expectativas de um país inteiro. “Mamãe tinha certeza que eu ia ganhar”, ela disse. As duas foram as únicas brasileiras a serem nomeadas ao prêmio, e Torres levou a estatueta 25 anos depois de sua mãe ser nomeada pelo trabalho no filme Central do Brasil. O Brasil sempre esteve com as duas e tomou a premiação como pessoal, com aquele velho sentimento competitivo que costumamos nutrir em tempos de Copa do Mundo. Talvez por isso ver Fernanda Montenegro celebrar com força a vitória da filha em um vídeo, ao lado de vários familiares, tenha sido tão emocionante. Com cabelos muito brancos, ela levantava os braços com força, aos gritos de parentes.

Veja também Beatriz Jucá Uma cidade inteira pulsa no centro de Fortaleza Beatriz Jucá O que você deseja para 2025?

A vitória inédita de Fernanda Torres, de fato, é um feito a ser celebrado pelos brasileiros. Pelo talento, pela história do filme que, segundo ela mesma, nos ensina a sobreviver a tempos difíceis de autoritarismo, que ainda nos ronda, mais de 60 anos depois do golpe militar. Nas vésperas do 8 de janeiro e do “aniversário” de uma nova tentativa de golpe, celebramos Rubens Paiva e Eunice. Celebramos a força feminina na vida e na arte.

Fernanda nos lembrou de celebrar também a grandeza do Brasil. Depois de receber o prêmio das mãos de Viola Davis - outra marca simbólica da noite -, foi questionada por um jornalista se seria o início de uma carreira internacional. Ela disse que não separava nacional e internacional, que tinha uma carreira só. Que era mais uma brasileira pelo mundo. Fernanda, que você conquiste o mundo.

A vitória acende uma nova esperança pelo Oscar. Será que vem aí? Não sei, mas complexo de vira lata também não cabe aqui.

A imprensa estrangeira destacou a escolha de Fernanda Torres. Todos se curvaram à vitória “estranha” e “esquisita” da atriz brasileira pelo papel em um filme falado em português. Eles contaram que ela dedicou o prêmio à mãe, que o jornal El País chamou de “grande dama da dramaturgia brasileira”, e cravaram que aquela escolha foi a única surpresa da noite. Alô, turma! Fernanda é tão grande quanto Angelina Jolie e Nicole Kidman.

Nas redes sociais, só se falou mal de Fernanda por não ter levado junto a amiga Sueli, personagem interpretada por Andréa Beltrão em “Entre Tapas e Beijos”. “Avisa que é SHE”, disse alguém na antiga rede do passarinho. Fátima e Vani, as referências de Brasil cruzaram o tapete vermelho com Fernanda? Viva a cultura brasileira! Viva o cinema brasileiro!

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.