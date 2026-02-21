Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

Uma unidade do Mercadinho São Luiz, localizada no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, foi autuada pelo Procon Ceará, na sexta-feira (20), por expor à venda produtos impróprios para consumo, incluindo itens como queijos e derivados vencidos, segundo o órgão fiscalizador.

Durante a fiscalização, de acordo com o órgão, os agentes do Procon encontraram as mercadorias expostas nas prateleiras à disposição dos consumidores.

Diante da irregularidade, o Procon indicou que o supermercado foi autuado com base no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990, e os produtos vencidos foram imediatamente retirados de circulação.

O superintendente do Procon Ceará, Diego Barreto Moreira, destaca que a comercialização de produtos impróprios para consumo não pode ser admitida, pois representa risco à saúde da população.

Legenda: Queijos e derivados com prazo de validade expirado estavam à venda em estabelecimento no bairro Luciano Cavalcante. Foto: Divulgação Procon Ceará

Segundo o Procon, um processo administrativo foi instaurado e o estabelecimento terá prazo legal para apresentar defesa. A sanção será aplicada conforme a gravidade da infração.

O Procon orienta ainda que consumidores que identificarem produtos vencidos ou outras irregularidades façam denúncia por meio dos canais oficiais do órgão.

O que diz o supermercado?

Em nota, o supermercado informou que "adota um rigoroso processo interno de controle de qualidade, com a realização de blitze diárias em todas as lojas para identificar e retirar de circulação produtos próximos ao vencimento ou fora do prazo de validade".

Mas, caso algum item não seja identificado previamente, diz o estabelecimento, "a retirada é feita de forma imediata assim que sinalizado por um cliente ou colaborador".

Em relação à autuação do Procon, a empresa diz que está "sempre à disposição dos órgãos de fiscalização para prestar os esclarecimentos necessários, colaborar com as autoridades competentes e seguir aprimorando continuamente seus processos".

Serviço

Procon Ceará - atendimento e denúncias

WhatsApp: (85) 98808.9433

Telefones: (85) 3125.9031/(85) 3125.9032

Email: atendimento@proconceara.ce.gov.br

Endereço: Rua Major Facundo, nº 500, Centro de Fortaleza (prédio do Cineteatro São Luiz).

Site: www.proconceara.ce.gov.br