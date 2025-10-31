Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.
Melissa Said foi presa em Salvador, suspeita de associação com tráfico de drogas. Ela, que se autodeclara "ervoafetiva", nega as acusações.
Os candidatos terão acesso a aulas ministradas por professores que criam conteúdos sobre o assunto na plataforma.
Eles já são pais de Liz, de 4 anos
O petista disse, em tom de brincadeira, que não sabe o motivo de "tanta conversa" e o turbilhão de mensagens
Dois homens são vistos arrombando a porta do quarto e do banheiro da Casa Paroquial, após o padre se negar a abri-las
A funcionalidade será aplicada de forma automática e gradual; não há data para chegar ao Brasil
Os cantores lançaram recentemente uma música juntos
Nesta primeira fase, o programa contará com duas temporadas
Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas