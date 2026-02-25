Motociclista avança preferencial, bate em ônibus e morre no Meireles, em Fortaleza

Um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Meireles, em Fortaleza, após avançar a preferencial e colidir na lateral de um ônibus. O fato aconteceu no cruzamento das ruas República do Líbano e Barbosa de Freitas. As circunstâncias são apuradas pelas autoridades competentes.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a motocicleta colidiu com um ônibus da linha 079 (Antônio Bezerra/BRT/Náutico) e o condutor não era habilitado para pilotar.

Em nota, o Sindiônibus informou ainda que o motorista do coletivo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar assistência, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O órgão também se solidarizou com os familiares e amigos da vítima e se disponibilizou para prestar esclarecimentos adicionais.

As imagens de videomonitoramento das vias serão analisadas pela Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor) — um dos órgãos responsáveis pela investigação do caso.

Polícia também investigará colisão

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também informou que apura as circunstâncias da colisão.

No entanto, o órgão não identificou formalmente a vítima. Disse apenas que a Perícia Forense foi acionada e que a ocorrência está em andamento no 2º Distrito Policial, responsável pela região do Meireles.