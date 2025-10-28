Diário do Nordeste
Rio Grande do Norte

Agente de segurança em cima de um veículo policial com dois homens deitados da caçamba do carro.

País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Mais de 60 pessoas morreram.

Lucas Monteiro 28 de Outubro de 2025
Aviões da Gol, Latam e Azul na pista do Aeroporto de Natal.

Rio Grande do Norte

Passageiro é preso pela PF por falsa ameaça de bomba em voo no RN

Homem foi autuado pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo

Redação 19 de Outubro de 2025
Foto mostra material apreendido com suspeitos mortos em ação policial na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Foram apreendidas armas de fogo, drogas e outros ilícitos.

Segurança

Quatro suspeitos são mortos em ação policial na divisa do Ceará com o RN

A ocorrência foi registrada em uma região entre os municípios de Icapuí, no Ceará, e Tibau, no Rio Grande do Norte

Redação 17 de Outubro de 2025
Vídeo pinto

Rio Grande do Norte

Menina viraliza ao fazer 'parto cesárea' para ajudar pintinho a nascer no interior do RN

Sofhya Vaqueira, de Caraúbas, compartilha vídeos mostrando o cuidado com os animais da roça e conquista milhões de visualizações nas redes sociais

Maria Clarice Sousa* 09 de Outubro de 2025
Montagem de fotos mostra, à esquerda, um patinete elétrico estacionado em cima de uma parada de ônibus. À direita, um homem trafega de patinete elétrico na faixa de praia.

Rio Grande do Norte

Patinete elétrico é deixado em cima de parada de ônibus em Natal e empresa lamenta 'vandalismo'

Os veículos azuis da Jet chegaram à capital do Rio Grande do Norte no último fim de semana, mas já acumulam casos de uso indevido

Luana Severo 24 de Setembro de 2025
Vista de uma piscina e do mar ao fundo

Negócios

Rede Accor negocia primeira conversão de hotel no Ceará

Negociações estão avançadas, segundo o diretor da companhia

Paloma Vargas 23 de Setembro de 2025
Imagem mostra youtuber Felca, sobre fundo cinza, ilustrando prisão de prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Pernambuco

Polícia prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Homem é apontado como pilar técnico de organização criminosa especializada em roubar e revender informações sensíveis

Redação 16 de Setembro de 2025
Foto que contém projeto de fachada da academia Top Up na avenida Washington Soares

Negócios

Rede investe R$ 60 milhões em novas unidades e terá 6 academias 24 horas em Fortaleza; veja bairros

Também haverá aberturas de lojas no Interior do Ceará

Luciano Rodrigues 28 de Agosto de 2025
Vista de um parque eólico da empresa Casa dos Ventos

Negócios

Após adquirir ativo de R$ 100 milhões no Ceará, Casa dos Ventos mira em projetos de mais 3 estados

Empresa busca compor rede para abastecimento de data center

Paloma Vargas 18 de Agosto de 2025
Igor Cabral em fotos pessoais

Rio Grande do Norte

Ex-jogador de basquete que espancou namorada com mais de 60 socos vira réu na Justiça

Com o recebimento da denúncia, o suspeito responderá por tentativa de feminicídio

Redação 07 de Agosto de 2025
