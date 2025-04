Romance com vampiros? Escritora Jenna Levine cria um universo excêntrico e divertido com nova série de livros

Referências à cultura pop, vampiros e choques culturais. Os livros da escritora estadunidense Jenna Levine conquistaram o público com personagens cativantes e enredos cheios de humor e cenas divertidas. Em março deste ano, "Namorando com um vampiro" chegou às livrarias brasileiras, sendo ambientando no mesmo universo do livro de estreia dela, "Morando com um vampiro".

O protagonista do último lançamento, Reginald Cleaves, é o melhor amigo de Frederick J. Fitzwilliam, o par romântico de Cassie Greenberg. Conquistando os leitores com enredos clichês, como o do "namoro falso" e o "enemies to lovers" (de inimigos a amantes, na tradução para o português), ela já tem um terceiro livro em pré-venda nos Estados Unidos, o "Na estrada com um vampiro".

Assim, para os leitores que gostam de romances com vampiros, as histórias de Jenna prometem um toque de humor, personagens cativantes e um mundo onde o sobrenatural se mistura com o cotidiano. Em uma narrativa leve e fluida, ela cria personagens engraçados, que conseguem ser bem explorados nesse gênero que mistura romance e um pouco de mistério.

Qual a história de 'Namorando com um vampiro'?

Em “Namorando com um Vampiro”, os leitores acompanham o drama de Amelia Collins, uma mulher bem-sucedida que sofre com os questionamentos constantes de sua família sobre seus relacionamentos. Já tem alguém? Quando pretende apresentar um namorado para a família?

Cansada dos questionamentos, ela decide elaborar um plano inesperado: arranjar um namorado de mentira para um casamento de família. A escolha de Amelia recai sobre Reginald Cleaves, um homem excêntrico, arrogante e com um estilo questionável, mas que parece ser o parceiro ideal para a farsa.

Legenda: Neste livro, aparece Reginald Cleaves, o melhor amigo de Frederick J. Fitzwilliam Foto: Divulgação

Reggie, que na realidade é um vampiro, se encaixa perfeitamente no papel de “namorado problemático”, sendo um alívio para a protagonista, que espera apenas impressionar sua família. No entanto, à medida que o plano se desenrola, a convivência entre eles vai além das aparências. A narrativa é leve e cheia de reviravoltas.

Romance inspirado em Star Wars

Já o livro "Morando com um Vampiro", estreia da escritora Jenna Levine, a história foi inspirada na relação entre Rey e Kylo Ren, personagens de Star Wars. A trama acompanha Cassie Greenberg, uma artista apaixonada por seu trabalho, mas com dificuldades financeiras.

Quando ela percebe que está prestes a ser despejada de seu apartamento, encontra uma oportunidade que parece boa demais para ser verdade: um quarto para alugar, em uma localização incrível e com preço baixíssimo. Desesperada, Cassie aceita a proposta e se muda para o apartamento de Frederick J. Fitzwilliam, um homem misterioso e peculiar.

Legenda: A escritora Jenna Levine se inspirou no romance entre Rey e Kylo Ren, de Star Wars, para escrever este livro Foto: Divulgação

Frederick é estranho: ele dorme durante o dia, sai à noite e se comunica com ela de maneira bastante formal, como se tivesse saído de um romance de época. O motivo é que ele é um vampiro. No entanto, apesar disso, ele também demonstra um interesse genuíno por seus projetos artísticos, deixando bilhetes carinhosos e se mostrando bastante atencioso.

Com referências à cultura pop e uma química forte entre os protagonistas, o livro é cheio de reviravoltas e momentos divertidos.

