Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Elaine Quinderé Comunicadora e consultora de imagem e estilo, com foco no plus size. Escrevo sobre moda, comportamento e cultura. Instagram: @elainequindere
Mulher parada no meio da rua. Ela tem cabelo curto, veste uma bata branca e calça jeans. Está mexendo em uma carteira colorida, leva uma bolsa vermelha pendurada no ombro e usa um colar vermelho longo que desce par ao pescoço.

Opinião

O verdadeiro estilo pessoal é um acervo vivo

As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 27 de Outubro de 2025
Desfile foi realizado na última quarta-feira (15), em Nova York (EUA).

Opinião

Victoria’s Secrets aposta em corpos novos, mas tropeça em questões antigas

Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 19 de Outubro de 2025

Opinião

Marcas adotam vocabulário médico para vender promessas estéticas

De biquíni “com efeito bariátrica” a creme “botox sem agulha”, marcas transformam termos médicos em slogan para embalar milagre de provador

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 12 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto

Opinião

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 01 de Outubro de 2025
Relógio caro como símbolo de luxo e desejo

Opinião

O luxo perdeu a graça? De símbolo de status a produto de massa

Entre ostentação digital, discursos de sustentabilidade e diretórios cheios de homens brancos europeus, a moda de alto padrão, que sempre vendeu exclusividade, agora vive uma crise de identidade.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 21 de Setembro de 2025
Javier Bardem no tapete vermelho do Emmy Awards 2025

Opinião

Moda como mensagem e roupa como grito: os looks mais políticos do Emmy 2025

O Emmy Awards nos mostrou, mais uma vez, com o tapete vermelho é muito mais que apreciar roupas bonitas. É também um palco onde o artista pode (e deve) se posicionar sobre aquilo que acredita.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 17 de Setembro de 2025
Vídeo '1 treinador vs. 30 gordos', publicado no Canal Foco, virou um desfile de preconceito embalado de 'motivação'

Opinião

Quando a motivação escorrega para a gordofobia

O recente vídeo intitulado “30 gordos x 1 treinador” reacendeu um debate urgente: a maneira como nossa sociedade trata pessoas gordas

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 31 de Agosto de 2025
Na imagem, arara de roupas com peças da nova coleção primavera-verão da Renner

Opinião

Tendências de moda para primavera-verão prometem muita brasilidade

No último domingo (17), a Renner lançou a nova coleção de primavera-verão com tudo que representa o Brasil: frescor, ginga e Taís Araújo

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 24 de Agosto de 2025
Modelo em matéria publicada na Vogue França em 2011 e que gerou polêmica sobre a caracterização sexualidade da criança

Opinião

Infância à venda: o preço da adultização infantil

A adultização de crianças começa pela roupa. É mais do que “brincar de se vestir” e usar alguma maquiagem, mas normalizar estéticas que tiram da criança a sua espontaneidade.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 17 de Agosto de 2025
Ator Patrick Schwarzenegger de roupa rosa em frente a um painel preto no desfile da Fenty

Opinião

Meninas vestem rosa e meninos… também!

Tem cor mais mal compreendida que o rosa? Hoje, símbolo de feminilidade, delicadeza e romance, a cor de rosa não foi criada para o público feminino e, sim, para os homens,

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 10 de Agosto de 2025
Mulher de cabelos lisos, óculos escuros com armação rosa e roupa colorida sentada em uma poltrona de rainha colorida

Opinião

Adeus, Girlboss! O fim necessário de uma era de salto alto e burnout disfarçado de poder

Finalmente, a era “girl boss” está chegando ao fim. Sério mesmo, essa é a melhor notícia do ano (talvez).

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 31 de Julho de 2025
Atriz Megan Stalter caracterizada como Jessica posa para foto com casaco colorido em frete a uma porta azul

Opinião

Too Much, nova série da Netflix, desafia estereótipos corporais sem alarde

Uma análise sobre o figurino que acompanha as marés emocionais da personagem central

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 20 de Julho de 2025
Designers vão fazer peças oversized, brincar com esses corpos irreais, mas simplesmente não vão fazer peças plus size

Opinião

O corpo inflável do estilista Marc Jacobs

No dia 30 de junho, o estilista Marc Jacobs levou 19 looks que brilharam na New York Public Academy. A coleção “Beauty” fala sobre um corpo que só existe na cabeça do estilista - e fora dela também.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 05 de Julho de 2025
Quando o engajamento do movimento body positive caiu, as marcas mudaram de rota. E não muito diferente, os expoentes dele também

Opinião

O abandono do movimento body positive

É a derrocada da diversidade, do “todos os corpos são bonitos”. Todos quem?

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 29 de Junho de 2025
As festas juninas fazem parte da alma do nosso Nordeste, mas isso não quer dizer que a gente precise repetir a mesma roupa de todo ano

Opinião

Um São João pra chamar de seu com dicas de looks autênticos

É a época oficial do pratinho, do bolo de milho e das quadrilhas, mas os looks das festas também são o ponto alto dessa época. Como aproveitar sem se render à camisa xadrez?

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 21 de Junho de 2025
Quantas publis e campanhas vimos nos últimos meses onde a comida virou um super acessório? Na imagem, campanha da Rhode com Hailey Bieber

Opinião

Magreza sob prescrição: a moda no tempo das canetinhas de emagrecimento

Cinturas que desafiam a anatomia, ossos protuberantes e bochechas cavadas: esse é o novo padrão de beleza. A moda se apaixonou pelo corpo pós-Ozempic e reciclou o padrão que fingiu enterrar

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 15 de Junho de 2025
Consultora de estilo Elaine Quinderé em uma montagem com três fotos de looks coloridos e autenticos

Opinião

Nem cara de chique, nem cara de rica

Antes do bege e alfaiataria serem uma personalidade, eu costumava me divertir me vestindo.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 09 de Junho de 2025
Na imagem, influenciadora Virgínia Fonseca na CPI das Bets

Opinião

'Bora pra Cima': a imagem calculada de Virgínia Fonseca para a CPI das Bets

Figura central da discussão, seu look, maquiagem e comportamento mostram bem como uma imagem estratégica pode comunicar além do que se diz

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 15 de Maio de 2025
Na imagem, backstage do desfile de Simone Rocha

Opinião

A ilusão da fluidez e como a moda voltou a vestir o binarismo

O look é livre? Acho que só até a página dois; reflexos de um mundo em crise causam uma reaproximação com os arquétipos binários na moda

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 14 de Maio de 2025
Met Gala 2025

Opinião

Met Gala 2025: Uma Revolução Negra no Tapete Azul

Costura, cultura e poder. Celebridades se juntaram neste 5 de maio no Metropolitan Museum, em Nova Iorque, para celebrar a moda, presença e ancestralidade negra no Met Gala 2025

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 05 de Maio de 2025
1 2 3