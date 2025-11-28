Irmã do Cearense do Grau é detida por desacato no IJF

Uma das irmãs do influenciador Ruan Carlos da Silva Moraes, o 'Cearense do Grau', morto em intervenção policial na madrugada desta terça-feira (25), foi detida por desacato dentro do Instituto Doutor José Frota (IJF), na tarde desta sexta-feira (28). Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi levada para o 34° Distrito Policial, localizado no Centro de Fortaleza.

Em visita à namorada do influenciador — que está hospitalizada e sob escolta no IJF desde terça — a mulher, que não teve o nome divulgado pela Polícia, teria desacatado policiais militares que estavam realizando a vigilância do local.

Ela chegou a fazer uma videochamada para mãe, revelando a discussão com os PMs. Segundo informações policiais, a parente do influenciador estaria em uma área restrita do hospital onde não poderia haver muitos acompanhantes.

Minutos depois, outra irmã do influenciador apagou vídeos que foram gravados dentro do IJF pela irmã.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará para saber mais informações sobre a detenção da mulher e aguarda esclarecimentos.

Como foi a morte de Cearense do Grau?

A Polícia Militar informou que, na madrugada desta terça-feira (25), uma composição da 1ª Companhia do 14º Batalhão atendeu a uma ocorrência que resultou em uma intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú, culminando na apreensão de um revólver calibre .38 utilizado na tentativa de homicídio e na captura de uma adolescente suspeita de participação no ato.

A equipe foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região. Durante patrulhamento na área, a composição visualizou um casal em uma motocicleta em alta velocidade e em atitude suspeita, no caso o influenciador acompanhado da namorada.

Foi dada ordem de parada, que não foi acatada, iniciando-se um acompanhamento tático. Os policiais afirmaram que o condutor da motocicleta efetuou disparos em direção à equipe, que reagiu.

A perseguição seguiu por diversas ruas até que, na Avenida Padre José Holanda do Vale, a moto perdeu o controle ao colidir com o meio-fio, ocasionando a queda dos ocupantes.

A equipe priorizou o atendimento imediato aos envolvidos e acionou o socorro. A garupeira, de 16 anos, foi encaminhada ao hospital, onde permanece sob escolta. O condutor, de 18 anos, que possuía histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente após cumprimento de medida determinada pela Vara da Infância e da Juventude, não resistiu aos ferimentos.

Próximo ao local do acidente, a composição localizou um revólver, contendo munições deflagradas e intactas.

A motocicleta, a arma e os demais elementos da ocorrência foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram lavrados os procedimentos referentes à intervenção policial e ao ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.