Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Escrito por
e
(Atualizado às 12:18)
Ceará
Legenda: No ensino médio, o Ceará registrou quase 8 mil matrículas a menos
Foto: Thiago Gadelha

Seguindo tendência já observada no Brasil nos últimos anos, o Ceará registrou queda no número de matrículas na educação básica entre 2024 e 2025. Essa etapa abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da educação profissional técnica de nível médio. No Estado, foram contabilizadas 2.108.135 matrículas em 2025, frente a 2.132.934 no ano anterior, ou seja, uma redução de 24.799 estudantes.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e são da primeira etapa do Censo Escolar 2025. O levantamento, realizado e divulgado anualmente, reúne informações sobre escolas, professores, gestores e turmas, além de dados que caracterizam os estudantes da educação básica.

Veja também

teaser image
Ceará

Governo do CE, Fortaleza e mais 52 prefeituras perdem ‘verba extra’ na educação em 2026; veja lista

teaser image
Ceará

Governo do Ceará altera critérios do Prêmio Escola Nota 10; confira mudanças

teaser image
Terra de Sabidos

Como é o tempo integral no CE, que começou há quase 20 anos em uma escola centenária

A queda não significa, necessariamente, redução da oferta de vagas ou piora no acesso à escola. Em grande parte dos casos no Brasil, a diminuição das matrículas reflete mudanças demográficas em curso no país, como a redução da taxa de natalidade que, por efeito, faz com que menos estudantes ingressam na educação infantil e nas etapas seguintes da educação básica, o que impacta o total de matrículas no decorrer dos anos.

O balanço considera o total de estudantes em todas as séries que compõem cada uma das etapas da educação básica.

No cenário nacional, a queda no número de matrículas na educação básica entre 2024 e 2025 também foi registrada. O total de estudantes passou de 47.088.922 para 46.018.380. 

A redução aparece na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, que perdeu mais de 400 mil alunos no período. A EJA também encolheu. Na contramão, a educação profissional técnica cresceu e ganhou mais de 600 mil matrículas em um ano.

Em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (26), o ministro da Educação, Camilo Santana, ao comentar os dados relevados pelo Censo, afirmou que o maior desafio da educação brasileira é a educação básica.

Camilo destacou que 62,2 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica, e ponderou as consequências que esse cenário pode ter "num país com as desigualdades do Brasil". "Quando um jovem conclui o ensino básico, abre portas. Tem um efeito do ponto de vista econômico da qualificação da mão de obra", completou.

O ministro também argumentou que, no Brasil o acesso à educação inicial já foi praticamente universalizado, "mas precisamos garantir a qualidade, a permanência e a equidade", acresentou.

O que explica a redução?

O diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Fábio Pereira Bravin, também na coletiva, destacou que a população brasileira na faixa etária educacional está diminuindo, logo, a redução desse grupo que é alvo da educação básica, pondera ele: "tem impacto sobre o número de matrículas".

Ele também apontou que o atendimento educacional da população de 0 a 3 anos chegou a 39,8% em 2024 e, na frequência brigatória, de 4 a 17 anos, está em 97,2%. O que caracteriza que não há redução da oferta.

"Em que pese haver uma redução no número de pessoas, o atendimento na educação está aumentando. A consequência é que quando vamos olhar o número de matrículas, temos uma redução. Perdemos 1 milhão de matrículas: isso não é um problema, porque o atendimento educacional está aumentando".
Fábio Pereira Bravin
Diretor de Estatísticas Educacionais do Inep

Outro fator que pode explicar o recuo das matrículas, segundo Fábio, é a redução da retenção do aluno fora da faixa etária adequada. "Estamos repetindo menos. Os alunos estão repetindo menos. Quando você retém o aluno e não permite que ele avance nas etapas de ensino, você incha o sistema. Se ele é retido, vou mantendo esse aluno e aumentando o número de matrículas. Quando reduzo a distorção idade-série, reduzo matrículas".

Os argumentos foram reiterados pelo ministro Camilo Santana: "Não diminuímos matrículas, o que diminuiu foi a população brasileira. E melhoramos o fluxo desse aluno, ele está passando de ano. Mantemos a cobertura. Não é um problema, é uma solução. O sistema está mais eficiente. Houve uma diminuição porque a população diminuiu e porque o aluno não ficou mais retido".

Cenário em cada etapa

Segundo dados do Censo Escolar, a educação infantil foi a etapa que registrou a maior retração no Ceará, com redução de 11 mil matrículas de um ano para o outro. Já o ensino fundamental, que concentra o maior contingente de estudantes, com mais de 1,1 milhão de matrículas distribuídas pelos 184 municípios, apresentou a menor variação negativa, com 801 alunos a menos no período analisado.

No ensino médio, a queda foi de 8 mil matrículas. Na rede pública (estadual e federal) que concentra 91,3% dos 356 mil estudantes desta etapa de ensino, a perda de um ano para o outro foi de 7, 9 mil estudantes.  A perda também ocorreu na rede privada, com 168 estudantes a menos em 2025. 

No ciclo anterior, na comparação entre 2023 e 2024, o Ceará teve acréscimo de 6 mil matrículas nesta mesma etapa de ensino na rede pública. O incremento ocorreu no 1º ano de vigor do Programa Pé-de-Meia, uma espécie de poupança estudantil destinada a alunos pobres justamente nesta etapa de ensino para tentar reduzir a evasão e o abandono escolar.   

No cenário atual de perda entre 2024 e 2025, apenas dois estados brasileiros não registraram queda nas matrículas do ensino médio, segundo dados do Censo: Pernambuco e Amapá, com crescimento de 1.425 e 280 matrículas, respectivamente, considerando redes pública e privada. São Paulo, que concentra o maior número de estudantes nessa etapa no país, apresentou redução de 251 mil matrículas.

Censo Escolar mostra variação nas matrículas no Ceará

  • Educação básica
    2025: 2.108.135
    2024: 2.132.934
    24.799 matrículas a menos
     
  • Educação infantil (creche e pré-escola) 
    2025: 431.562
    2024: 442.621
    11.059 matrículas a menos
     
  • Ensino fundamental 
    2025: 1.129.624
    2024: 1.130.425
    801 matrículas a menos
     
  • Ensino médio
    2025: 356.773
    2024: 364.898
    8.125 mil matrículas a menos

O que é o Censo Escolar?

O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica brasileira e é realizado anualmente. O levantamento reúne informações sobre creches, pré-escolas e escolas em todo o país, retratando a situação da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.

O conjunto de dados funciona como um termômetro do sistema educacional e subsidia a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas.

A coleta e o tratamento dos dados são coordenados pelo Inep, em regime de colaboração com secretarias estaduais e municipais de educação, e todas as escolas públicas e privadas devem participar.

A pesquisa é de caráter declaratório, ou seja, é  respondida pelas próprias escolas e ocorre em duas etapas. A primeira reúne informações sobre unidades de ensino, gestores, turmas, estudantes e profissionais em sala de aula. A segunda registra dados sobre movimento e rendimento escolar ao fim do ano letivo.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ilustração de um balão de ar quente azul e amarelo com o texto Fortaleza 300 Anos, sobrevoando uma praça com prédios históricos. O balão possui uma cabine de vidro com pessoas, tendo o mar ao fundo.
Ceará

CDL propõe balão panorâmico no Centro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza

Investimento necessário para o projeto é estimado entre R$ 12 e 18 milhões.

Redação
Há 17 minutos
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Renato Bezerra
Há 19 minutos
Ceará

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
Há 1 hora
Praia de Iracema.
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.

Redação
Há 2 horas
Ceará

Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Universidade conta com programa especial para alunos com mais de 50 anos, ampliando as oportunidades de crescimento.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Foto de fósseis de peixes que estavam na Suíça e foram repatriados no Cariri.
Ceará

Fósseis que estavam na Suíça são repatriados no Cariri

Material havia sido retirado ilegalmente da Bacia do Araripe.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Motocicleta no chão atrás de ônibus.
Ceará

Motociclista avança preferencial, bate em ônibus e morre no Meireles, em Fortaleza

Segundo a AMC, que atendeu à ocorrência, o condutor da motocicleta não era habilitado para pilotar.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Mulher em alagamento segurando guarda-chuva e uma bolsa em um dia chuvoso.
Ceará

Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista

As fortes precipitações estão previstas até as 23h59 de sexta-feira (27).

João Lima Neto
25 de Fevereiro de 2026
Tutora de Luna fez relato em vídeo sobre a morte do animal.
Ceará

Empresário da 'picape voadora' é suspeito de atropelar e matar cachorro em Russas

Homem prestou depoimento em delegacia nessa terça-feira (24).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Imagem é dividida em duas partes. De um lado, mostra uma foto de Maria de Jesus vestindo uma blusa lilás e um short preto, com a mão na cintura e olhando para o lado. A outra metade mostra uma imagem da cachoeira de Pires Ferreira.
Ceará

Após morte de turista, cachoeira em Pires Ferreira tem acesso restrito e novas sinalizações

Maria de Jesus Rodrigues Paiva estava na cidade a passeio quando foi atingida por pedra.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Obra de pavimentação de ruas por trabalhadores em uniforme laranja na cidade, com construções e edifícios ao fundo, serviço de revitalização urbana em andamento.
Ceará

Ruas do Centro de Fortaleza serão interditadas para obras; veja desvios

Interdição deve durar entre 30 e 45 dias.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Uma criança recebe uma injeção no braço de um profissional de saúde usando luvas. A criança veste uma camisa floral amarela.
Ceará

Ceará já registra oito mortes por meningite em 2026; entenda a doença

Jovens são maioria entre os 25 casos confirmados neste ano.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Jato de água potente em formato de véu sendo liberado de um tubo industrial robusto na barragem do açude Orós, no Ceará.
Ceará

Águas do Orós e Castanhão devem chegar à Grande Fortaleza nesta terça (24)

Medida deve complementar sistema de abastecimento metropolitano.

Nicolas Paulino
24 de Fevereiro de 2026
O logotipo do Ministério Público do Estado do Ceará está fixado em uma parede de pedras claras, exibindo um brasão circular com o mapa do estado e a balança da justiça. Ao lado, a sigla MPCE em relevo verde e vermelho acompanha o nome da instituição em letras verdes, criando uma composição institucional sóbria e oficial.
Ceará

Homem é condenado após publicações contra escola particular do Eusébio

Pai de aluno divulgava conteúdos contrários a temas ensinados na escola desde outubro de 2022.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Parque aquático em barraca de praia.
Ceará

Nova proposta para barracas de praia em Fortaleza exige fim dos parques aquáticos e dívidas pagas

Próxima fase requer concurso de ideias arquitetônicas para requalificação urbanística e ambiental da área.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra espécie soldadinho-do-araripe.
Ceará

Ambientalistas alertam para risco ambiental na instalação de teleférico em jardim botânico do Cariri

Instalação incerta do equipamento alertou ambientalistas por a região abrigar espécies ameaçadas.

Carol Melo
24 de Fevereiro de 2026
foto de mulher de costas segurando um guarda-chuva preto.
Ceará

Fortaleza e mais 80 cidades do CE podem sofrer com chuvas intensas e rajadas de vento até terça (24)

A previsão é que a chuva atinja até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Homem em carroça puxada por cavalo, transportando barris de água azuis perto de um lago em uma paisagem rural seca, acompanhado por um cachorro.
Ceará

68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista

Outros municípios estão em situação de seca fraca, moderada ou grave.

Theyse Viana
23 de Fevereiro de 2026
Acessórios de fantasia, como tiaras de orelhas de coelho felpudas, à venda em um evento ao ar livre animado, com a multidão e itens festivos em segundo plano.
Ceará

Atendimentos por síndrome gripal crescem 4 vezes em Fortaleza após Carnaval, diz secretária

Aumento provocou antecipação de plano especial de atendimentos.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026
Mãe e filha caminhando em uma área de espera médica, com outros pacientes e profissionais de saúde no entorno.
Ceará

Fortaleza vai abrir ‘Upinhas’ e postos aos fins de semana para atender crianças; veja locais

Assistência será reforçada em período de maior incidência de doenças respiratórias.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026