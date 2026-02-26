Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas
Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.
O mês de março chegará com boas oportunidades de descanso laboral para os cearenses. Isso porque o Estado conta com dois feriados no período: um municipal e outro estadual.
No dia 19 de março, que este ano cai em uma quinta-feira, comemora-se o Dia de São José, considerado o padroeiro do Ceará.
Apesar de não ser oficialmente feriado estadual, Fortaleza e boa parte dos municípios cearenses costumam dedicar a data às celebrações em honra do padroeiro do Estado.
Feriado estadual
Já no dia 25 de março, uma quarta-feira, é celebrada a Data Magna do Ceará. Segundo lei estadual, o dia é considerado feriado em todo o território cearense, em comemoração à abolição dos escravos no Estado, onde a província foi a primeira do Brasil a libertá-los, no dia 25 de março de 1884.