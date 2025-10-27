As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.
Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?
De biquíni “com efeito bariátrica” a creme “botox sem agulha”, marcas transformam termos médicos em slogan para embalar milagre de provador
A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.
Entre ostentação digital, discursos de sustentabilidade e diretórios cheios de homens brancos europeus, a moda de alto padrão, que sempre vendeu exclusividade, agora vive uma crise de identidade.
O Emmy Awards nos mostrou, mais uma vez, com o tapete vermelho é muito mais que apreciar roupas bonitas. É também um palco onde o artista pode (e deve) se posicionar sobre aquilo que acredita.
O recente vídeo intitulado “30 gordos x 1 treinador” reacendeu um debate urgente: a maneira como nossa sociedade trata pessoas gordas
No último domingo (17), a Renner lançou a nova coleção de primavera-verão com tudo que representa o Brasil: frescor, ginga e Taís Araújo
A adultização de crianças começa pela roupa. É mais do que “brincar de se vestir” e usar alguma maquiagem, mas normalizar estéticas que tiram da criança a sua espontaneidade.
Tem cor mais mal compreendida que o rosa? Hoje, símbolo de feminilidade, delicadeza e romance, a cor de rosa não foi criada para o público feminino e, sim, para os homens,
Finalmente, a era “girl boss” está chegando ao fim. Sério mesmo, essa é a melhor notícia do ano (talvez).
Uma análise sobre o figurino que acompanha as marés emocionais da personagem central
No dia 30 de junho, o estilista Marc Jacobs levou 19 looks que brilharam na New York Public Academy. A coleção “Beauty” fala sobre um corpo que só existe na cabeça do estilista - e fora dela também.
É a derrocada da diversidade, do “todos os corpos são bonitos”. Todos quem?
É a época oficial do pratinho, do bolo de milho e das quadrilhas, mas os looks das festas também são o ponto alto dessa época. Como aproveitar sem se render à camisa xadrez?
Cinturas que desafiam a anatomia, ossos protuberantes e bochechas cavadas: esse é o novo padrão de beleza. A moda se apaixonou pelo corpo pós-Ozempic e reciclou o padrão que fingiu enterrar
Antes do bege e alfaiataria serem uma personalidade, eu costumava me divertir me vestindo.
Figura central da discussão, seu look, maquiagem e comportamento mostram bem como uma imagem estratégica pode comunicar além do que se diz
O look é livre? Acho que só até a página dois; reflexos de um mundo em crise causam uma reaproximação com os arquétipos binários na moda
Costura, cultura e poder. Celebridades se juntaram neste 5 de maio no Metropolitan Museum, em Nova Iorque, para celebrar a moda, presença e ancestralidade negra no Met Gala 2025