Cantora Viviane Batidão sofre acidente de lancha; veja estado de saúde

A cantora Viviane Batidão sofreu um acidente de lancha durante o retorno para Cametá após um show em Oeiras do Pará, ambas cidades do interior paraense. O caso foi registrado na manhã deste domingo (2).

Viviane Batidão publicou vídeos nas redes sociais para mostrar o cenário no interior da lancha e no local do acidente. Segundo relatos da equipe da cantora, a embarcação saiu da rota e colidiu em árvores no trajeto.

Segundo nota oficial, cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico hospitalar, mas já receberam alta. Por outro lado, não há registros de vítimas em estado grave.

“Alguns integrantes da equipe sofreram machucados e luxações, foram prontamente socorridos e encaminhados para atendimento médico, recebendo toda a assistência necessária” Nota oficial da equipe de Viviane Batidão

A equipe de Viviane informou, ainda, que precisou cancelar o show deste domingo (2), na cidade de Curuçá, também no Pará, diante do ocorrido. O objetivo é “preservar a recuperação e o bem-estar de todos os envolvidos”.

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“Neste momento, toda a equipe já está em segurança e retornando para casa”, pontuou Viviane, em nota. “Seguimos confiantes na recuperação de todos e, em breve, estaremos de volta aos palcos”, finalizou.