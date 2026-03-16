Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cadela poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato

Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi ouvida e liberada.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 20:13)
Ceará
Foto da poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato.
Legenda: O animal foi entregue aos cuidados da UPA Animal.
Foto: PMCE.

Uma cadela da raça poodle foi encontrada com as quatro patas e a boca amarradas, na zona rural do Crato, Ceará, na manhã desta segunda-feira (16).

O animal foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de uma ação rápida do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).

A ação foi registrada após agentes receberem uma denúncia sobre um veículo que teria abandonado a cadela dentro de uma sacola de tecido com o zíper fechado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Ao chegar ao local e realizar diligências, a composição localizou o animal ferido, que foi imediatamente encaminhado para atendimento veterinário na UPA Animal, situada no município do Crato.

Veja também

teaser image
Ceará

Empresário capota carro de luxo durante test drive em Fortaleza

teaser image
Ceará

Enchente com forte correnteza assusta frequentadores de balneário em Caucaia

teaser image
Ceará

Empresário que capotou carro de R$ 500 mil já voou sobre duna em Canoa Quebrada; relembre

Tutora do animal prestou depoimento

Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi conduzida e ouvida. Em razão da ausência da situação flagrancial, a mulher foi liberada.

O animal foi entregue aos cuidados da UPA Animal, onde passa por uma bateria de exames e recebe o tratamento necessário para sua plena recuperação, ainda de acordo com a SSPDS.

A guarnição do BPMA encaminhou a ocorrência à Delegacia de Polícia Civil do Crato onde um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado para dar início às investigações e adoção das medidas legais cabíveis.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de pessoas com sinais de Mpox.
Ceará

Ceará confirma segundo caso de Mpox em 2026

No Ceará, há oito casos suspeitos.

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Foto da poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato.
Ceará

Cadela poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato

Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi ouvida e liberada.

Bergson Araujo Costa
16 de Março de 2026
Um homem de camisa polo preta e calça jeans caminha pelo asfalto de uma avenida, com o semblante sério e óculos escuros pendurados no decote. Ao fundo, o SUV azul danificado e outros veículos compõem a cena do acidente sob a luz do dia em um cenário urbano.
Ceará

Empresário que capotou carro de R$ 500 mil já voou sobre duna em Canoa Quebrada; relembre

Valécio Granjeiro, também suspeito de atropelar cão, se envolveu em acidente em Fortaleza.

Redação
16 de Março de 2026
Um policial militar caminha em direção a um SUV azul claro estacionado em frente à rampa de um caminhão guincho em uma via urbana. A cena detalha a fiscalização ou remoção do veículo, com árvores e um ponto de ônibus ao fundo sob a luz do dia.
Ceará

Empresário capota carro de luxo durante test drive em Fortaleza

Condutor não apresentava sinais de embriaguez, não ficou ferido e foi liberado do local.

Redação
16 de Março de 2026
Imagem da enchente em um balneário em Caucaia
Ceará

Enchente com forte correnteza assusta frequentadores de balneário em Caucaia

A prefeitura do município informou que não houve feridos graves

Redação
16 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra Vitória Figueiredo Barreto à esquerda e, à direita, print do site que recebe informações sobre o paradeiro da cearense.
Ceará

Polícia britânica cria site para receber informações sobre paradeiro de cearense desaparecida

Vitória Figueiredo Barreto desapareceu desde o último 3 de março. Ela estava com uma amiga em Essex, no Reino Unido.

Luana Severo
16 de Março de 2026
Pessoas caminhando em uma rua urbana com uma vala de drenagem cheia de lixo e água parada em primeiro plano.
Ceará

Alunos sem saneamento básico têm quase dois anos de estudos a menos no Ceará

Painel do Instituto Trata Brasil evidencia os impactos da saúde pública na educação formal.

Theyse Viana
16 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra Vitória à esquerda e a capela St Peter à direita.
Ceará

Amiga da psicóloga desaparecida no Reino Unido acredita que ela está em terra firme

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março e foi vista nas proximidades da capela St. Peter no dia 4.

Redação
16 de Março de 2026
Ceará

Mais conforto no dentista: sedação ajuda pessoas autistas e pacientes com medo do tratamento

Cirurgião-dentista Igor Pontes destaca benefícios da prática e como beneficia diferentes públicos

Agência de Conteúdo DN
16 de Março de 2026
Ceará

Inscrições do concurso do IFCE serão encerradas às 14h do próximo dia 20

São 276 oportunidades para níveis médio, técnico e superior, e as provas ocorrerão em três cidades do estado: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Agência de Conteúdo DN
16 de Março de 2026
Ceará

Unifor abre inscrições para Feira de Profissões 2026 em Fortaleza

Programação gratuita reúne palestras, workshops e contato com cursos da instituição

Agência de Conteúdo DN
16 de Março de 2026
Homem de capa de chuva fotografando um grande buraco em estrada de asfalto molhada com seu smartphone, em Fortaleza.
Ceará

Como denunciar problemas urbanos em Fortaleza?

Lixo, buracos e iluminação estão entre as principais demandas.

Redação
16 de Março de 2026
Foto mostra familiares de Vitória Barreto em frente à casa com bandeira do Brasil para reforçar buscas.
Ceará

Família de cearense desaparecida pede que brasileiros pendurem bandeiras para ajudar buscas na Inglaterra

Buscas pela cearense Vitória Figueiredo Barreto chegam ao 12º dia neste domingo (15).

Redação
15 de Março de 2026
Familiares da psicóloga Vitória Figueiredo Barreto em buscas pelo mar.
Ceará

Família de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra refaz trajeto de barco no mar

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março.

Luana Severo
15 de Março de 2026
Foto da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto.
Ceará

Polícia apura relatos de avistamento de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra

Autoridades encontraram laptop de Vitória Figueiredo Barreto após as buscas chegarem ao 12º dia neste domingo (15).

Redação
15 de Março de 2026
Passageiros deixaram ônibus com ajuda de populares pelas janelas do veículo.
Ceará

Ônibus com 37 passageiros tomba a caminho de Canoa Quebrada em Beberibe

Duas pessoas tiveram ferimentos leves, conforme a PM.

Redação
15 de Março de 2026
Três veículos pegam fogo após colisão de trânsito em Fortaleza
Ceará

Três veículos pegam fogo após colisão de trânsito em Fortaleza

Moto chegou a ser arrastada em acidente.

Redação
15 de Março de 2026
Corrida teve largada em estacionamento de shopping de Fortaleza.
Ceará

Motociclista invade percurso de corrida e atinge atleta em Fortaleza

O condutor da moto foi detido em flagrante por policiais que atuavam na segurança do evento.

João Lima Neto
15 de Março de 2026
Foto de Vitória Barreto, cearense desaparecida.
Ceará

Polícia encontra laptop de psicóloga desaparecida no Reino Unido, diz jornalista

Buscas por Vitória Figueiredo Barreto chegam ao 12º dia neste domingo (15).

Redação
15 de Março de 2026
Mulher usando a mão para sinal de 'pare' durante trabalho ou estudo, sentado em frente ao notebook com livros e caderno ao lado.
Ceará

Servidoras do CE podem pedir mudança do local de trabalho em caso de violência doméstica

Remoção da profissional é garantida quando houver risco à vida ou à integridade física e psicológica.

Geovana Almeida*
15 de Março de 2026