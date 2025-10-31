Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

montagem com fotos de influencer com cachorro e fantasia de halloween. A fantasia mais elogiada foi inspirada no filme A Noiva de Chucky

Zoeira

Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.

Redação 30 de Outubro de 2025
Melissa é uma mulher jovem, branca, loira, de rosto fino e de cabelo liso e comprido. Na foto, uma selfie, ela está sorrindo.

Zoeira

Influenciadora nega tráfico e diz que 'ninguém deveria ser preso por fumar maconha'

Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.

Redação 24 de Outubro de 2025
Duas adolescentes sentadas lado a lado seguram celulares abertos no aplicativo do TikTok. Elas estão sentadas em um sofá azul. Não é possível ver seus rostos.

Papo Carreira

TikTok exibe aulões gratuitos para o Enem em cinemas de Fortaleza

Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.

Redação 23 de Outubro de 2025
Léo Santana, Lore Improta e Liz em palco de show.

Zoeira

Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filho

Eles já são pais de Liz, de 4 anos

Redação 22 de Outubro de 2025
foto do presidente Lula mexendo em aparelho celular.

PontoPoder

Lula critica quem manda 'bom dia' no WhatsApp e excesso das redes: 'Dependência digital, doença'

O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens

Redação 17 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra padre flagrado com noiva de fiel em paróquia no Mato Grosso.

País

Veja o que se sabe sobre caso de padre flagrado com noiva de fiel em MT

Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las

Redação 16 de Outubro de 2025
Tela de um celular com o Instagram aberto.

Tecnologia

Meta anuncia novas medidas para proteção de adolescentes no Instagram

A funcionalidade será aplicada de forma automática e gradual; não há data para chegar ao Brasil

Bergson Araujo Costa 14 de Outubro de 2025
Zé Felipe e Ana Castela abraçados encostados em uma porteira de uma fazenda

É Hit

Zé Felipe posta nova foto com Ana Castela em clima de romance

Os cantores lançaram recentemente uma música juntos

Redação 08 de Outubro de 2025
Cena de João Gomes no Tiny Desk Brasil. O cantor, ao centro, usa chapéu de couro e camisa bege, enquanto é acompanhado por músicos tocando guitarra, baixo, sanfona, saxofone e percussão. Sobre a mesa à frente, há livros, canecas e uma pequena bandeira de Pernambuco

É Hit

João Gomes estreia versão brasileira do Tiny Desk

Nesta primeira fase, o programa contará com duas temporadas

Redação 07 de Outubro de 2025
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.

País

Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Redação 27 de Setembro de 2025
1 2 3