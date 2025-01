Veja discurso de Fernanda Torres ao receber Globo de Ouro de melhor atriz por 'Ainda Estou Aqui'

A atriz brasileira Fernanda Torres, de 59 anos, venceu, na noite desse domingo (5), o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025. No discurso ao receber a estatueta, a artista dedicou a conquista à mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, que há 25 anos foi indicada a mesma categoria, com o filme "Central do Brasil" (1998).

Abaixo, o Diário do Nordeste reproduz a íntegra do discurso da intérprete de Eunice Paiva no longa dirigido por Walter Salles.

Discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo."

Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe [Fernanda Montenegro], vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte pode sobreviver na vida, mesmo durante tempos difíceis, assim como os que Eunice Paiva passou." Fernanda Torres Atriz

"Com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para o Selton, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro."

Estatueta inédita para o Brasil

É a primeira vez que o Brasil leva a estatueta na categoria de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro. Fernanda Torres concorria com Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").

Na corrida pela premiação, "Ainda Estou Aqui" concorria ao prêmio de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa". No entanto, o vencedor foi o francês "Emilia Pérez". Disputavam ainda os longas "Tudo o que Imaginamos como Luz" (Índia); "A Garota da Agulha" (Dinamarca); "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha) e "Vermiglio" (Itália).

O filme de Walter Salles narra os momentos de dor e tensão vividos pela família de Eunice Paiva (Fernanda Torres) durante a Ditadura Militar, após o marido, o ex-deputado Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), ser levado pelos órgãos de repressão.

A obra é baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens, e resgata a trajetória de Eunice na luta por reparação após e durante o regime tirânico. A obra também traz a participação de Fernanda Montenegro, que interpreta a versão idosa de Eunice.

