Empresário que capotou carro de R$ 500 mil já voou sobre duna em Canoa Quebrada; relembre

O empresário Valécio Granjeiro, que se envolveu em um acidente com um carro de luxo na tarde desta segunda-feira (16), já tem histórico anterior de casos envolvendo infrações e crimes diferentes enquanto motorista.

O homem ficou conhecido no Ceará quando "voou" sobre uma duna de Canoa Quebrada, em Aracati, ao trafegar em alta velocidade. O caso foi registrado em maio de 2025.

O veículo utilizado na ocasião ficou destruído após a manoba arriscada. Na época, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Polícia Civil instaurou "procedimento por crime ambiental".

CNH suspensa, multa e exposição de picace como "atração"

Por conta da infração, Valécio foi multado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) em quase R$ 3 mil e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

A autuação se deu, com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por uso de veículo para demonstração de manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

Em junho do mesmo ano da infração, a picape conduzida por Valécio ganhou um perfil no Instagram e foi vendida. O então novo dono expôs o carro em festejos juninos em Russas.

"Garoto propagana" de concessionária

Apesar do crime, dois meses depois Valécio gravou uma propaganda para uma concessionária de Fortaleza. No vídeo, o empresário surge vestindo um traje de gala e andando por um tapete vermelho.

O registro segue com funcionários recepcionando o homem com uma faixa escrita "Seja bem-vindo Valécio Air Lines". No final da publicidade, ele recebe as chaves de um Ford Ranger Raptor, avaliado em R$ 490 mil, e aparece conduzindo o veículo.

Conforme matéria do Diário do Nordeste na época, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) ainda estava aguardando o Departamento Municipal de Trânsito de Aracati para dar andamento ao bloqueio da habilitação de Valécio junto ao Sistema Nacional de Habilitação.

Dias depois da repercussão do vídeo, o empresário afirmou nas redes sociais que o veículo da propaganda foi comprado por ele. "Nem a Ford nem a Crasa me deram carro nenhum, eu comprei com meu dinheiro", informou.

Doação de TVs para encerramento de processo

Já em dezembro de 2025, sete meses após a infração em Cana Quebrada, Valécio Granjeiro fez um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

No acordo para não ser processado, ele doou duas TVs de 65 polegadas para as Polícias Militares de Aracati e Icapuí. Os itens, segundo o MPCE, ajudariam no "monitoramento das áreas urbanas dos municípios".

Ao MP, Valécio admitiu culpa e "reconheceu que a manobra colocou em risco a população que estava no local".

Acusação de atropelamento de cachorro

No final de fevereiro de 2026, Valécio Granjeiro estava sendo investigado pelo atropelamento e morte de uma pitbull em Russas. O caso foi denunciado pela tutora do animal, a designer gráfica Layny Gurgel.

Segundo ela, "um carro desembestado" atingiu a cachorra. O motorista, reconhecido por ela como Valécio, chegou a descer do veículo, mas deixou o local sem prestar socorro.

No dia 24 de fevereiro, o motorista compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Russas para prestar depoimento. Ele foi liberado na ocasião por ausência de situação flagrancial. Conforme a SSPDS, o caso seguiria em investigação.

Em contato com o Diário do Nordeste, o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Russas (Demutran) informou que não havia recebido chamado de atendimento sobre a ocorrência.

Acidente mais recente não teve feridos

O capotamento do carro de luxo foi o acidente mais recente envolvendo Valécio. Na ocasião, ele teria demandado realizar um test drive de um Denza B5, avaliado em quase R$ 500 mil, até a Cidade 2000.

Uma funcionária negou o pedido e o trajeto foi reduzido até o Fórum. Na volta, o homem teria perdido o controle da direção e tombou o carro. O condutor não ficou ferido e, segundo a PRE, não apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro deu negativo para presença de álcool.

A reportagem tentou contato com o motorista na ocasião, mas ele se negou a falar. Em seguida, foi liberado pelos agentes e deixou o local.