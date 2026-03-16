Cadela poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato
Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi ouvida e liberada.
Uma cadela da raça poodle foi encontrada com as quatro patas e a boca amarradas, na zona rural do Crato, Ceará, na manhã desta segunda-feira (16).
O animal foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de uma ação rápida do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).
A ação foi registrada após agentes receberem uma denúncia sobre um veículo que teria abandonado a cadela dentro de uma sacola de tecido com o zíper fechado, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
Ao chegar ao local e realizar diligências, a composição localizou o animal ferido, que foi imediatamente encaminhado para atendimento veterinário na UPA Animal, situada no município do Crato.
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Tutora do animal prestou depoimento
Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi conduzida e ouvida. Em razão da ausência da situação flagrancial, a mulher foi liberada.
O animal foi entregue aos cuidados da UPA Animal, onde passa por uma bateria de exames e recebe o tratamento necessário para sua plena recuperação, ainda de acordo com a SSPDS.
A guarnição do BPMA encaminhou a ocorrência à Delegacia de Polícia Civil do Crato onde um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado para dar início às investigações e adoção das medidas legais cabíveis.