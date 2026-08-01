Andrea Beltrão passa por cirurgia de emergência após dores intensas

Atriz ficará afastada temporariamente de seus compromissos profissionais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 15:15
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Legenda: Andrea Beltrão ficará afastada de compromissos profissionais por seis semanas.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

A atriz Andrea Beltrão, 62, compartilhou com os seguidores nas redes sociais, nessa sexta-feira (31), que precisou passar por uma cirurgia de emergência no pé esquerdo após anos de convivência com dores.

Devido ao procedimento, que exige um período de repouso de cerca de seis semanas, a veterana da Globo ficará afastada temporariamente dos compromissos profissionais.

Um dos eventos que perderá a presença da artista é o Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, previsto para a próxima terça-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Estava feliz da vida. Mas eis que não deu pé. Uma dor que se arrastou por mais ou menos cinco anos explodiu, me tirou de combate, e, na semana passada, fui direto para a sala de emergência fazer uma cirurgia que de grave não tem nada, mas é dolorosa à beça e agora me obriga a ficar seis semanas sem pisar no chão. Cadeira de rodas, etc. Quando puder usar muletas, vou comemorar".
Andréa Beltrão
Atriz

Nos comentários da postagem, vários companheiros de profissão desejaram melhoras à atriz. "Passará", disse Drica Moraes. "Que você tenha uma excelente recuperação", desejou Karine Teles.

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Problema de saúde causa dores intensas

Beltrão contou que foi diagnosticada com uma lesão osteocondral no domo do tálus, uma condição que compromete a cartilagem do osso e a articulação do tornozelo.

O problema de saúde pode provocar dores intensas e persistentes, além de dificuldade para caminhar e limitação dos movimentos, sobretudo quando não tratado.

A cirurgia que corrige a lesão consiste na retirada de um pequeno cilindro de osso e cartilagem saudáveis de outra região do corpo para implantar na área afetada.

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