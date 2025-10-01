Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro
Cícero Lucena e assessores voltaram de agenda no interior do estado
Negociações estão avançadas, segundo o diretor da companhia
A defesa deles alega que "muitos pedidos" pela liberdade de Hytalo e Euro foram protocolados na Justiça
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2011, recomendou o fechamento da prisão por problemas de superlotação e de infraestrutura
Casal está preso por exploração sexual de menores nas redes sociais, trabalho infantil e tráfico de pessoas
Medida visa garantir o futuro pagamento de indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas
Casal de influenciadores foi preso na sexta-feira (15)
Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-funcionária declarou que os ambientes da casa eram sujos
Ele é suspeito de explorar e expor menores de idade de maneira inadequada nas redes sociais
Influenciador teve redes bloqueadas e acesso a menores de idade proibido
Religioso questionou em missa: 'Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?'
O Diário do Nordeste fez uma entrevista exclusiva com o presidente da empresa responsável pelo trecho