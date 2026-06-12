Repórter é pedida em casamento ao vivo no Dia dos Namorados; veja vídeo

A repórter Luana Nunes, da TV Globo Minas, foi surpreendida enquanto realizava uma entrevista na manhã desta sexta-feira (12). Durante o programa ao vivo, seu namorado fez o pedido de casamento na Paróquia de Santo Antônio, em Belo Horizonte (MG).

Ela conversava com o padre, quando Breno dos Reis, apareceu segurando um buquê de flores. Ele logo se ajoelhou e fez o pedido de casamento, aproveitando a celebração do Dia dos Namorados. Nervosa, Luana chegou a rir e se sentar em um dos bancos.

Luana disse o "sim" depois de muita emoção. O padre chegou a brincar, afirmando que era Santo Antônio atuando.

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"Ficou tudo lindo! São muitas emoções ao mesmo tempo e estou sem acreditar até agora", disse Luana Nunes.

Nas redes sociais, diversos internautas parabenizaram a jornalista. "Me emocionei com essa surpresa! Deus abençoe a união de vocês", escreveu uma usuária.