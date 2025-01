Marido de Fernanda Torres, Andrucha Waddington acompanhou atriz em cerimônia do Globo de Ouro

Após o anúncio de que venceu Melhor Atriz no Globo de Ouro, Fernanda Torres comemorou imediatamente com um "selinho" no marido, Andrucha Waddington. Nas redes sociais, a reação viralizou e ganhou o coração de telespectadores e fãs nesta segunda-feira (6).

"[...] Para minha mãe, para a minha família, para Andrucha, para o Selton [Mello], para meus filhos, para todo mundo", disse a atriz na ocasião", disse Fernanda em seu discurso de vitória.

Um registro de Andrucha emocionado após a fala da atriz no palco também chamou atenção. "Se a pessoa não fica assim com uma conquista sua, se ao invés de comemorar e admirar sua vitória, tenta roubar a cena ou te diminuir, não percam tempo com ela!", escreveu uma internauta no X.

A atriz fez história ao ser a primeira brasileira a ganhar o prêmio, por seu desempenho em "Ainda Estou Aqui".

Quem é Andrucha Waddington?

Andrew Popov Waddington, conhecido no meio artístico como Andrucha Waddington, é diretor, produtor e roteirista, e está casado com Fernanda Torres desde 1997. O casal tem dois filhos, Joaquim, 20, e Antonio, 17.

Ele é sócio da Conspiração Filmes, um das produtoras de audiovisual mais renomadas do Brasil. O diretor é irmão do diretor de televisão Ricardo Waddington.

Andrucha começou sua carreira na publicidade e seu primeiro trabalho de destaque foi o documentário "Os Paralamas do Sucesso em Close-Up". Em 2000, teve sucesso com o filme "Eu Tu Eles", e cinco anos depois dirigiu a esposa e a sogra, Fernanda Montenegro, no filme "Casa de Areia".

Entre os sucessos assinados por Andrucha estão ainda "Os Penetras", protagonizado por Tom Cavalcante em 2012 e "Sob Pressão", de 2016, filme que foi um hit e deu origem à série homônima da Globoplay.