Shakira no Rio: saiba onde assistir ao show neste sábado (2)

Chegou o grande dia para os fãs verem a cantora colombiana Shakira no Brasil. A popstar se apresenta neste sábado (2), a partir das 21h45, na icônica orla da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Para quem não estiver presente na 3ª edição do projeto "Todo Mundo no Rio", será possível acompanhar o momento na TV Globo, após a novela Três Graças. Além disso, o Multishow e o Globoplay estarão com sinal aberto para não assinantes, exibindo a programação do show ao vivo a partir das 21h20.

Ensaio agita Copacabana e surpreende Shakira com multidão de fãs

Muito antes da apresentação oficial no Brasil, a diva pop já vinha dando o que falar. Nessa sexta-feira (1º), dezenas de pessoas a aguardaram para a passagem de som na orla.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Shakira demonstrou espanto ao ver a quantidade de fãs presentes: “Olha isso! Essas pessoas estão aqui por mim?”, perguntou a artista, da janela do Copacabana Palace.

Ensaio reúne Caetano Veloso e Maria Bethânia

Legenda: Shakira ensaia com Maria Bethânia e Caetano Veloso. Foto: Fabricio Pioyani/Dilson Silva/AgNews.

Shakira indicou três participações especiais que devem subir ao palco com ela neste sábado. No ensaio dessa sexta, ela cantou com Caetano Veloso, interpretando a música “Leãozinho”, e com Maria Bethânia, com quem cantou “O Que É, O Que É”, de Gonzaguinha. A música teve a participação da bateria da Unidos da Tijuca, deixando o público presente em Copacabana eufórico.

Confira as canções apresentadas durante o ensaio:

“Antología”

“O Que É, O Que É” (com Maria Bethânia e a bateria da Unidos da Tijuca)

“Leãozinho” (com Caetano Veloso)

“La Fuerte”

“Inevitable”

“Chantaje”

“Te Felicito”

“Girl Like Me”

“TQG”

Megaestrutura impressiona e marca o maior palco do evento

O palco preparado para Shakira é um espetáculo à parte, sendo o maior já montado para o projeto "Todo Mundo no Rio". A estrutura conta com 1,5 mil m² de área; o palco tem 56 metros de altura, além de uma passarela de 25 metros de comprimento e 500 m² de painéis de LED.

Legenda: A estrutura montada para o show é a maior já montada para o projeto Todo Mundo no Rio. Foto: JC PEREIRA/AgNews.

Quais são as outras atrações do evento?

17h45: Vintage Culture;

19h: DJ Maz;

00h15: Papatinho e Melody.

Como assistir ao show de Shakira?

O show terá transmissão após o capítulo da novela Três Graças neste sábado (2), na TV Globo. A exibição ficará sob o comando de Kenya Sade, Ana Clara e Milton Cunha.

O público também poderá acompanhar o espetáculo pelo canal Multishow e pelo Globoplay, a partir das 21h20, com a apresentação de Laura Vicente, Dedé Teicher e Magá Moura.

Que horas começa o show da Shakira?

Shakira deve subir ao palco na Praia de Copacabana às 21h45.

Confira possível setlist do show