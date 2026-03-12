Um convite para as crianças aprenderem sobre cidadania brincando

Um lugar para aprender sobre cidadania brincando. Numa visita disputada à Cidade Mais Infância, espaço mantido pelo Governo do Ceará no Centro de Eventos, crianças das mais variadas idades devem andar com atenção, atravessar pequenas vielas na faixa de pedestres e respeitar as sinalizações, quase todas elas da altura dos pequenos. Lá, elas podem experimentar profissões, dando voltas em uma ambulância do Samu ou em uma viatura da polícia. Devidamente paramentados e seguros, claro.

Na Escola de Gastronomia, as crianças vestem toucas e aventais para preparar um sorvete que, no fim das contas, vira um delicioso lanche. A receita é apresentada pelos monitores do local em uma cozinha industrial divertida, na qual dezenas de crianças aprendem sobre higiene e sobre os ingredientes.

A fila dá voltas para os pequenos acessarem o espaço do Aeroporto. Lá, eles embarcam em um protótipo de avião para viajar pela imaginação, com brincadeiras conduzidas por monitores bem humorados. Atenção senhores passageiros, coloquem os cintos de segurança que a aventura vai começar!

Ali do lado, está o espaço que simula o Detran, com direito a explicações sobre leis de trânsito. Mais adiante, uma estação de metrô convida os pequenos a darem uma volta pela “cidade”, conscientizando sobre os meios de transporte e as formas seguras de usá-los.

No passeio, vislumbramos um teatro e até um posto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), onde as crianças vão votar para eleger o mascote para ser o prefeito naquele dia. Brincando, elas vão aprendendo sobre responsabilidades civis e cidadania.

Um ponto alto da experiência é o pequeno museu de paleontologia, com réplicas de dinossauros. Lá, as crianças aprendem os nomes de diferentes espécies e ficam maravilhadas pelas estátuas dos animais.

Na Casa do Artista, os pequenos podem dar formas à imaginação e se aventurar no mundo da arte, com produções que certamente ganharão um pequeno espaço de exposição no local.

Esses são apenas alguns dos mais de 30 espaços lúdicos que a Cidade Mais Infância oferece para as crianças. Ao final do dia, há um espetáculo com os recreadores no espaço, momento no qual é apresentado ao público o mascote eleito como prefeito. Ao redor do espaço do espetáculo, parquinhos e piscina de bolinhas são sumariamente ocupados pelas crianças, que vão aprendendo a obedecer as regras e a conviver em sociedade de uma forma leve e divertida. É um espaço primoroso para vivenciar a infância e exercitar a cidadania.

Mas vale lembrar que ensinar cidadania para crianças não se trata apenas de repassar regras. Encontrar formatos e experiências com essa finalidade é essencial para formar futuros adultos conscientes, participativos e respeitosos. E se esse aprendizado começa desde cedo, ele contribui potencialmente para o desenvolvimento social e ético. Isso porque é na infância que valores e comportamentos são facilmente assimilados, sendo fundamental ensinar aos pequenos sobre empatia, justiça, respeito e responsabilidade.

Além disso, experiências como estas são importantes para ensinarmos às nossas crianças que suas ações impactam o outro, sensibilizando sobre a importância de cuidar do que é coletivo. Sem falar em como aprender sobre deveres, direitos e respeito às diferenças fortalece a convivência social. Que se multipliquem as ações para formar e educar crianças críticas, participativas e responsáveis.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.