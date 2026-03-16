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Unifor abre inscrições para Feira de Profissões 2026 em Fortaleza

Programação gratuita reúne palestras, workshops e contato com cursos da instituição

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Feira de Profissões da Unifor promove atividades sobre carreiras.
Foto: Ares Soares

A Universidade de Fortaleza (Unifor) abre inscrições para a Feira de Profissões 2026, que será realizada nos dias 14 e 15 de maio, das 8h às 17h, no campus da instituição, em Fortaleza. A iniciativa é gratuita e voltada a estudantes do ensino médio das redes pública e privada interessados em conhecer cursos de graduação e possibilidades de carreira. A programação inclui palestras, workshops, oficinas, visitas guiadas às instalações da universidade e exposições de equipamentos utilizados nas diferentes áreas de formação.

Durante a ação, os visitantes poderão conhecer os cursos oferecidos pela instituição e circular por tendas organizadas pelos quatro centros de ciências da universidade: Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).

Segundo Katherinne Maciel, vice-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor, a vivência permite que o estudante compreenda melhor como funcionam as áreas de formação e as possibilidades de atuação profissional. “Ao ter contato direto com o ambiente acadêmico e com profissionais da área, o estudante consegue alinhar interesses pessoais, vocações e expectativas de mercado, tornando a decisão sobre o futuro mais segura e bem fundamentada”, destaca.

Legenda: Os participantes podem conhecer uma longa variedade de cursos
Foto: Ares Soares

Público-alvo e inscrições

A participação é gratuita e voltada a estudantes do ensino médio das redes pública e privada. Durante os dois dias de evento, os participantes poderão circular pelo campus, visitar laboratórios, conversar com professores e estudantes e acompanhar atividades relacionadas aos cursos de graduação da universidade. Basta se inscrever pelo link: Feira De Profissões Unifor - 2026

Serviço
Feira de Profissões Unifor 2026
Local: Campus da Universidade de Fortaleza
Data: 14 e 15 de maio
Horário: 8h às 17h
Telefone: (85) 3477.3000
WhatsApp: 85 99246-6625
E-mail: feiradeprofissoes@unifor.br e relacionamento@unifor.br
Inscrições gratuitas: FEIRA DE PROFISSÕES UNIFOR - 2026

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