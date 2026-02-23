POP Arena oferece moradia pelo Minha Casa, Minha Vida próximo ao Castelão

Morar perto de áreas de circulação intensa integra o planejamento de quem busca o primeiro imóvel. O Residencial POP Arena, da CR Duarte Engenharia, propõe um modelo de moradia alinhado ao ritmo da urbanidade, com o slogan “Onde a vida vibra”. O empreendimento oferece condições pelo Minha Casa, Minha Vida e está localizado no entorno do Castelão, com acesso facilitado à BR-116 e a vias estruturantes da cidade.

Para Clausens Duarte, CEO da CR Duarte, a proposta é integrar localização, funcionalidade e convivência. “É um lugar onde o morador sente movimento, energia e conexão com a cidade, sem abrir mão do conforto e bem-estar”, afirma.

Estrutura ampla e diversa

O projeto reúne 192 unidades distribuídas em 12 andares, com quatro elevadores, apartamentos de dois quartos e opções com garden. Os apartamentos possuem até 60 metros quadrados.

A área de lazer estimula movimento e uso coletivo dos espaços. O residencial conta com campo de futebol, futmesa, pista de cooper e academia ao ar livre. Existe ainda piscina, churrasqueira, playground e pet place.

Como adquirir uma unidade

A estrutura busca atender jovens, famílias em crescimento e pessoas com renda a partir de dois salários mínimos, dentro do Minha Casa, Minha Vida. Os interessados devem procurar um corretor credenciado ou uma imobiliária parceira da CR Duarte.

Com mais de 20 anos de atuação, a CR Duarte Engenharia é reconhecida pela solidez com a realização do sonho da casa própria. Os projetos partem de soluções construtivas eficientes, escolha criteriosa de materiais, planejamento inteligente e inovação aplicada de forma prática.

“Nós acreditamos que morar bem precisa ser possível. Por isso, cada projeto é pensado para otimizar recursos sem abrir mão da qualidade”, finaliza Clausens.

Serviço

Telefone: (85) 3038-2020

Rua Ari Barroso, 70, Torre 01 – Papicu

www.crduarte.com.br

@crduarteengenharia