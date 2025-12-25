Diário do Nordeste
Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas no local.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 08:05)
Ceará

Um incêndio atingiu a sucata do Chico Alves no fim da noite dessa quarta-feira (24), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Na ocasião, duas pessoas se feriram, sem gravidade, e foram atendidas.

Em imagens registradas do local, é possível observar o edifício, que é um marco na Avenida Sargento Hermínio, sendo consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para atender ao caso por volta das 23h30 dessa véspera de Natal, através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De imediato, diversas viaturas foram mobilizadas para o combate às chamas e a segurança da área.

Imagem da fachada da sucata Chico Alves
Legenda: Sucata do Chico Alves é um dos comércios mais antigos da região ainda em funcionamento
Foto: Thiago Gadelha

Ainda no comunicado nesta manhã de quinta-feira (25), a corporação detalhou que a ocorrência seguia em andamento e que novas informações seriam divulgadas posteriormente, à medida que os trabalhos avançassem e o cenário fosse totalmente controlado.

