Ceará confirma segundo caso de Mpox em 2026

O segundo caso de Mpox no Ceará deste ano foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio da plataforma Integra SUS, nesta segunda-feira (16).

Cenário da MPox no Ceará em 2026

Não há informações sobre faixa etária ou sexo da pessoa diagnosticada. Ao todo, o estado possui, em 2026, até agora:

27 casos notificados;

2 casos confirmados;

17 casos descartados;

8 casos suspeitos.

Apesar da atualização na plataforma desta segunda-feira, o caso foi contabilizado em fevereiro, assim como o primeiro caso.

No dia 10 deste mês, o primeiro caso foi confirmado por meio do painel de monitoramento do Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica.

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SOBRE O PRIMEIRO PACIENTE

Conforme informado pelo Diário do Nordeste na última terça-feira, o paciente é um homem, branco, de 37 anos, heterossexual, que mantinha relações sexuais com mulheres. O painel também indica que ele possui ensino médio completo.

Ao Diário do Nordeste, na data, a Sesa confirmou o primeiro caso e destacou o atual estado de saúde do paciente.

"Trata-se de homem, que recebeu assistência médica adequada e apresentou evolução clínica favorável", ressaltou o órgão estadual de saúde.

Como a Mpox é transmitida?

A principal forma de transmissão da Mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.

Ocorre, principalmente, por meio do contato direto pessoa a pessoa com as erupções e lesões na pele, fluidos corporais (tais como pus, sangue das lesões) de uma pessoa infectada.

Como é feito o diagnóstico da Mpox?

O diagnóstico é laboratorial, por teste molecular ou sequenciamento genético, feito por meio da coleta de material das lesões de pele.

Conforme o Ministério da Saúde, a amostra a ser analisada é coletada, preferencialmente, da secreção das lesões. Quando as lesões já estão secas, são examinadas as crostas das lesões. As amostras são encaminhadas para os laboratórios de referência no Brasil.