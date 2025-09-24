Patinete elétrico é deixado em cima de parada de ônibus em Natal e empresa lamenta 'vandalismo'

O último fim de semana, que marcou a chegada dos patinetes elétricos da Jet a Natal, no Rio Grande do Norte, registrou diversos usos indevidos do equipamento — tido como opção sustentável de transporte urbano para deslocamentos curtos. Nas redes sociais, circulam imagens de um veículo da empresa "estacionado" sobre uma parada de ônibus e até de um usuário trafegando com outro equipamento na praia, em plena faixa de areia.

O Diário do Nordeste também apurou que um influenciador digital da região tem publicado conteúdos de mau uso do equipamento, como na vez em que levou dois patinetes para dentro de seu apartamento — e postou o momento nos "Stories" do Instagram.

Em nota, a Jet informou que lamenta as "ocorrências de vandalismo" e citou casos, inclusive, de revenda dos patinetes repercutidos nas redes sociais locais. Os fatos, segundo a empresa, não refletem no "bom acolhimento da população com o novo serviço". "Tais casos de vandalismo serão apurados, tanto para reaver os veículos, como para banimento dos usuários", concluiu o comunicado.

Repercussão nas redes sociais

Em redes sociais como X e Instagram, as opiniões se dividem sobre o uso indevido dos patinetes. "Nem os natalenses de antigamente eram tão provincianos quanto os de hoje. Uma novidade que chega para dar suporte à mobilidade urbana de Natal e os natalenses fazem dela uma atração midiática e pessoal", criticou um internauta.

"Por brincadeiras assim que nossa cidade vai caindo na decadência cada vez mais. A gente mesmo faz, a gente mesmo reclama depois", censurou outro.

Por outro lado, há quem se divirta com os casos inusitados registrados na capital potiguar. "Não vejo problema nenhum em andar na praia. Ela estando baixa, dá certo, sim", opinou um usuário do Instagram. "De todas as bagunças nos patinetes, esse [vídeo do homem trafegando na faixa de areia] é o melhor", comentou outro.

Ações educativas

A Jet informou que, para estimular o bom uso do modal, investe em instrutores e ações educativas de segurança no trânsito junto às autoridades locais. "Noutros municípios, é comum a Escola de Direção Segura, onde a equipe orienta interessados com aulas gratuitas de uso de sistema de freios, manobras e condução conforme as regras de trânsito".

A empresa ressalta ainda que, por serem equipamentos de uso individual, é proibido a utilização por menores de idade ou que trafeguem em duplas ou para transporte de cargas. "As regras estão disponíveis no início de cada viagem e em notificações pelo próprio aplicativo aos seus usuários. Os condutores devem estacionar conforme os pontos de parada previstos no mapa do aplicativo", seguiu.

Prefeitura reforça regras para uso do modal

Diante da repercussão negativa, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal reforçou orientações sobre o uso responsável dos veículos. "De acordo com as regras, o aluguel e uso dos patinetes e bicicletas elétricas é restrito a maiores de 18 anos. o uso é individual, não sendo permitido transportar duas pessoas", iniciou o órgão.

Ainda conforme a secretaria, não é permitido conduzir os veículos sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Além disso, embora suportem até 120 quilos, os equipamentos não podem ser utilizados para transporte de cargas ou serviços de entregas. "Também é necessário atenção ao estacionar: os usuários devem utilizar as estações indicadas no aplicativo da Jet, evitando deixar os veículos em calçadas, garagens, rampas de acessibilidade ou faixas de pedestres", conclui a prefeitura.